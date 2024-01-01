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Hazal Böyle mi Olduk Böyle mi Olduk Hic hesapsız, hiç kitapsız Tek yalansız sen vardın Ne oldu ah çektin gittin Neydi derdin vicdansız *** Böyle mi olduk böyle mi şimdi Kim tutar ellerimden Böyle mi olduk böyle mi şimdi Kim döndü sözlerinden *** Kırdın, yaktın yıktın geçtin Çok kolaymış gibi sen bensizliği seçtin Talan oldun ah yalan oldum ah Kurşunsuz boş bir silah Tanrı hesap sorar ah ettiğin günah *** Dar zamanda yok zamanda Tek varımdın tek yardın Çok kereler dize geldim Çare sendin dermandın Tüm Şarkıları