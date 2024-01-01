Çok güzelsin, güzelsin Çok şirinsin aslında Yok demek haksızlık sana Ama *** Çok güzelsin, güzelsin Çok özelsin aslında Yok demek haksızlık sana Ama *** Belki aradığın ben değilimdir Benziyorum ama hiç değilimdir Belki aradığın ben değilimdir Benziyorum ama hiç değilimdir *** Sırf bu yüzden, bu yüzden Bir şey söyleyemem bu gece Sırf bu yüzden, bu yüzden Bir şey söyleyemem bu gece *** Çok güzelsin, güzelsin Çok özelsin aslında Yok demek haksızlık sana Ama *** Belki aradığın ben değilimdir Benziyorum ama hiç değilimdir Belki aradığın ben değilimdir Benziyorum ama hiç değilimdir, *** Sırf bu yüzden, bu yüzden Bir şey söyleyemem bu gece Sırf bu yüzden, bu yüzden Bir şey söyleyemem bu gece *** Belki aradığın ben değilimdir Benzi...