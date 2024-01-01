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7/24 Dinle Gün Bugün Klasikler-1

Gün Bugün Klasikler-1 Şarkı Sözleri

Hayri Şahin Gün Bugün Klasikler-1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hayri Şahin Gün Bugün Klasikler-1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gün Bugün Klasikler-1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hayri Şahin

Hayri Şahin

Gün Bugün Klasikler-1

  • Gitti Gidiyor

  • Yaşımı Sormayın

  • Hayat Harcadın Beni

  • Ben Aşkı Ölümsüz Bilenlerdenim

  • Beterin Beteri Var

  • Felek Saadetimi Elimden Aldı

  • Dayanılmaz Bir Çile

  • Adaletsiz Bu Sevda

  • Gidiyorum Buralardan

  • Durduramadım

  • İstanbul Akşamları

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