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7/24 Dinle Aşktan Bıçak

Aşktan Bıçak Şarkı Sözleri

Hazal Aşktan Bıçak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hazal Aşktan Bıçak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşktan Bıçak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hazal

Hazal

Aşktan Bıçak

  • Elden Yar Olmaz

  • Aşk Her Şeye Hakim

  • Aşktan Bıçak

  • Gecemin Düşü

  • Güvercinler Uçabiliyor Mu

  • Izi Kalır

  • Kutup Yıldızım

  • Kırık

  • Nerelerdeydin

  • Sayende

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