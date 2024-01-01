Çok Güzelsin Şarkı Sözleri
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Çok güzelsin, güzelsin
Çok şirinsin aslında
Yok demek haksızlık sana
Ama
***
Çok güzelsin, güzelsin
Çok özelsin aslında
Yok demek haksızlık sana
Ama
***
Belki aradığın ben değilimdir
Benziyorum ama hiç değilimdir
Belki aradığın ben değilimdir
Benziyorum ama hiç değilimdir
***
Sırf bu yüzden, bu yüzden
Bir şey söyleyemem bu gece
Sırf bu yüzden, bu yüzden
Bir şey söyleyemem bu gece
***
Çok güzelsin, güzelsin
Çok özelsin aslında
Yok demek haksızlık sana
Ama
***
Belki aradığın ben değilimdir
Benziyorum ama hiç değilimdir
Belki aradığın ben değilimdir
Benziyorum ama hiç değilimdir,
***
Sırf bu yüzden, bu yüzden
Bir şey söyleyemem bu gece
Sırf bu yüzden, bu yüzden
Bir şey söyleyemem bu gece
***
Belki aradığın ben değilimdir
Benzi...