Sildim Adını Şarkı Sözleri
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Hediye Biliç
Sildim Adını
-
Yorgun düştü Senle Ah bu kalbim
Üstelik kalmadı hiç mecalim
Zorlamaya gelmez aşk bilirim
İlk kez senle aynı fikirdeyim
***
Artık bende kuralına Göre
Oynayacağım bak bu Aşkı
Anlamamış gibi bakma Öyle
Çoktan kestim hesabını
***
Takmam kafama iyi bilirsin
Çakma aşkını alabilirsin
Sözüne Sadık olmayan birini
Tutma kalbim yol ver gitsin.
-
Bir nefeste harcadın aşkımı
Söyle revamıydı bu bize
Kırdın yıktın sen silmedin gözyaşımı
Şimdi bende konuşma zamanı
***
Zordu elveda demek
Bu kadar çok severken
Yıkılmam hadi git gideceksen
***
Sevemem bundan böyle delice
Kalamam bir an bile senle
Topladım eşyalarımı hatıraları
Yırttım attım tüm fotoğrafları
Sildim kalbimden adını
***
Sevemem bundan böyle delice
Kalamam bir an bile senle
Topladım eşyalarımı hatıraları
Yırttım attım tüm fotoğrafları
Sildim kalbimden adını
***
Bir nefeste harcadın aşkımı
Söyle revamıydı bu bize
Kırdın yıktın sen silmedin gözyaşımı
Şimdi bende konuşma zamanı
***
Zordu elveda demek
Bu kadar çok severken
Yıkılmam hadi git gideceksen
***
Sevemem bundan böyle delice
Kalamam bir an bile senle
Topladım eşyalarımı hatıraları
Yırttım attım tüm fotoğrafları
Sildim kalbimden adını
***
Sevemem bundan böyle delice
Kalamam bir an bile senle
Topladım eşyalarımı hatıraları
Yırttım attım tüm fotoğrafları
Sildim kalbimden adını
***
Sildim kalbimden adını
***
Sevemem bundan böyle delice
Kalamam bir an bile senle
Topladım eşyalarımı hatıraları
Yırttım attım tüm fotoğrafları
Sildim kalbimden adını
-
Gücüm kalmadı inan
Geceler üstümde karabasan
Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça
Güneşim doğmuyor sabahlara
Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça
Güneşim doğmuyor sabahlara
***
Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel
Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
***
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
Uykusuz geceler yatağımda
Üşüyor bedenim sen olmayınca
Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda
Karardı dünyam yokluğunda
***
Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda
Karardı dünyam yokluğunda
Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel
Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
***
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel
Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem
Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel
Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel
Ne olur ben tükenmeden
-
Adını bilmediğim düşüncelerim var içimde
Sözünü edemediğim bir sevgilim var dilimde
Tarif edemediğim bir aşkın ateşinde
Yanıyorum ya sebebsiz
Sebebi sensin ama sen gereksiz
***
Şimdi koca bir boşluk alıyor
Sahip olduğun yeri
Ne farkeder ki artık yoksun yanımda
Aşkın zaten bana tuzaktı
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Adını bilmediğim düşüncelerim var içimde
Sözünü edemediğim bir sevgilim var dilimde
Tarif edemediğim bir aşkın ateşinde
Yanıyorum ya sebebsiz
Sebebi sensin ama sen gereksiz
***
Şimdi koca bir boşluk alıyor
Sahip olduğun yeri
Ne farkeder ki artık yoksun yanımda
Aşkın zaten bana tuzaktı
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
***
Acı bir gülümseme kalmış yüzümde
Hele bir bak ne kalmış senden geriye
Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde
Bakarım ben herzaman başımın çaresine
-
Ben hürdoğan kendimi bir senin için bağladım
Sevmezmişim sessizliği sen susunca anladım
Merdivenli bir evden dalgalı bir denizden
Benim diyen bir cümleden hiç hoşlanmazmışım
Nasılsın iyimisin nerdesin çok özledim
Bensizken kimlerlesin diyen mesajları kestim
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben hürdoğan
***
Nasılsın iyimisin nerdesin çok özledim
Bensizken kimlerlesin diyen mesajları kestim
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben hürdoğan
***
Kalbimi (kalbimi, kalbimi)
***
Esir olmam (esir olmam)
***
Şimdi o arasın dursun bulsun beni o zaman
Kalbimi birdahada kaptırmam
Yaşarım giderim sensizliği seçerim
Esir olmam ben hürdoğan
-