Kuru Güller Fırtınalar kopardı Hep sen yanımdayken Deli dolu her sözüne İnanmıştım ben *** Bir yalanı yaşasamda Pişmanlığım yok Anlatamam anlamazlar Çok özledim çok *** Gitmedi hiç hatıramdan hala saklı kuru güller Belki çoktan unutuldu Geldi geçti güzel günler *** Sen ne kalpsiz ne Vicdansız ne hainmişsin Yol ver gitsin demişlerdi Dinlememiştim *** Bir yalanı yaşasamda Pişmanlığım yok Anlatamam anlamazlar Çok özledim çok *** Gitmedi hiç hatıramdan Hala saklı kuru güller Belki çoktan unutuldu Geldi geçti Güzel günler..

Uyan (Akustik Version) Uyan artık kalbimin sahibi Gözüm gönlüm başkasını görmedi *** Bekliyorum gel sar beni Canıma can kat sevineyim Bu iş olmaz olamaz dersen Güle güle ne diyeyim *** Kaderime ağlayamam Günlerimi harcayamam Senelerce tek başıma Karaları bağlayamam *** Kapım açık sana yarına kadar Sabır dersen bilmem nereye kadar *** Bekliyorum gel sar beni Canıma can kat sevineyim Bu iş olmaz olamaz dersen Güle güle ne diyeyim *** Kaderime ağlayamam Günlerimi harcayamam Senelerce tek başıma Karaları bağlayamam

Hata (Club Version) Banamı sordun ona giderken Tadı kalmadı aşkımızın Beni çok üzdün be kara gözlüm Sırası geldi şarkımızın *** Banamı sordun ona giderken Tadı kalmadı aşkımızın Beni çok üzdün be kara gözlüm Sırası geldi şarkımızın *** Seni çok sevdim kıymetmi bildin Sözüme geldin anlamadınmı Hata yaptın giderken Sana ölüp biterken *** Fena aldandın sen Yaban ellerde harcandın Tamam bundan sonra Sefa sür istersen *** Yalan mutluyum dersen Benden başka yar yok sana

Vazgeçmedim Sözlerin ömre bedel Gülüşün öyle derin Sıcağın sardı beni kaçamadım (Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım) *** Aşka aşık olmuşum Gizli yasak sularda Yalanı doğruyu ayıramadım (ayıramadım) *** Delirdim sandım bazen Duvarlarla konuştum Gittiği yere kadar kabullendim savruldum *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan *** Sözlerin ömre bedel Gülüşün öyle derin Sıcağın sardı beni kaçamadım (Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım) *** Aşka aşık olmuşum Gizli yasak sularda Yalanı doğruyu ayıramadım (ayıramadım) *** Delirdim sandım bazen Duvarlarla konuştum Gittiği yere kadar kabullendim savruldum *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan *** Sarsın beni derin kederler aşkından Yorulmadım usanmadım ki canımdan Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan

Uyan Uyan artık kalbimin sahibi Gözüm gönlüm başkasını görmedi *** Bekliyorum gel sar beni Canıma can kat sevineyim Bu iş olmaz olamaz dersen Güle güle ne diyeyim *** Kaderime ağlayamam Günlerimi harcayamam Senelerce tek başıma Karaları bağlayamam *** Kapım açık sana yarına kadar Sabır dersen bilmem nereye kadar *** Bekliyorum gel sar beni Canıma can kat sevineyim Bu iş olmaz olamaz dersen Güle güle ne diyeyim *** Kaderime ağlayamam Günlerimi harcayamam Senelerce tek başıma Karaları bağlayamam

Hata Banamı sordun ona giderken Tadı kalmadı aşkımızın Beni çok üzdün be kara gözlüm Sırası geldi şarkımızın *** Banamı sordun ona giderken Tadı kalmadı aşkımızın Beni çok üzdün be kara gözlüm Sırası geldi şarkımızın *** Seni çok sevdim kıymetmi bildin Sözüme geldin anlamadınmı Hata yaptın giderken Sana ölüp biterken *** Fena aldandın sen Yaban ellerde harcandın Tamam bundan sonra Sefa sür istersen *** Yalan mutluyum dersen Benden başka yar yok sana

Geriye Dönme Dilimde senin için biriktirdiğim sözler Bir yol bulup sana varır mı varmaz mı Kalbimde bu aşk daha ne kadar bekleyecek Sol yanım ağrır ağır ağır yanmaz mı Gecemin düşü sabrımın sonu Canımın içi yolumun sonu *** Aşkına hasret gidemem senden Beni yanına al *** Bin öfke geçti binlerce yemin içimden Durulmadı kalbim yine aşkına boyun eğdi Unutmak kolaydı sabretmeyi bilmekse erdem Değer misin söyle sevgilim yanına gelirsem Gecemin düşü sabrımın sonu Canımın içi yolumun sonu Aşkına hasret gidemem senden Beni yanına al