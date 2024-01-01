Hayri Şahin

Gidiyorum Buralardan Seni bir başkasıyla görmeyi hiç istemem Seni kıskandığımı hiç mi hiç söyleyemem Hakkım yok üzerinde sana söz söylemeye Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye *** Gidiyorum buralardan Son kez yüzüne bakmadan Gidiyorum ben yanından Gururum kırılmadan *** Gidiyorum birtanem Daha çok alışmadan Karanlık bastırmadan Sana ait olmadan *** Bana ait bu duygular bırak içimde kalsın Ellerin bir başkasını okşayacaksa okşasın Hakkım yok üzerinde sana söz söylemeye Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye *** Gidiyorum buralardan Son kez yüzüne bakmadan Gidiyorum ben yanından Gururum kırılmadan *** Gidiyorum birtanem Daha çok alışmadan Karanlık bastırmadan Sana ait olmadan *** Gidiyorum birtanem Daha çok, daha çok alışmadan Karanlık bastırmadan Sana, sana aşık olmadan Sana ait olmadan

Yaşımı Sormayın Ne dertler tanıdım kısa ömrümde Yalçındı dert dalı aşamadım ki Ölüp gideceğim günün birinde Yaşımı sormayın yaşamadım ki *** Ölüp gideceğim günün birinde Yaşımı sormayın yaşamadım ki *** Sevdaya inandım pişman ettiler Beni kaderime düşman ettiler Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler Yaşımı sormayın yaşamadım ki Yaşamadım ki, yaşamadım ki Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler Yaşımı sormayın yaşamadım ki Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler Yaşımı sormayın yaşamadım ki *** Beyazlar peşpeşe dondu saçlara Çekilmez ne dertler geldi başıma Çiğnene çiğnene döndüm taşlara Yaşımı sormayın yaşamadım ki *** Çiğnene çiğnene döndüm taşlara Yaşımı sormayın yaşamadım ki *** Sevdaya inandım pişman ettiler Beni kaderime düşman ettiler Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler Yaşımı sormayın yaşamadım ki Yaşamadım ki, yaşamadım ki Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler Yaşımı sormayın yaşamadım ki Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler Yaşımı sormayın yaşamadım ki

Hayat Harcadın Beni Dünyada ne günler yaşadım gördüm Bir bahar gibiydim kışlara döndüm Artık her arzumu kalbime gömdüm Hayat sen ne çabuk harcadın beni Artık her arzumu kalbime gömdüm Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Gençlik gönlümde bitmez sanırdım Hayat ben hep seni böyle tanırdım Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Perişan gençliğim üzgün bakıyor Kalbimi bir korku sarmış yakıyor Şimdi gözlerimden kanlar akıyor Hayat sen ne çabuk harcadın beni Şimdi gözlerimden kanlar akıyor Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Gençlik gönlümde bitmez sanırdım Hayat ben hep seni böyle tanırdım Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni

Ben Aşkı Ölümsüz Bilenlerdenim İstemem sevgilim yüzüme gülme Eğer ki sonunda ağlatacaksan İstemem sevgilim ümitler verme Sonunda dünyamı karartacaksan *** İstemem sevgilim yüzüme gülme Eğer ki sonunda ağlatacaksan İstemem sevgilim ümitler verme Sonunda dünyamı karartacaksan *** Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim Bir ömür boyunca sevenlerdenim Ellerin elime değmesin derim Eğer ki sonunda ayrılacaksan *** Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim Bir ömür boyunca sevenlerdenim Ellerin elime değmesin derim Eğer ki sonunda ayrılacaksan *** Gönüle vurulmaz asla bir kilit Seveni öldürür kırılan ümit Sevgilim yanıma yaklaşmadan git Eğer ki sonunda ayrılacaksan *** Gönüle vurulmaz asla bir kilit Seveni öldürür kırılan ümit Sevgilim yanıma yaklaşmadan git Eğer ki sonunda ayrılacaksan *** Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim Bir ömür boyunca sevenlerdenim Ellerin elime değmesin derim Eğer ki sonunda ayrılacaksan *** Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim Bir ömür boyunca sevenlerdenim Ellerin elime değmesin derim Eğer ki sonunda ayrılacaksan Eğer ki sonunda ayrılacaksan

Gitti Gidiyor Evet, son günlerimiz Yeterince mayhoş Kurduğumuz cümleler Birbirinden sarhoş *** Gitti gidiyor kalası yok Bitti bitiyor şakası yok *** Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan İnatlaşıp gurur yaparsak sonunda en sonunda Biter ve derin iz bırakır, solumda, solunda *** Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan İnatlaşıp gurur yaparsak sonunda en sonunda Biter ve derin iz bırakır, solumda, solunda *** Gitti gidiyor kalası yok Bitti bitiyor şakası yok *** Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan İnatlaşıp gurur yaparsak sonunda en sonunda Biter ve derin iz bırakır, solumda, solunda *** Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan İnatlaşıp gurur yaparsak sonunda en sonunda Biter ve derin iz bırakır, solumda, solunda *** Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan Tut çek

Beterin Beteri Var Senin derdin dert midir benim derdim yanında? Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında? Senin derdin dert midir benim derdim yanında? Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında? *** Otur şöyle yanıma, dinle bak dertlerimi Anlatınca ağlama, deşme benim derdimi Anlatınca ağlama, deşme benim derdimi *** Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum *** Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım *** Tanrım bile unutmuş, dertlerime dur demez Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez Tanrım bile unutmuş, dertlerime dur demez Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez *** Kaderim beni böyle meyhanelere attı Günahım neydi bilmem, beni dertli yarattı Günahım neydi bilmem, beni dertli yarattı *** Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum Beterin beteri var, hâline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum *** Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım