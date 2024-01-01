Görmeseydim Bugün yine yüzün soğuk Gözlerine bakıp bakıp duruyorum *** Bir gülüş bekledikçe Yaklaşmak istedikçe Seni çok uzaklarda buluyorum *** Sen çoktan aklına koymuşsun Anladım beni terk edeceksin Bu kadar korkak olma Açıkça söyle bana Sanki böyle daha az mı üzeceksin *** Kimler girdi senin kanına Hani beni çok sevenler mi Ah nasıl geldin oyunlarına Taş olsaydım görmeseydim *** Kimler girdi senin kanına Hani beni çok sevenler mi Ah nasıl geldin oyunlarına Taş olsaydım görmeseydim *** Bugün yine yüzün soğuk Gözlerine bakıp bakıp duruyorum Bir gülüş bekledikçe Yaklaşmak istedikçe Seni çok uzaklarda buluyorum *** Sen çoktan aklına koymuşsun Anladım beni terk edeceksin Bu kadar korkak olma Açıkça söyle bana Sanki böyle daha az mı üzeceksin *** Kimler girdi senin kanına Hani beni çok sevenler mi Ah nasıl geldin oyunlarına Taş olsaydım görmeseydim *** Kimler girdi senin kanına Hani beni çok sevenler mi Ah nasıl geldin oyunlarına Taş olsaydım görmeseydim *** Kimler girdi senin kanına Hani beni çok sevenler mi Ah nasıl geldin oyunlarına Taş olsaydım görmeseydim *** Kimler girdi senin kanına Hani beni çok sevenler mi Ah nasıl geldin oyunlarına Taş olsaydım görmeseydim *** Kimler girdi senin kanına Hani beni çok sevenler mi Ah nasıl geldin oyunlarına Taş olsaydım görmeseydim *** Kimler girdi senin kanına Hani beni çok sevenler mi Ah nasıl geldin oyunlarına Taş olsaydım görmeseydim

Uyan (Akustik Version) Uyan artık kalbimin sahibi Gözüm gönlüm başkasını görmedi *** Bekliyorum gel sar beni Canıma can kat sevineyim Bu iş olmaz olamaz dersen Güle güle ne diyeyim *** Kaderime ağlayamam Günlerimi harcayamam Senelerce tek başıma Karaları bağlayamam *** Kapım açık sana yarına kadar Sabır dersen bilmem nereye kadar *** Bekliyorum gel sar beni Canıma can kat sevineyim Bu iş olmaz olamaz dersen Güle güle ne diyeyim *** Kaderime ağlayamam Günlerimi harcayamam Senelerce tek başıma Karaları bağlayamam

Hata (Club Version) Banamı sordun ona giderken Tadı kalmadı aşkımızın Beni çok üzdün be kara gözlüm Sırası geldi şarkımızın *** Banamı sordun ona giderken Tadı kalmadı aşkımızın Beni çok üzdün be kara gözlüm Sırası geldi şarkımızın *** Seni çok sevdim kıymetmi bildin Sözüme geldin anlamadınmı Hata yaptın giderken Sana ölüp biterken *** Fena aldandın sen Yaban ellerde harcandın Tamam bundan sonra Sefa sür istersen *** Yalan mutluyum dersen Benden başka yar yok sana

Vazgeçmedim Sözlerin ömre bedel Gülüşün öyle derin Sıcağın sardı beni kaçamadım (Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım) *** Aşka aşık olmuşum Gizli yasak sularda Yalanı doğruyu ayıramadım (ayıramadım) *** Delirdim sandım bazen Duvarlarla konuştum Gittiği yere kadar kabullendim savruldum *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan *** Sözlerin ömre bedel Gülüşün öyle derin Sıcağın sardı beni kaçamadım (Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım) *** Aşka aşık olmuşum Gizli yasak sularda Yalanı doğruyu ayıramadım (ayıramadım) *** Delirdim sandım bazen Duvarlarla konuştum Gittiği yere kadar kabullendim savruldum *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan

Uyan Uyan artık kalbimin sahibi Gözüm gönlüm başkasını görmedi *** Bekliyorum gel sar beni Canıma can kat sevineyim Bu iş olmaz olamaz dersen Güle güle ne diyeyim *** Kaderime ağlayamam Günlerimi harcayamam Senelerce tek başıma Karaları bağlayamam *** Kapım açık sana yarına kadar Sabır dersen bilmem nereye kadar *** Bekliyorum gel sar beni Canıma can kat sevineyim Bu iş olmaz olamaz dersen Güle güle ne diyeyim *** Kaderime ağlayamam Günlerimi harcayamam Senelerce tek başıma Karaları bağlayamam

Hata Banamı sordun ona giderken Tadı kalmadı aşkımızın Beni çok üzdün be kara gözlüm Sırası geldi şarkımızın *** Banamı sordun ona giderken Tadı kalmadı aşkımızın Beni çok üzdün be kara gözlüm Sırası geldi şarkımızın *** Seni çok sevdim kıymetmi bildin Sözüme geldin anlamadınmı Hata yaptın giderken Sana ölüp biterken *** Fena aldandın sen Yaban ellerde harcandın Tamam bundan sonra Sefa sür istersen *** Yalan mutluyum dersen Benden başka yar yok sana

Kuru Güller Fırtınalar kopardı Hep sen yanımdayken Deli dolu her sözüne İnanmıştım ben *** Bir yalanı yaşasamda Pişmanlığım yok Anlatamam anlamazlar Çok özledim çok *** Gitmedi hiç hatıramdan hala saklı kuru güller Belki çoktan unutuldu Geldi geçti güzel günler *** Sen ne kalpsiz ne Vicdansız ne hainmişsin Yol ver gitsin demişlerdi Dinlememiştim *** Bir yalanı yaşasamda Pişmanlığım yok Anlatamam anlamazlar Çok özledim çok *** Gitmedi hiç hatıramdan Hala saklı kuru güller Belki çoktan unutuldu Geldi geçti Güzel günler..