Geriye Dönme Şarkı Sözleri
Hazal Geriye Dönme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hazal Geriye Dönme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Geriye Dönme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sözlerin ömre bedel
Gülüşün öyle derin
Sıcağın sardı beni kaçamadım
(Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım)
***
Aşka aşık olmuşum
Gizli yasak sularda
Yalanı doğruyu ayıramadım (ayıramadım)
***
Delirdim sandım bazen
Duvarlarla konuştum
Gittiği yere kadar kabullendim savruldum
***
Sarsın beni derin kederler aşkından
Yorulmadım usanmadım ki canımdan
Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten
Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan
***
Sarsın beni derin kederler aşkından
Yorulmadım usanmadım ki canımdan
Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten
Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan
***
Sözlerin ömre bedel
Gülüşün öyle derin
Sıcağın sardı beni kaçamadım
(Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım)
***
Aşka aşık olmuşum
Gizli yasak sularda
Yalanı doğruyu ayıramadım (ayıramadım)
***
Delirdim sandım bazen
Duvarlarla konuştum
Gittiği yere kadar kabullendim savruldum
***
Sarsın beni derin kederler aşkından
Yorulmadım usanmadım ki canımdan
Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten
Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan
***
Sarsın beni derin kederler aşkından
Yorulmadım usanmadım ki canımdan
Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten
Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan
***
Sarsın beni derin kederler aşkından
Yorulmadım usanmadım ki canımdan
Olmuyorsa olmuyor bilirim zaten
Senden geçtim vazgeçmedim ki sevdamdan
-
-
Uyan artık kalbimin sahibi
Gözüm gönlüm başkasını görmedi
***
Bekliyorum gel sar beni
Canıma can kat sevineyim
Bu iş olmaz olamaz dersen
Güle güle ne diyeyim
***
Kaderime ağlayamam
Günlerimi harcayamam
Senelerce tek başıma
Karaları bağlayamam
***
Kapım açık sana yarına kadar
Sabır dersen bilmem nereye kadar
***
Bekliyorum gel sar beni
Canıma can kat sevineyim
Bu iş olmaz olamaz dersen
Güle güle ne diyeyim
***
Kaderime ağlayamam
Günlerimi harcayamam
Senelerce tek başıma
Karaları bağlayamam
-
Banamı sordun ona giderken
Tadı kalmadı aşkımızın
Beni çok üzdün be kara gözlüm
Sırası geldi şarkımızın
***
Banamı sordun ona giderken
Tadı kalmadı aşkımızın
Beni çok üzdün be kara gözlüm
Sırası geldi şarkımızın
***
Seni çok sevdim kıymetmi bildin
Sözüme geldin anlamadınmı
Hata yaptın giderken
Sana ölüp biterken
***
Fena aldandın sen
Yaban ellerde harcandın
Tamam bundan sonra
Sefa sür istersen
***
Yalan mutluyum dersen
Benden başka yar yok sana
-
Uyan artık kalbimin sahibi
Gözüm gönlüm başkasını görmedi
***
Bekliyorum gel sar beni
Canıma can kat sevineyim
Bu iş olmaz olamaz dersen
Güle güle ne diyeyim
***
Kaderime ağlayamam
Günlerimi harcayamam
Senelerce tek başıma
Karaları bağlayamam
***
Kapım açık sana yarına kadar
Sabır dersen bilmem nereye kadar
***
Bekliyorum gel sar beni
Canıma can kat sevineyim
Bu iş olmaz olamaz dersen
Güle güle ne diyeyim
***
Kaderime ağlayamam
Günlerimi harcayamam
Senelerce tek başıma
Karaları bağlayamam
-
Banamı sordun ona giderken
Tadı kalmadı aşkımızın
Beni çok üzdün be kara gözlüm
Sırası geldi şarkımızın
***
Banamı sordun ona giderken
Tadı kalmadı aşkımızın
Beni çok üzdün be kara gözlüm
Sırası geldi şarkımızın
***
Seni çok sevdim kıymetmi bildin
Sözüme geldin anlamadınmı
Hata yaptın giderken
Sana ölüp biterken
***
Fena aldandın sen
Yaban ellerde harcandın
Tamam bundan sonra
Sefa sür istersen
***
Yalan mutluyum dersen
Benden başka yar yok sana
-
Fırtınalar kopardı
Hep sen yanımdayken
Deli dolu her sözüne
İnanmıştım ben
***
Bir yalanı yaşasamda
Pişmanlığım yok
Anlatamam anlamazlar
Çok özledim çok
***
Gitmedi hiç hatıramdan
hala saklı kuru güller
Belki çoktan unutuldu
Geldi geçti güzel günler
***
Sen ne kalpsiz ne
Vicdansız ne hainmişsin
Yol ver gitsin demişlerdi
Dinlememiştim
***
Bir yalanı yaşasamda
Pişmanlığım yok
Anlatamam anlamazlar
Çok özledim çok
***
Gitmedi hiç hatıramdan
Hala saklı kuru güller
Belki çoktan unutuldu
Geldi geçti Güzel günler..
-
Dilimde senin için biriktirdiğim sözler
Bir yol bulup sana varır mı varmaz mı
Kalbimde bu aşk daha ne kadar bekleyecek
Sol yanım ağrır ağır ağır yanmaz mı
Gecemin düşü sabrımın sonu
Canımın içi yolumun sonu
***
Aşkına hasret gidemem senden
Beni yanına al
***
Bin öfke geçti binlerce yemin içimden
Durulmadı kalbim yine aşkına boyun eğdi
Unutmak kolaydı sabretmeyi bilmekse erdem
Değer misin söyle sevgilim yanına gelirsem
Gecemin düşü sabrımın sonu
Canımın içi yolumun sonu
Aşkına hasret gidemem senden
Beni yanına al
-
Bugün yine yüzün soğuk
Gözlerine bakıp bakıp duruyorum
***
Bir gülüş bekledikçe
Yaklaşmak istedikçe
Seni çok uzaklarda buluyorum
***
Sen çoktan aklına koymuşsun
Anladım beni terk edeceksin
Bu kadar korkak olma
Açıkça söyle bana
Sanki böyle daha az mı üzeceksin
***
Kimler girdi senin kanına
Hani beni çok sevenler mi
Ah nasıl geldin oyunlarına
Taş olsaydım görmeseydim
***
Kimler girdi senin kanına
Hani beni çok sevenler mi
Ah nasıl geldin oyunlarına
Taş olsaydım görmeseydim
***
Bugün yine yüzün soğuk
Gözlerine bakıp bakıp duruyorum
Bir gülüş bekledikçe
Yaklaşmak istedikçe
Seni çok uzaklarda buluyorum
***
Sen çoktan aklına koymuşsun
Anladım beni terk edeceksin
Bu kadar korkak olma
Açıkça söyle bana
Sanki böyle daha az mı üzeceksin
***
Kimler girdi senin kanına
Hani beni çok sevenler mi
Ah nasıl geldin oyunlarına
Taş olsaydım görmeseydim
***
Kimler girdi senin kanına
Hani beni çok sevenler mi
Ah nasıl geldin oyunlarına
Taş olsaydım görmeseydim
***
Kimler girdi senin kanına
Hani beni çok sevenler mi
Ah nasıl geldin oyunlarına
Taş olsaydım görmeseydim
***
Kimler girdi senin kanına
Hani beni çok sevenler mi
Ah nasıl geldin oyunlarına
Taş olsaydım görmeseydim
***
Kimler girdi senin kanına
Hani beni çok sevenler mi
Ah nasıl geldin oyunlarına
Taş olsaydım görmeseydim
***
Kimler girdi senin kanına
Hani beni çok sevenler mi
Ah nasıl geldin oyunlarına
Taş olsaydım görmeseydim