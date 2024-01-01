Gecemin Düşü Dilimde senin için biriktirdiğim sözler Bir yol bulup sana varır mı varmaz mı Kalbimde bu aşk daha ne kadar bekleyecek Sol yanım ağrır ağır ağır yanmaz mı *** Gecemin düşü sabrımın sonu Canımın içi yolumun sonu Aşkına hasret gidemem senden Beni yanına al *** Bin öfke geçti binlerce yemin içimden Durulmadı kalbim yine aşkına boyun eğdi Unutmak kolaydı sabretmeyi bilmekse erdem Değer misin söyle sevgilim yanına gelirsem *** Gecemin düşü sabrımın sonu Canımın içi yolumun sonu Aşkına hasret gidemem senden Beni yanına al

Elden Yar Olmaz Kederlerden boğuldum Biçare düştüm ezildim Ne arar gönül çıkmazlar da Çare hayat senin elinde *** Elden yar olmaz dinle beni Senin tek dostun yine sen Aç gözünü seyreyle dünyayı Bak neler görüyor gönül penceren *** Ha bir adım önde ha arkada Nedir canım bu koşuşturma Anam beni bir kere doğurdu Bir daha gelmem dünyaya *** Ha bir adım önde ha arkada Nedir canım bu koşuşturma Anam beni bir kere doğurdu Bir daha gelmem dünyaya *** Kederlerden boğuldum Biçare düştüm ezildim Ne arar gönül çıkmazlar da Çare hayat senin elinde Elden yar olmaz dinle beni Senin tek dostun yine sen Aç gözünü seyreyle dünyayı Bak neler görüyor gönül penceren *** Ha bir adım önde ha arkada Nedir canım bu koşuşturma Anam beni bir kere doğurdu Bir daha gelmem dünyaya *** Ha bir adım önde ha arkada Nedir canım bu koşuşturma Anam beni bir kere doğurdu Bir daha gelmem dünyaya *** Ha bir adım önde ha arkada Nedir canım bu koşuşturma Anam beni bir kere doğurdu Bir daha gelmem dünyaya *** Ha bir adım önde ha arkada Nedir canım bu koşuşturma Anam beni bir kere doğurdu Bir daha gelmem dünyaya *** Ha bir adım önde ha arkada Nedir canım bu koşuşturma Anam beni bir kere doğurdu Bir daha gelmem dünyaya *** Ha bir adım önde ha arkada Nedir canım bu koşuşturma Anam beni bir kere doğurdu Bir daha gelmem dünyaya

Aşk Her Şeye Hakim Bir varmış Bir yokmuş Aşk varmış ah Son yokmuş *** Yorgunmuş ah Sırça kalbim Boşlukta aşk Her şeye hakim *** Bir bir çektim de Dünya derdini Yüzümde çizgi Alnımda teri Kahır keder tamam anladıkta Tel tel saçlar ağardı İçim acır ama olan oldu Çekecek dert kalmadı

Aşktan Bıçak İçime sapladığın aşktan bıçak Batıyor hiç durmadan Kalbime çok söyledim, "Sevme, bırak" Seviyor hiç bıkmadan *** Geçtin rüzgâr gibi ömrümden Ben ve buralar o gün bugün hep toz duman *** Gönlümden gölgeni al Beni bul geç olmadan Senden ayrı döner mi dünya? Dönse de hep aynı sen olmazsan *** Gönlümden bu hüznü al Geri dön geç olmadan Senden ayrı döner mi dünya? Dönüyor utanmadan *** İçime sapladığın aşktan bıçak Batıyor hiç durmadan Kalbime çok söyledim, "Sevme, bırak" Seviyor hiç bıkmadan *** Geçtin rüzgâr gibi ömrümden Ben ve buralar o gün bugün hep toz duman *** Gönlümden gölgeni al Beni bul geç olmadan Senden ayrı döner mi dünya? Dönse de hep aynı sen olmazsan *** Gönlümden bu hüznü al Geri dön geç olmadan Senden ayrı döner mi dünya? Dönüyor utanmadan

Güvercinler Uçabiliyor Mu Düşlerim iade edilen Adak ağaçlarında asılı kaldı Yıprandım sevmeye zorlandım Her defasında kana bulandım Vurma vurma bana vurma Sesimi duyan var mı Gören var mı Gülüşlerim hala inandırıyor mu Elimi tutan var mı Anlayan var mı Güvercinler hala uçabiliyor mu Mutluluk gideli çok oldu Bedenim saygıyı unuttu Görmeyin bunca yitikliğimi Görmeyin artık beni bu halde Şimdi ellerim En tenha istasyonu şehrin Saçlarımdan rüzgarı koklayan tanrım Beni çok sev Güvercinleri uçurma vakti

Kutup Yıldızım Bir adım atsan fena olmaz Ama olsun zarar yok İçini döksen ziyan olmaz Bu resmiyete lüzum yok *** Bir adım atsan fena olmaz Ama olsun zarar yok İçini döksen ziyan olmaz Resmiyete lüzum yok *** Tarifi kolay hazırım ben Hiç de zor değil Bi' tutam ben, biraz da senden Aşk sürpriz değil *** Denizleri aşıp yüzünü görmeden Bana rahat yok duygu hırsızım Bi' kere de dönüp adımı sormadın Yönüm belli değil, kutup yıldızım *** Denizleri aşıp yüzünü görmeden Bana rahat yok duygu hırsızım Bi' kere de dönüp adımı sormadın Yönüm belli değil, kutup yıldızım *** Bir adım atsan fena olmaz Ama olsun zarar yok İçini döksen ziyan olmaz Resmiyete lüzum yok *** Tarifi kolay hazırım ben Hiç de zor değil Bi' tutam ben, biraz da senden Aşk sürpriz değil *** Denizleri aşıp yüzünü görmeden Bana rahat yok duygu hırsızım Bi' kere de dönüp adımı sormadın Yönüm belli değil, kutup yıldızım Denizleri aşıp yüzünü görmeden Bana rahat yok duygu hırsızım Bi' kere de dönüp adımı sormadın Yönüm belli değil, kutup yıldızım *** Yönüm belli değil, kutup yıldızım

Kırık Derinlere kök salmış Bir ağaç gibi yalnızlık Ne yapsam da büyüyor Usulca fısıldıyor ruhuma En derin sözlerini Ona dönüşümü bekliyor Ne suretler Ne yeminler Ne yalanlar Suya yazılan sözler gibi Ne gülüşler Ne öpüşler *** Ne sevişler Gelmeyeni bekler gibi Hep çocukluğumdan İsimsiz gitmelerim Kırık bir oyuncağım ben Yakıp yıkıp kül etmelerim Gönülden değil de Başka bir şey bilmememden

Nerelerdeydin Yüreğim bu defa emin oldu Son sözüne bu kadın senin oldu *** Daha önce nerelerdeydin sen Ne limanlar ne gemiler yaktım Kaç göç oldu kaç oyun bozuldu Ne umutlar soldu şimdi gördüm (ben) *** Bakışına Gülüşüne Öpüşüne Hayran oldum *** Ellerine Gözlerine Dillerine Hasta oldum ben *** Dileğim sonunda gerçek oldu Bu yaralı seninle aşka doydu