Böyle mi Olduk Şarkı Sözleri
Hazal Böyle mi Olduk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hazal Böyle mi Olduk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Böyle mi Olduk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Hic hesapsız, hiç kitapsız
Tek yalansız sen vardın
Ne oldu ah çektin gittin
Neydi derdin vicdansız
***
Böyle mi olduk böyle mi şimdi
Kim tutar ellerimden
Böyle mi olduk böyle mi şimdi
Kim döndü sözlerinden
***
Kırdın, yaktın yıktın geçtin
Çok kolaymış gibi sen bensizliği seçtin
Talan oldun ah yalan oldum ah
Kurşunsuz boş bir silah
Tanrı hesap sorar ah ettiğin günah
***
Dar zamanda yok zamanda
Tek varımdın tek yardın
Çok kereler dize geldim
Çare sendin dermandın