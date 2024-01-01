Bakmaz oldun gözlerime neden bu kaçış Söyle ban söyle hadi kimle bu yarış Seni senden daha iyi tanırım ben Sanki baska biri benim yerimi almış *** Öyle kolay atamazsın beni içinden Yıllar yılı koşan kimdi söyle peşimden Sanki baska biri benim yerimi almış *** Sana benden başka biri bilki yar değil Aklım almaz çıkamadım işin içinden Sanki baska biri benim yerimi almış *** Vazgeç bir daha düşün, biraz söz dinle Hüzün olur sonra bana dönüşün Vazgeç bir daha düşün biraz söz dinle Hüzün olur sonra inan dönüşün