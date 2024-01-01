Hediye Biliç

Al Yanına Şarkı Sözleri
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Ben sana sen bana ait
Bu yollar çok uzak gel yanıma
Duygularım çok karışık ama
Sende karar kıldım bu defa
***
Hadi yak kalbinin ışıklarını
Dört taraf aydınlansın aşkla
Hadi yaz yaz, beni sol yanına
Tarih olup okunsun zamanla
***
Al, hadi al yanına
Razıyım ölmeye ucunda sen olunca
Hadi gir kanıma
Aksın aşkın içinde bırak damla damla
***
Al, hadi al yanına
Razıyım ölmeye ucunda sen olunca
Hadi gir kanıma
Aksın aşkın içinde bırak damla damla
***
Ben sana sen bana ait
Bu yollar çok uzak gel yanıma
Duygularım çok karışık ama
Sende karar kıldım bu defa
***
Hadi yak kalbinin ışıklarını
Dört taraf aydınlansın aşkla
Hadi yaz yaz, beni sol yanına
Tarih olup okunsun zamanla
***
Al, hadi al yanına
Razıyım ölmeye ucunda sen olunca
Hadi gir kanıma
Aksın aşkın içinde bırak damla damla
***
Al, hadi al yanına
Razıyım ölmeye ucunda sen olunca
Hadi gir kanıma
Aksın aşkın içinde bırak damla damla
***
Al, hadi al yanına
Razıyım ölmeye ucunda sen olunca
Hadi gir kanıma
Aksın aşkın içinde bırak damla damla
***
Al, hadi al yanına
Razıyım ölmeye ucunda sen olunca
Hadi gir kanıma
Aksın aşkın içinde bırak damla damla
***
Damla damla
Damla damla
Damla damla
Aksın aşkın içinde bırak damla damla