Hayri Şahin

-
Ne dertler tanıdım kısa ömrümde
Yalçındı dert dalı aşamadım ki
Ölüp gideceğim günün birinde
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
***
Ölüp gideceğim günün birinde
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
***
Sevdaya inandım pişman ettiler
Beni kaderime düşman ettiler
Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
Yaşamadım ki, yaşamadım ki
Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
***
Beyazlar peşpeşe dondu saçlara
Çekilmez ne dertler geldi başıma
Çiğnene çiğnene döndüm taşlara
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
***
Çiğnene çiğnene döndüm taşlara
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
***
Sevdaya inandım pişman ettiler
Beni kaderime düşman ettiler
Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
Yaşamadım ki, yaşamadım ki
Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
Yıllar yaşlanmadan çekip gittiler
Yaşımı sormayın yaşamadım ki
-
Dünyada ne günler yaşadım gördüm
Bir bahar gibiydim kışlara döndüm
Artık her arzumu kalbime gömdüm
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
Artık her arzumu kalbime gömdüm
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Gençlik gönlümde bitmez sanırdım
Hayat ben hep seni böyle tanırdım
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Perişan gençliğim üzgün bakıyor
Kalbimi bir korku sarmış yakıyor
Şimdi gözlerimden kanlar akıyor
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
Şimdi gözlerimden kanlar akıyor
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Gençlik gönlümde bitmez sanırdım
Hayat ben hep seni böyle tanırdım
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
-
İstemem sevgilim yüzüme gülme
Eğer ki sonunda ağlatacaksan
İstemem sevgilim ümitler verme
Sonunda dünyamı karartacaksan
***
İstemem sevgilim yüzüme gülme
Eğer ki sonunda ağlatacaksan
İstemem sevgilim ümitler verme
Sonunda dünyamı karartacaksan
***
Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim
Bir ömür boyunca sevenlerdenim
Ellerin elime değmesin derim
Eğer ki sonunda ayrılacaksan
***
Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim
Bir ömür boyunca sevenlerdenim
Ellerin elime değmesin derim
Eğer ki sonunda ayrılacaksan
***
Gönüle vurulmaz asla bir kilit
Seveni öldürür kırılan ümit
Sevgilim yanıma yaklaşmadan git
Eğer ki sonunda ayrılacaksan
***
Gönüle vurulmaz asla bir kilit
Seveni öldürür kırılan ümit
Sevgilim yanıma yaklaşmadan git
Eğer ki sonunda ayrılacaksan
***
Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim
Bir ömür boyunca sevenlerdenim
Ellerin elime değmesin derim
Eğer ki sonunda ayrılacaksan
***
Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim
Bir ömür boyunca sevenlerdenim
Ellerin elime değmesin derim
Eğer ki sonunda ayrılacaksan
Eğer ki sonunda ayrılacaksan
-
Evet, son günlerimiz
Yeterince mayhoş
Kurduğumuz cümleler
Birbirinden sarhoş
***
Gitti gidiyor kalası yok
Bitti bitiyor şakası yok
***
Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan
Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan
İnatlaşıp gurur yaparsak sonunda en sonunda
Biter ve derin iz bırakır, solumda, solunda
***
Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan
Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan
İnatlaşıp gurur yaparsak sonunda en sonunda
Biter ve derin iz bırakır, solumda, solunda
***
Gitti gidiyor kalası yok
Bitti bitiyor şakası yok
***
Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan
Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan
İnatlaşıp gurur yaparsak sonunda en sonunda
Biter ve derin iz bırakır, solumda, solunda
***
Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan
Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan
İnatlaşıp gurur yaparsak sonunda en sonunda
Biter ve derin iz bırakır, solumda, solunda
***
Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan
Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan
Tut çek hadi kolumdan, kolumdan, kolumdan
Döndür beni yolumdan, yolumdan, yolumdan
Tut çek
-
Senin derdin dert midir benim derdim yanında?
Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında?
Senin derdin dert midir benim derdim yanında?
Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında?
***
Otur şöyle yanıma, dinle bak dertlerimi
Anlatınca ağlama, deşme benim derdimi
Anlatınca ağlama, deşme benim derdimi
***
Beterin beteri var, hâline şükret dostum
Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum
Beterin beteri var, hâline şükret dostum
Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum
***
Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım
Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım
Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım
***
Tanrım bile unutmuş, dertlerime dur demez
Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez
Tanrım bile unutmuş, dertlerime dur demez
Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez
***
Kaderim beni böyle meyhanelere attı
Günahım neydi bilmem, beni dertli yarattı
Günahım neydi bilmem, beni dertli yarattı
***
Beterin beteri var, hâline şükret dostum
Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum
Beterin beteri var, hâline şükret dostum
Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum
***
Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım
Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım
Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım
Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım
-
-
Dayanılmaz bir çile bu Allah'ım
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
Erişilmez bir kale bu Allah'ım
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
***
Dayanılmaz bir çile bu Allah'ım
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
Erişilmez bir kale bu Allah'ım
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamadım ben senin
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamam ki ben senin
***
Açamam ki kalbimin kapısını
Versеler de, alamam tapusunu
Kıramadım gönlümün arzusunu
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
***
Açamam ki kalbimin kapısını
Versеler de, alamam tapusunu
Kıramadım gönlümün arzusunu
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamadım ben senin
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamadım ben senin
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamadım ben senin
-
-
Seni bir başkasıyla görmeyi hiç istemem
Seni kıskandığımı hiç mi hiç söyleyemem
Hakkım yok üzerinde sana söz söylemeye
Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye
Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye
***
Gidiyorum buralardan
Son kez yüzüne bakmadan
Gidiyorum ben yanından
Gururum kırılmadan
***
Gidiyorum birtanem
Daha çok alışmadan
Karanlık bastırmadan
Sana ait olmadan
***
Bana ait bu duygular bırak içimde kalsın
Ellerin bir başkasını okşayacaksa okşasın
Hakkım yok üzerinde sana söz söylemeye
Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye
Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye
***
Gidiyorum buralardan
Son kez yüzüne bakmadan
Gidiyorum ben yanından
Gururum kırılmadan
***
Gidiyorum birtanem
Daha çok alışmadan
Karanlık bastırmadan
Sana ait olmadan
***
Gidiyorum birtanem
Daha çok, daha çok alışmadan
Karanlık bastırmadan
Sana, sana aşık olmadan
Sana ait olmadan
-
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