Hayri Şahin

Senin derdin dert midir benim derdim yanında? Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında? Senin derdin dert midir benim derdim yanında? Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında? *** Otur şöyle yanıma, dinle bak dertlerimi Anlatınca ağlama, deşme benim derdimi Anlatınca ağlama, deşme benim derdimi *** Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum *** Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım *** Tanrım bile unutmuş, dertlerime dur demez Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez Tanrım bile unutmuş, dertlerime dur demez Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez *** Kaderim beni böyle meyhanelere attı Günahım neydi bilmem, beni dertli yarattı Günahım neydi bilmem, beni dertli yarattı *** Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum *** Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım