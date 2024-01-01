Aşktan Bıçak Şarkı Sözleri
Hazal Aşktan Bıçak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hazal Aşktan Bıçak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşktan Bıçak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Dilimde senin için biriktirdiğim sözler
Bir yol bulup sana varır mı varmaz mı
Kalbimde bu aşk daha ne kadar bekleyecek
Sol yanım ağrır ağır ağır yanmaz mı
***
Gecemin düşü sabrımın sonu
Canımın içi yolumun sonu
Aşkına hasret gidemem senden
Beni yanına al
***
Bin öfke geçti binlerce yemin içimden
Durulmadı kalbim yine aşkına boyun eğdi
Unutmak kolaydı sabretmeyi bilmekse erdem
Değer misin söyle sevgilim yanına gelirsem
***
Gecemin düşü sabrımın sonu
Canımın içi yolumun sonu
Aşkına hasret gidemem senden
Beni yanına al
-
Kederlerden boğuldum
Biçare düştüm ezildim
Ne arar gönül çıkmazlar da
Çare hayat senin elinde
***
Elden yar olmaz dinle beni
Senin tek dostun yine sen
Aç gözünü seyreyle dünyayı
Bak neler görüyor gönül penceren
***
Ha bir adım önde ha arkada
Nedir canım bu koşuşturma
Anam beni bir kere doğurdu
Bir daha gelmem dünyaya
***
Ha bir adım önde ha arkada
Nedir canım bu koşuşturma
Anam beni bir kere doğurdu
Bir daha gelmem dünyaya
***
Kederlerden boğuldum
Biçare düştüm ezildim
Ne arar gönül çıkmazlar da
Çare hayat senin elinde
Elden yar olmaz dinle beni
Senin tek dostun yine sen
Aç gözünü seyreyle dünyayı
Bak neler görüyor gönül penceren
***
Ha bir adım önde ha arkada
Nedir canım bu koşuşturma
Anam beni bir kere doğurdu
Bir daha gelmem dünyaya
***
Ha bir adım önde ha arkada
Nedir canım bu koşuşturma
Anam beni bir kere doğurdu
Bir daha gelmem dünyaya
***
Ha bir adım önde ha arkada
Nedir canım bu koşuşturma
Anam beni bir kere doğurdu
Bir daha gelmem dünyaya
***
Ha bir adım önde ha arkada
Nedir canım bu koşuşturma
Anam beni bir kere doğurdu
Bir daha gelmem dünyaya
***
Ha bir adım önde ha arkada
Nedir canım bu koşuşturma
Anam beni bir kere doğurdu
Bir daha gelmem dünyaya
***
Ha bir adım önde ha arkada
Nedir canım bu koşuşturma
Anam beni bir kere doğurdu
Bir daha gelmem dünyaya
-
Bir varmış
Bir yokmuş
Aşk varmış ah
Son yokmuş
***
Yorgunmuş ah
Sırça kalbim
Boşlukta aşk
Her şeye hakim
***
Bir bir çektim de
Dünya derdini
Yüzümde çizgi
Alnımda teri
Kahır keder tamam anladıkta
Tel tel saçlar ağardı
İçim acır ama olan oldu
Çekecek dert kalmadı
-
İçime sapladığın aşktan bıçak
Batıyor hiç durmadan
Kalbime çok söyledim, "Sevme, bırak"
Seviyor hiç bıkmadan
***
Geçtin rüzgâr gibi ömrümden
Ben ve buralar o gün bugün hep toz duman
***
Gönlümden gölgeni al
Beni bul geç olmadan
Senden ayrı döner mi dünya?
Dönse de hep aynı sen olmazsan
***
Gönlümden bu hüznü al
Geri dön geç olmadan
Senden ayrı döner mi dünya?
Dönüyor utanmadan
***
İçime sapladığın aşktan bıçak
Batıyor hiç durmadan
Kalbime çok söyledim, "Sevme, bırak"
Seviyor hiç bıkmadan
***
Geçtin rüzgâr gibi ömrümden
Ben ve buralar o gün bugün hep toz duman
***
Gönlümden gölgeni al
Beni bul geç olmadan
Senden ayrı döner mi dünya?
Dönse de hep aynı sen olmazsan
***
Gönlümden bu hüznü al
Geri dön geç olmadan
Senden ayrı döner mi dünya?
Dönüyor utanmadan
-
Düşlerim iade edilen
Adak ağaçlarında asılı kaldı
Yıprandım sevmeye zorlandım
Her defasında kana bulandım
Vurma vurma bana vurma
Sesimi duyan var mı
Gören var mı
Gülüşlerim hala inandırıyor mu
Elimi tutan var mı
Anlayan var mı
Güvercinler hala uçabiliyor mu
Mutluluk gideli çok oldu
Bedenim saygıyı unuttu
Görmeyin bunca yitikliğimi
Görmeyin artık beni bu halde
Şimdi ellerim
En tenha istasyonu şehrin
Saçlarımdan rüzgarı koklayan tanrım
Beni çok sev
Güvercinleri uçurma vakti
-
-
Bir adım atsan fena olmaz
Ama olsun zarar yok
İçini döksen ziyan olmaz
Bu resmiyete lüzum yok
***
Bir adım atsan fena olmaz
Ama olsun zarar yok
İçini döksen ziyan olmaz
Resmiyete lüzum yok
***
Tarifi kolay hazırım ben
Hiç de zor değil
Bi' tutam ben, biraz da senden
Aşk sürpriz değil
***
Denizleri aşıp yüzünü görmeden
Bana rahat yok duygu hırsızım
Bi' kere de dönüp adımı sormadın
Yönüm belli değil, kutup yıldızım
***
Denizleri aşıp yüzünü görmeden
Bana rahat yok duygu hırsızım
Bi' kere de dönüp adımı sormadın
Yönüm belli değil, kutup yıldızım
***
Bir adım atsan fena olmaz
Ama olsun zarar yok
İçini döksen ziyan olmaz
Resmiyete lüzum yok
***
Tarifi kolay hazırım ben
Hiç de zor değil
Bi' tutam ben, biraz da senden
Aşk sürpriz değil
***
Denizleri aşıp yüzünü görmeden
Bana rahat yok duygu hırsızım
Bi' kere de dönüp adımı sormadın
Yönüm belli değil, kutup yıldızım
Denizleri aşıp yüzünü görmeden
Bana rahat yok duygu hırsızım
Bi' kere de dönüp adımı sormadın
Yönüm belli değil, kutup yıldızım
***
Yönüm belli değil, kutup yıldızım
-
Derinlere kök salmış
Bir ağaç gibi yalnızlık
Ne yapsam da büyüyor
Usulca fısıldıyor ruhuma
En derin sözlerini
Ona dönüşümü bekliyor
Ne suretler
Ne yeminler
Ne yalanlar
Suya yazılan sözler gibi
Ne gülüşler
Ne öpüşler
***
Ne sevişler
Gelmeyeni bekler gibi
Hep çocukluğumdan
İsimsiz gitmelerim
Kırık bir oyuncağım ben
Yakıp yıkıp kül etmelerim
Gönülden değil de
Başka bir şey bilmememden
-
Yüreğim bu defa emin oldu
Son sözüne bu kadın senin oldu
***
Daha önce nerelerdeydin sen
Ne limanlar ne gemiler yaktım
Kaç göç oldu kaç oyun bozuldu
Ne umutlar soldu şimdi gördüm (ben)
***
Bakışına
Gülüşüne
Öpüşüne
Hayran oldum
***
Ellerine
Gözlerine
Dillerine
Hasta oldum ben
***
Dileğim sonunda gerçek oldu
Bu yaralı seninle aşka doydu
-
İlk defa sevdim bu kadar
Hüzünler soluyor
Olsun yansak ne yazar
Aşkın içime doğuyor
***
Belli bu kader
Sonunda gülüyor
Benden aldıklarını
Hepsini bir bir ödüyor
***
Çok zor olsa da
Umrumda değil artık
Elimde değil artık
Boşver be
***
Kurtları döktüm bu gece
Dünya dönüyor
Sayende döndüm deliye
Allah biliyor
***
Kurtları döktüm bu gece
Dünya dönüyor
Sayende döndüm deliye
Kalbim güm güm güm atıyor
***
İlk defa sevdim bu kadar
Hüzünler soluyor
Olsun yansak ne yazar
Aşkın içime doğuyor
***
Belli bu kader
Sonunda gülüyor
Benden aldıklarını
Hepsini bir bir ödüyor
***
Çok zor olsa da
Umrumda değil artık
Elimde değil artık
Boşver be
***
Kurtları döktüm bu gece
Dünya dönüyor
Sayende döndüm deliye
Allah biliyor
***
Kurtları döktüm bu gece
Dünya dönüyor
Sayende döndüm deliye
Kalbim güm güm güm atıyor
***
Kurtları döktüm bu gece
Dünya dönüyor
Sayende döndüm deliye
Allah biliyor
***
Kurtları döktüm bu gece
Dünya dönüyor
Sayende döndüm deliye
***
Kurtları döktüm bu gece
Dünya dönüyor
Sayende döndüm deliye
Allah biliyor
***
Kurtları döktüm bu gece
Dünya dönüyor
Sayende döndüm deliye
Kalbim güm güm güm atıyor