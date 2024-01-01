Sildim Adını Şarkı Sözleri
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Hediye Biliç
Sildim Adını
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Ben hürdoğan kendimi bir senin için bağladım
Sevmezmişim sessizliği sen susunca anladım
Merdivenli bir evden dalgalı bir denizden
Benim diyen bir cümleden hiç hoşlanmazmışım
Nasılsın iyimisin nerdesin çok özledim
Bensizken kimlerlesin diyen mesajları kestim
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben hürdoğan
***
Nasılsın iyimisin nerdesin çok özledim
Bensizken kimlerlesin diyen mesajları kestim
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben hürdoğan
***
Kalbimi (kalbimi, kalbimi)
***
Esir olmam (esir olmam)
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben hürdoğan
-
-
Gücüm kalmadı inan
Geceler üstümde karabasan
Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça
Güneşim doğmuyor sabahlara
Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça
Güneşim doğmuyor sabahlara
***
Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel
Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
***
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
Uykusuz geceler yatağımda
Üşüyor bedenim sen olmayınca
Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda
Karardı dünyam yokluğunda
***
Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda
Karardı dünyam yokluğunda
Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel
Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
***
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel
Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem
Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel
Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
-
Adını bilmediğim düşüncelerim var içimde
Sözünü edemediğim bir sevgilim var dilimde
Tarif edemediğim bir aşkın ateşinde
Yanıyorum ya sebebsiz
Sebebi sensin ama sen gereksiz
***
Şimdi koca bir boşluk alıyor
Sahip olduğun yeri
Ne farkeder ki artık yoksun yanımda
Aşkın zaten bana tuzaktı
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Adını bilmediğim düşüncelerim var içimde
Sözünü edemediğim bir sevgilim var dilimde
Tarif edemediğim bir aşkın ateşinde
Yanıyorum ya sebebsiz
Sebebi sensin ama sen gereksiz
***
Şimdi koca bir boşluk alıyor
Sahip olduğun yeri
Ne farkeder ki artık yoksun yanımda
Aşkın zaten bana tuzaktı
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
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