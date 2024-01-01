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Geriye Dönme Şarkı Sözleri

Hazal Geriye Dönme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hazal Geriye Dönme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Geriye Dönme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hazal

Hazal

Geriye Dönme

  • Görmeseydim

  • Vazgeçtim (Piano)

  • Uyan (Akustik Version)

  • Hata (Club Version)

  • Vazgeçmedim

  • Uyan

  • Hata

  • Kuru Güller

  • Geriye Dönme

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