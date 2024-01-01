Hayri Şahin

Acı Izdırap gönlümde gamla keder böyle gelmiş böyle gider hep ağlattın güldürmedin güldür beni zalım yeter *** bu ne acı dinmez ızdırap diner dedim dinmiyorki o yar beni terk eyledi döner dedim dönmüyor ki *** kurtaran yoktur beni kimden imdat iseyeyim derdim çoktur derman yoktur kimden derman iseyeyim *** bu ne acı dinmez ızdırap diner dedim dinmiyorki o yar beni terk eyledi döner dedim dönmüyor ki

Düğünümüz Var Kanım kaynadı sana Halimden anlasana Hadi naz yapma bana Dünya güzeli

Güle Güle Git Gitmeyi istersen gitme der miyim Terkedip gideni ben istermiyim Aşkım için gururumu terkeder miyim Yolun açık olsun güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Senin yerini başkası alır Beni arasanda elin boş kalır Sen sevmedikten sonra seni kim tanır Yolun açık olsun güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Hasretten yansam da Acıyla dolsam da Yaşayamasam da güle güle git *** Git, git, güle güle git Git, git, güle güle git

Gün Oldu Ateşe su dökülür mü? Ağaç kökten sökülür mü? Bu hasretlik çekilir mi? Gün oldu ah ile Gün oldu eyvah ile Ben idim ben idim çektim Bahar gelse bahar bilmem Bu can neye yarar bilmem Hala neyi arar bilmem Gün oldu sele düştüm *** Gün oldu dile düştüm Ben idim güldüm geçtim Kimin için kimin için Kim sevmişse kendi için Yolun sonu herkes için Gün ahrı vermez ele Gün oldu gelmez dile Ben idim canımı verdim

Kara Vicdanlı Çok çektim elinden bitsin bu acı Tükettim ömrümü daha ne kaldı Gönlümün tahtını sana vermiştim Neden zehir ettin bana sen aşkı *** Her zaman ızdırap verdin Beni bir gün güldürmedin Merhametin yok mu senin Kara vicdanlı kara vicdanlı *** Kara vicdanlı sevgilim benim *** Ben seni mutlu etmek için sevmiştim Bana cefa edip öldür demedim Senin için şu canımı verirdim Bir gün olsun kıymetimi bilmedin *** Her zaman ızdırap verdin Beni bir gün güldürmedin Merhametin yok mu senin Kara vicdanlı kara vicdanlı Kara vicdanlı sevgilim benim