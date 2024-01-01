Doymak İstiyorum Sana Şarkı Sözleri
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Hayri Şahin
Doymak İstiyorum Sana
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gönlümde gamla keder
böyle gelmiş böyle gider
hep ağlattın güldürmedin
güldür beni zalım yeter
***
bu ne acı dinmez ızdırap
diner dedim dinmiyorki
o yar beni terk eyledi
döner dedim dönmüyor ki
***
kurtaran yoktur beni
kimden imdat iseyeyim
derdim çoktur derman yoktur
kimden derman iseyeyim
***
bu ne acı dinmez ızdırap
diner dedim dinmiyorki
o yar beni terk eyledi
döner dedim dönmüyor ki
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Kanım kaynadı sana
Halimden anlasana
Hadi naz yapma bana
Dünya güzeli
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-
Gitmeyi istersen gitme der miyim
Terkedip gideni ben istermiyim
Aşkım için gururumu terkeder miyim
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Senin yerini başkası alır
Beni arasanda elin boş kalır
Sen sevmedikten sonra seni kim tanır
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
-
Ateşe su dökülür mü?
Ağaç kökten sökülür mü?
Bu hasretlik çekilir mi?
Gün oldu ah ile
Gün oldu eyvah ile
Ben idim ben idim çektim
Bahar gelse bahar bilmem
Bu can neye yarar bilmem
Hala neyi arar bilmem
Gün oldu sele düştüm
***
Gün oldu dile düştüm
Ben idim güldüm geçtim
Kimin için kimin için
Kim sevmişse kendi için
Yolun sonu herkes için
Gün ahrı vermez ele
Gün oldu gelmez dile
Ben idim canımı verdim
-
Çok çektim elinden bitsin bu acı
Tükettim ömrümü daha ne kaldı
Gönlümün tahtını sana vermiştim
Neden zehir ettin bana sen aşkı
***
Her zaman ızdırap verdin
Beni bir gün güldürmedin
Merhametin yok mu senin
Kara vicdanlı kara vicdanlı
***
Kara vicdanlı sevgilim benim
***
Ben seni mutlu etmek için sevmiştim
Bana cefa edip öldür demedim
Senin için şu canımı verirdim
Bir gün olsun kıymetimi bilmedin
***
Her zaman ızdırap verdin
Beni bir gün güldürmedin
Merhametin yok mu senin
Kara vicdanlı kara vicdanlı
Kara vicdanlı sevgilim benim
-
Tutundum ışıksız karanlıklara
Sarıldım umutsuz yalnızlıklara
Bir acı sözüm yok vefasızlara
Bir acı sözüm yok vefasızlara, of
***
Küsmeyin geceler, küsmeyin bana
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
Küsmeyin geceler, küsmeyin bana
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
***
Elemler giriyor rüyalarıma
Acılar doluyor hülyalarıma
Elemler giriyor rüyalarıma
***
Acılar doluyor hülyalarıma
Neşeler dönüyor kedere gama
Neşeler dönüyor kedere gama, of
***
Küsmeyin geceler, küsmeyin bana
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
Küsmeyin geceler, küsmeyin bana
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
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