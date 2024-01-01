Hediye Biliç

Ben Hür Doğan Ben hürdoğan kendimi bir senin için bağladım Sevmezmişim sessizliği sen susunca anladım Merdivenli bir evden dalgalı bir denizden Benim diyen bir cümleden hiç hoşlanmazmışım Nasılsın iyimisin nerdesin çok özledim Bensizken kimlerlesin diyen mesajları kestim *** Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman Kalbimi birdahada kaptırmam Yaşarım giderim sensizliği seçerim Esir olmam ben *** Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman Kalbimi birdahada kaptırmam Yaşarım giderim sensizliği seçerim Esir olmam ben hürdoğan *** Nasılsın iyimisin nerdesin çok özledim Bensizken kimlerlesin diyen mesajları kestim *** Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman Kalbimi birdahada kaptırmam Yaşarım giderim sensizliği seçerim Esir olmam ben *** Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman Kalbimi birdahada kaptırmam Yaşarım giderim sensizliği seçerim Esir olmam ben hürdoğan *** Kalbimi (kalbimi, kalbimi) *** Esir olmam (esir olmam) *** Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman Kalbimi birdahada kaptırmam Yaşarım giderim sensizliği seçerim Esir olmam ben hürdoğan

Gel Gücüm kalmadı inan Geceler üstümde karabasan Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça Güneşim doğmuyor sabahlara Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça Güneşim doğmuyor sabahlara *** Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden *** Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden Uykusuz geceler yatağımda Üşüyor bedenim sen olmayınca Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda Karardı dünyam yokluğunda *** Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda Karardı dünyam yokluğunda Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden *** Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden