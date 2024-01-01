-
Yaptın ettin, bir dur dedim
Güldün geçtin, dinle dedim
Sorgu sual fazla oldu
Bir kenardan izle dedin
***
İyi günde kötü günde
Masalmış bu öğren dedin
Kadir kıymet bilmek neymiş
Onlar eski sözler dedin
***
Oh, canıma değsin
Yapacak hiç bir şeyin yok
Oh, canıma değsin
Ağla ağla, yakıştı sana
***
Oo, canıma değsin
Keyfim bilir, ben bilirim
Oh, canıma değsin
Tencereyle kapak oldun
***
Oh, canıma değsin
Yapacak hiç bir şeyin yok
Oh, canıma değsin
Ağla ağla, yakıştı sana
***
Oh, canıma değsin
Keyfim bilir, ben bilirim
Oh, canıma değsin
Tencereyle kapak oldun
***
Yaptın ettin, bir dur dedim
Güldün geçtin, dinle dedim
Sorgu sual fazla oldu
Bir kenardan izle dedin
***
İyi günde kötü günde
Masalmış bu öğren dedin
Kadir kıymet bilmek neymiş
Onlar eski sözler dedin
***
Oh, canıma değsin
Yapacak hiç bir şeyin yok
Oh, canıma değsin
Ağla ağla, yakıştı sana
***
Oh, canıma değsin
Keyfim bilir, ben bilirim
Oh, canıma değsin
Tencereyle kapak oldun
***
Oh, canıma değsin
Yapacak hiç bir şeyin yok
Oh, canıma değsin
Ağla ağla, yakıştı sana
***
Oh, canıma değsin
Keyfim bilir, ben bilirim
Oh, canıma değsin
Tencereyle kapak oldun
***
Oh, canıma değsin
Oh, canıma değsin
Yapacak hiç bir şeyin yok
Oh, canıma değsin
Ağla ağla, yakıştı sana
***
Oh, canıma değsin
Keyfim bilir, ben bilirim
Oh, canıma değsin
Tencereyle kapak oldun
***
Oh, canıma değsin
Yapacak hiç bir şeyin yok
Oh, canıma değsin
Ağla ağla, yakıştı sana
***
Oh, canıma değsin
Keyfim bilir, ben bilirim
Oh, canıma değsin
Tencereyle kapak oldun
-
Herkes hayrandı o gülüşüne
Bende bir başka
***
Kuşlar uçardı sıcak iklimlere
Vurdum tek taşla
***
Bu güzel masallarla
Kimleri kandırdın sen
Beni çocuk mu sandın?
***
Yeter seni çok sevdim
Yeter çok çalıştım
Yeter artık kazanıp
Kaybetmekten of sıkıldım
***
Yeter sana inandım
Yeter çok yanıldım
Yeter artık utanıp
Yıkıl karşımdan sıkıldım
***
Yeter seni çok sevdim
Yeter çok çalıştım
Yeter artık kazanıp
Kaybetmekten of sıkıldım
***
Yeter sana inandım
Yeter çok yanıldım
Yeter artık utanıp
Yıkıl karşımdan sıkıldım senden
***
Attın doksanda bana golünü
Vazgeçtim sanma
***
Dört dörtlük yaptın bana rolünü
Farkettim ama
***
Bu güzel masallarla
Kimleri kandırdın sen
Beni çocuk mu sandın?
***
Yeter seni çok sevdim
Yeter çok çalıştım
Yeter artık kazanıp
Kaybetmekten of sıkıldım
***
Yeter sana inandım
Yeter çok yanıldım
Yeter artık utanıp
Yıkıl karşımdan sıkıldım senden
***
Yeter seni çok sevdim
Yeter çok çalıştım
Yeter artık kazanıp
Kaybetmekten of sıkıldım
***
Yeter sana inandım
Yeter çok yanıldım
Yeter artık utanıp
Yıkıl karşımdan sıkıldım senden..
-
Aldım verdim ben seni yendim demiyorum
Sana ait olan hiçbir şeyi istemiyorum
Ne oldu ne bitti unutalım artık
Unutalım artık, unutalım artık; kime diyorum!
***
Aldım verdim ben seni yendim demiyorum
Sana ait olan hiçbir şeyi istemiyorum
Ne oldu ne bitti unutalım artık
Unutalım artık, unutalım artık; kime diyorum!
***
Arayacağım en son kişi bu dünyada sensin
İhtiyacım olsa yardıma
Durup durup düşünemem
Dönüp dönüp bakamam ardıma
***
Arayacağım en son kişi bu dünyada sensin
İhtiyacım olsa yardıma
Durup durup düşünemem
Dönüp dönüp bakamam ardıma
***
Şu yüzümü göremezsin ben göstermezsem
Yaklaşma!
Yakınıma gelemezsin ben izin vermezsem
Sırnaşma!
Kaç kere denedin ya beni göremedin ya
Unut artık hadi vazgeç beni yere seremezsin
Kendim düşmezsem
Uğraşma!
Şu yüzümü göremezsin ben göstermezsem
Yaklaşma!
Yakınıma gelemezsin ben izin vermezsem
Sırnaşma!
Kaç kere denedin ya beni göremedin ya
Unut artık hadi vazgeç beni yere seremezsin
Kendim düşmezsem
Uğraşma!
***
Aldım verdim ben seni yendim demiyorum
Sana ait olan hiçbir şeyi istemiyorum
Ne oldu ne bitti unutalım artık
Unutalım artık, unutalım artık; kime diyorum!
Arayacağım en son kişi bu dünyada sensin
İhtiyacım olsa yardıma
Durup durup düşünemem
Dönüp dönüp bakamam ardıma
Arayacağım en son kişi bu dünyada sensin
İhtiyacım olsa yardıma
Durup durup düşünemem
Dönüp dönüp bakamam ardıma
Şu yüzümü göremezsin ben göstermezsem
Yaklaşma!
***
Yakınıma gelemezsin ben izin vermezsem
Sırnaşma!
Kaç kere denedin ya beni göremedin ya
Unut artık hadi vazgeç beni yere seremezsin
Kendim düşmezsem
Uğraşma!
***
Şu yüzümü göremezsin ben göstermezsem
Yaklaşma!
Yakınıma gelemezsin ben izin vermezsem
Sırnaşma!
Kaç kere denedin ya beni göremedin ya
Unut artık hadi vazgeç beni yere seremezsin
Kendim düşmezsem
Uğraşma!
-
Dört, üç, iki, bir
Sendeki sorun bence kibir
Kime baksam eriyormuş
Gülüşünle ölüyormuş
***
Hayret bana bir şey olmadı
Bu zoruna da gitmiş olmalı
Karşı konulmuyormuş sana
Sen onu külahıma anlatsana
***
Gez göz arpacık
Bu aşk biraz yapmacık
Bana böyle şeyler demesen
***
Top tüfek nükleer
Daha neler var neler
Atışa devam et istersen
***
Olmaz işim olmaz
Ne savaşınla, ne sevişinle
Yok yok hiç işim olmaz
Ne bakışınla, ne gülüşünle
***
Yorma beni de, kendini de
***
Dört, üç, iki, bir
Sendeki sorun bence kibir
Kime baksam eriyormuş
Gülüşünle ölüyormuş
***
Hayret bana bir şey olmadı
Bu zoruna da gitmiş olmalı
Karşı konulmuyormuş sana
Sen onu külahıma anlatsana
***
Gez göz arpacık
Bu aşk biraz yapmacık
Bana böyle şeyler demesen
***
Top, tüfek, nükleer
Daha neler var neler
Atışa devam et istersen
***
Olmaz işim olmaz
Ne savaşınla, ne sevişinle
Yok yok hiç işim olmaz
Ne bakışınla, ne gülüşünle
***
Yorma beni de, kendini de
***
Gez göz arpacık
Bu aşk biraz yapmacık
Bana böyle şeyler demesen (bana böyle şeyler demesen)
***
Top, tüfek, nükleer
Daha neler var neler
Atışa devam et istersen
***
Olmaz işim olmaz
Ne savaşınla, ne sevişinle
Yok yok hiç işim olmaz
Ne bakışınla, ne gülüşünle
***
Yorma beni de kendini de
Yapma, uğraştırma (sevmiyorum)
Yapma (yapma) uğraştırma (istemiyorum)
Yapma, uğraştırma (sevmiyorum)
Yapma, uğraştırma (istemiyorum)
***
Gez göz arpacık
Bu aşk biraz yapmacık
Bana böyle şeyler demesen (bana böyle şeyler demesen)
***
Top, tüfek, nükleer
Daha neler var neler
Atışa devam et istersen
***
Olmaz işim olmaz
Ne savaşınla, ne sevişinle
Yok yok hiç işim olmaz
Ne bakışınla, ne gülüşünle
***
Yorma beni de kendini de
-
Bir dinle, bi' yol göster
Üşenme, cepte taktikler
Malzeme çok ama hiç ruh yok
Al sana ev yapımı robot
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana
Sen ne dersen de
Takmış bir kere
Hızlı düşünme
Son sözü söyle
Takma akıllar
Dengeyi bozar
Kaş yapalım derken
Gözü oyarlar
"Sevdim" der
"Deliyim" der
Hiç korkmaz da "Ölürüm" der
Artist çok ama iyi rol yok
Al sana ev yapımı robot
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana
Sen ne dersen de
Takmış bir kere
Hızlı düşünme
Son sözü söyle
Takma akıllar
Dengeyi bozar
Kaş yapalım derken
Gözü oyarlar
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik, taktik, taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik, taktik, taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik, taktik, taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik, taktik, taktik (taktik)
Sırrını ver
Kalbini ver
Çekinme, aç içini göster
Dalavere yok ama sevgi çok
Al sana ev yapımı robot
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana
Sen ne dersen de
Takmış bir kere
Hızlı düşünme
Son sözü söyle
Takma akıllar
Dengeyi bozar
Kaş yapalım derken
Gözü oyarlar
Sen ne dersen de
Takmış bir kere
Hızlı düşünme
Son sözü söyle
Takma akıllar
Dengeyi bozar
Kaş yapalım derken
Gözü oyarlar
-
-
Meğer herkes nasıl da boşuna
Haykırıyormuş seni
Kırk yıllık hokkabaz
Halt etmiş sanki
***
Temiz bir bakış var sanarken
Boşluktanmış meğer
Küçük akıl küçük oyunlar
Ben de aptallık zaten
***
Kendimi özel sayarken
Bu bir başlangıç derken
Olan Olabilecek,
Ancak buymuş
***
Duyucağımı duydum,
Göreceğimi görmez olaydım
Seveceğimi sevdim
Bari nefret etmez olaydım
***
Yook...Sen artık benim kahramanım olamazsın.
***
Aptal, aptal, aptal kafam..
Aptal, aptal, aptal kafam..
Aptal, aptal, aptal kafam..
***
Aptal, aptal, aptal kafam..
***
Gözümde çok büyüttüğüm
Bir hikaye oldun sen
Tam sayfaydın yani hep
Manşetten
***
Geçmiştin, oysa ki on sekizi
Neydi hala bu heyecan..
Telefonla gelen tek bir mesajla
Saçma!
***
Derlerdi hayran olduğuna
Tanıyınca biter özlem
Sana göre değil hayranlık
Çok yüce bir yerlerde
***
Duyucağımı duydum,
Göreceğimi görmez olaydım
Seveceğimi sevdim
Bari nefret etmez olaydım
***
Yok, sen artık benim kahramanım olamazsın.
***
Aptal, aptal, aptal kafam..
Aptal, aptal, aptal kafam..
Aptal, aptal, aptal kafam..
Aptal, aptal, aptal kafam..
-
Çok yalnızdım inandım
Pembe düşlere daldım
Şimdi herkes yoluna
Seni rügzârlara saldım
***
Hadi yeter anlatma
Hadi böyle büyük atma
Kaderin bir suçu yok
Halâ yalanlar atma
***
Ava giden avlanır
Sahtekâr yolda kalır
Olmayacak rüyaların
Sonu çıkmaz sokaktır
Çirkin adam beni unut
Yalanlarla kendini avut
Lazım değil kaşın gözün
Tuzaksa bana her sözün
Çirkin adam beni unut
Yalanlarla kendini avut
Lazım değil kaşın gözün
Tuzaksa bana her sözün
Çok yalnızdım inandım
Pembe düşlere daldım
Şimdi herkes yoluna
Seni rügzârlara saldım
Hadi yeter anlatma
Hadi böyle büyük atma
Kaderin bir suçu yok
Halâ yalanlar atma
Ava giden avlanır
Sahtekâr yolda kalır
Olmayacak rüyaların
Sonu çıkmaz sokaktır
Çirkin adam beni unut
Yalanlarla kendini avut
Lazım değil kaşın gözün
Tuzaksa bana her sözün
Çirkin adam beni unut
Yalanlarla kendini avut
Lazım değil kaşın gözün
Tuzaksa bana her sözün
-
Kaç defa sordun, cevap verdim
Sana karşı hiçbir şey yok içimde
Merak ettim, kusursuz musun?
Seni sevmeye mecbur muyum?
***
Peki öyleyse baktığında bana (bana) niye titriyorum?
Başka bir kızla gördüğüm anda niye kıskanıyorum?
***
Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma
Aslında seviyorum ben de seni
Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı
Söylüyorum ben de şimdi, ben de şimdi
***
Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma
Aslında seviyorum ben de seni
Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı
Söylüyorum ben de şimdi, "Seviyorum seni"
***
Kaç defa sordun, cevap verdim
Sana karşı hiçbir şey yok içimde
Merak ettim, kusursuz musun?
Seni sevmeye mecbur muyum?
***
Peki öyleyse baktığında bana (bana) niye titriyorum?
Başka bir kızla gördüğüm anda niye kıskanıyorum?
***
Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma
Aslında seviyorum ben de seni
Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı
Söylüyorum ben de şimdi, ben de şimdi
***
Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma
Aslında seviyorum ben de seni
Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı
Söylüyorum ben de şimdi, "Seviyorum seni"
***
Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma
Aslında seviyorum ben de seni
Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı
Söylüyorum ben de şimdi, ben de şimdi
***
Sana bi' sır vereyim mi, şaşırma
Aslında seviyorum ben de seni
Ama hep korkularım vardı, bitmez sorularım vardı
Söylüyorum ben de şimdi, "Seviyorum seni"
-
Bir kez bak bana ve asla unutma
Her adımda yaklaşırım ve sizlerle kucaklaşırım
Neden yanan bu ateş
İçimde bir telaş
Bir deli rüzgâr yüreği
Cesurum deliyim unutma beni
***
Hey! Göklere yaz adımı
Kalbinde sakla beni hey
Sonsuza dek seninleyim
Bırakma tut elimi hey
***
Al senin olsun deseler
Dünyaları verseler Hey!
Ben yine sahne isterim
Alkışları beklerim
***
Unutma, unutma, unutma, unutma
Unutma, unutma, unutma, unutma
***
Her şey çok parlak
Ve dünya yuvarlak
Evet belki aldanırım
Işıklarla yanılırım
***
Affet, bağışla beni
Anla bu halimi
Sahneler, alkış ve şöhret
Şaşkınım, deliyim, unutma beni
***
Hey! Göklere yaz adımı
Kalbinde sakla beni hey
Sonsuza dek seninleyim
Bırakma tut elimi hey
***
Al senin olsun deseler
Dünyaları verseler hey
Ben yine sahne isterim
Alkışları beklerim
***
Unutma, unutma, unutma, unutma
Unutma, unutma, unutma, unutma