Kucak dolusu paket paket her gün Hediye al diye ben mi dedim? İlk defa böyle çok seviyormuş ben de yedim El ele, diz dize yapışık ikiz gibi İlişkileri sevmem şekerim *** Aşık rolünü oynamak istesem Kısa metraj film çekerim (La la di da di da bam bam bam) Bence bu konu tamam Kendimi daha açık inan anlatamam *** Yok ki gereği yok ki Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki Değeri yok ki fındık kadar kalptan var mı fazlası? *** Yok ki gereği yok ki Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki Değeri yok ki fındık kadar *** Kucak dolusu paket paket her gün Hediye al diye ben mi dedim? İlk defa böyle çok seviyormuş ben de yedim El ele, diz dize yapışık ikiz gibi İlişkileri sevmem şekerim *** Aşık rolünü oynamak istesem Kısa metraj film çekerim (La la di da di da bam bam bam) Bence bu konu tamam Kendimi daha açık inan anlatamam *** Yok ki gereği yok ki Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki Değeri yok ki fındık kadar kalptan var mı fazlası? *** Yok ki gereği yok ki Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki Değeri yok ki fındık kadar kalptan var mı fazlası? *** Yok ki gereği yok ki Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki Değeri yok ki fındık kadar kalptan var mı fazlası? *** Yok ki gereği yok ki Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki Değeri yok ki fındık kadar