Hediye Biliç

Gel Gücüm kalmadı inan Geceler üstümde karabasan Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça Güneşim doğmuyor sabahlara Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça Güneşim doğmuyor sabahlara *** Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden *** Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden Uykusuz geceler yatağımda Üşüyor bedenim sen olmayınca Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda Karardı dünyam yokluğunda *** Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda Karardı dünyam yokluğunda Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden *** Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden

Acı Gülümseme Adını bilmediğim düşüncelerim var içimde Sözünü edemediğim bir sevgilim var dilimde Tarif edemediğim bir aşkın ateşinde Yanıyorum ya sebebsiz Sebebi sensin ama sen gereksiz *** Şimdi koca bir boşluk alıyor Sahip olduğun yeri Ne farkeder ki artık yoksun yanımda Aşkın zaten bana tuzaktı *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Adını bilmediğim düşüncelerim var içimde Sözünü edemediğim bir sevgilim var dilimde Tarif edemediğim bir aşkın ateşinde Yanıyorum ya sebebsiz Sebebi sensin ama sen gereksiz *** Şimdi koca bir boşluk alıyor Sahip olduğun yeri Ne farkeder ki artık yoksun yanımda Aşkın zaten bana tuzaktı *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine