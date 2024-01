Kim inanır aşkına? Yüzüme bi' baksana Artık sana kanmam Aşkını da al git *** Bırak hadi, zorlama Yeter, oyun oynama Bir öyle bir böyle Bana sorma *** Kanmam, varsa yoksa hep yalan Kim sana aldanan? Hangi birini ah anlatsam *** Oh oh, oh oh, dinlemem Ne söylersen duymak istemem *** Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem *** Kim inanır aşkına? Yüzüme bi' baksana Artık sana kanmam Aşkını da al git *** Bırak hadi, zorlama Yeter, oyun oynama Bir öyle bi' böyle Bana sorma *** Kanmam, varsa yoksa hep yalan Kim sana aldanan? Hangi birini ah anlatsam *** Oh oh, oh oh, dinlemem Ne söylersen duymak istemem *** Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem Yüzüme bi', bi' baksana bana Ne söylersen duymak istemem Yüzüme bi', bi' baksana bana (Yüzüme bi' baksana) Anlatma hiç, senden duymak istemem (Anlatma hiç, duymak istemem) *** Oh oh, oh oh, dinlemem Ne söylersen duymak istemem Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem *** Oh oh, oh oh, dinlemem (dinlemem) Ne söylersen duymak istemem Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem (Anlatma hiç, duymak istemem) *** Oh oh, oh oh, dinlemem Ne söylersen duymak istemem Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem