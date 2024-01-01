Hediye Biliç

Ben sana sen bana ait Bu yollar çok uzak gel yanıma Duygularım çok karışık ama Sende karar kıldım bu defa *** Hadi yak kalbinin ışıklarını Dört taraf aydınlansın aşkla Hadi yaz yaz, beni sol yanına Tarih olup okunsun zamanla *** Al, hadi al yanına Razıyım ölmeye ucunda sen olunca Hadi gir kanıma Aksın aşkın içinde bırak damla damla *** Al, hadi al yanına Razıyım ölmeye ucunda sen olunca Hadi gir kanıma Aksın aşkın içinde bırak damla damla *** Ben sana sen bana ait Bu yollar çok uzak gel yanıma Duygularım çok karışık ama Sende karar kıldım bu defa *** Hadi yak kalbinin ışıklarını Dört taraf aydınlansın aşkla Hadi yaz yaz, beni sol yanına Tarih olup okunsun zamanla *** Al, hadi al yanına Razıyım ölmeye ucunda sen olunca Hadi gir kanıma Aksın aşkın içinde bırak damla damla *** Al, hadi al yanına Razıyım ölmeye ucunda sen olunca Hadi gir kanıma Aksın aşkın içinde bırak damla damla *** Al, hadi al yanına Razıyım ölmeye ucunda sen olunca Hadi gir kanıma Aksın aşkın içinde bırak damla damla *** Al, hadi al yanına Razıyım ölmeye ucunda sen olunca Hadi gir kanıma Aksın aşkın içinde bırak damla damla *** Damla damla Damla damla Damla damla Aksın aşkın içinde bırak damla damla