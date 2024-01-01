Söz Dinle Şarkı Sözleri
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Bakmaz oldun gözlerime neden bu kaçış
Söyle ban söyle hadi kimle bu yarış
Seni senden daha iyi tanırım ben
Sanki baska biri benim yerimi almış
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Öyle kolay atamazsın beni içinden
Yıllar yılı koşan kimdi söyle peşimden
Sanki baska biri benim yerimi almış
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Sana benden başka biri bilki yar değil
Aklım almaz çıkamadım işin içinden
Sanki baska biri benim yerimi almış
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Vazgeç bir daha düşün, biraz söz dinle
Hüzün olur sonra bana dönüşün
Vazgeç bir daha düşün biraz söz dinle
Hüzün olur sonra inan dönüşün