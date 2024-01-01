Yaz Bitmeden Şarkı Sözleri
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Hiç biri bana yaramadı ama
Hepsi bu kadar
Kim geldiyse beni yaraladı ama
İşte bu kadar
***
Huy edinmişim yasakları kendime
Doğrumu bilmem niye
***
Sildim hepsini o günler çok geride
Sen de gel benimle
***
Yar benim aklım kimbilir kimde
Ah deli başım
Yar benim aklım kadehlerin dibinde
Ah sarhoş başım
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Doğrusu ben seni pek fazla tanımıyorum
İç güdüsel olarak kendimi savunuyorum
Dolayısıyle bilemiyorum
Dolayısıyle bilemiyorum
Arka sokaklarda neler oluyor
***
Sen beni istersen çok rahat kandırabilirsin
Kendine şahane bir şey sandırabilirsin
Dolayısıyle bilemiyorum
Dolayısıyle çözemiyorum
Arka sokaklarda neler oluyor
***
Zorlama güzelim zorlama
Kendiliğinden olmalı
Davul dediğin davulcusuyla müsamma
Horlama eziğiz doğuştan
Sende erkeklik sır, bende kadınlık muamma
Dolayısıyle bilemiyorum
Arka sokaklarda neler oluyor
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Aç kalbini ben geldim
Sıkı sıkı tut bırakma
Zar zor yıktım duvarlarımı
Kıymetini bil uzatma
***
Bak yaldızlarımı döktüm
Açtım kapılarımı gir içeri
Gör parklarımı bahçelerimi
Anla ben büyük harflerden ürktüm
***
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam Akıntıya kürekten
Bunları boşver ne haber aşktan
***
Gözlerinin arkasını
Sözlerinin alt yazısını
Kalp diline çevirdim çoktan
Okudum öz türkçe acısını
***
Bak yaldızlarımı döktüm
Açtım kapılarımı gir içeri
Gör parklarımı bahçelerimi
Anla ben büyük harflerden ürktüm
***
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam Akıntıya kürekten
Bunları boşver ne haber aşktan
-
Ne yapsan olmuyor gözüm
Terk etmiyor bizi hüzün
Bir macera yaşamak dediğin
Küçük zamanlar harmanı
Sevildiğin, üzüldüğün
***
Hatırlamaktan ibaret
Hatıralar nihayet
Tesellisi çok zor sözün
***
Ne gemiler yaktım
Ne gemiler yaktım
O kadar yandı ki canım
Sonunda karşıdan baktım
Ne göreyim kendime yıldızlardan daha uzaktım
***
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Kor ateşlerde yürütmeliyim
Değirmenlerde öğütmeliyim
Farkındayım
Farkındayım
Kazanmalı, kaybetmeliyim
Aşk uğruna harp etmeliyim
***
Kendini seçemiyorsun
Bırakıp kaçamıyorsun
Yazmadığın bir hikayede
Uzun ya da kısa vadede
Az biraz keşfediyorsun
***
Öteki olabilmeyi
Yerine koyabilmeyi
Geride durabilmeyi öğreniyorsun
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Yok senden başka bir dünya
Yok senden başka bir alem
Cenneti verseler almam
Ben senden asla ayrılmam
***
Belki bu da gelir geçer
Şu saniye esastır gel
***
Geçse de beni unutma
Hiçbir aşkını unutma
Zira budur elimizde kalan
Aşktan başka her şey yalan
***
Ne yaptıysan yaptın kalk gel
Affeder elbette hak gel
***
Düşünmek istemem şimdi
Büyü bozulsun istemem
Hafiflettim her şiddeti
Geçirip aşkın içinden
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Yaz bitmeden gel
Yapraklarım solmadan
Narlar olmadan gel
Gün devrilmeden
Yeşil erik beyaz örtüye konmadan gel
***
Doya doya seviş benimle hadi
Açık saçık konuş benimle hadi
Buram buram yaseminler tüterken
Alev alev tutuş benimle hadi
***
Yaşarız bu tende bu heves oldukça yarim
Coşarız ayın şavkı aşka vurdukça yarim
Aşığız sarıştık sarmaşıklar misali
Gel gör ki geçti geçiyor bu yazlar ne hain
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Söz hiç incitmem ipek şal gibi akarım omuzlarından
Sen uyurken ben bir sevinç olur geçerim rüyalarından
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