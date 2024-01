Hayri Şahin

Dünyada ne günler yaşadım gördüm Bir bahar gibiydim kışlara döndüm Artık her arzumu kalbime gömdüm Hayat sen ne çabuk harcadın beni Artık her arzumu kalbime gömdüm Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Gençlik gönlümde bitmez sanırdım Hayat ben hep seni böyle tanırdım Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Perişan gençliğim üzgün bakıyor Kalbimi bir korku sarmış yakıyor Şimdi gözlerimden kanlar akıyor Hayat sen ne çabuk harcadın beni Şimdi gözlerimden kanlar akıyor Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Gençlik gönlümde bitmez sanırdım Hayat ben hep seni böyle tanırdım Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni

Senin derdin dert midir benim derdim yanında? Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında? Senin derdin dert midir benim derdim yanında? Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında? *** Otur şöyle yanıma, dinle bak dertlerimi Anlatınca ağlama, deşme benim derdimi Anlatınca ağlama, deşme benim derdimi *** Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum *** Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım *** Tanrım bile unutmuş, dertlerime dur demez Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez Tanrım bile unutmuş, dertlerime dur demez Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez *** Kaderim beni böyle meyhanelere attı Günahım neydi bilmem, beni dertli yarattı Günahım neydi bilmem, beni dertli yarattı *** Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum *** Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım