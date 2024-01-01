Fındık Kadar Şarkı Sözleri
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Kucak dolusu paket paket her gün
Hediye al diye ben mi dedim?
İlk defa böyle çok seviyormuş ben de yedim
El ele, diz dize yapışık ikiz gibi
İlişkileri sevmem şekerim
***
Aşık rolünü oynamak istesem
Kısa metraj film çekerim
(La la di da di da bam bam bam)
Bence bu konu tamam
Kendimi daha açık inan anlatamam
***
Yok ki gereği yok ki
Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki
Değeri yok ki fındık kadar kalptan var mı fazlası?
***
Yok ki gereği yok ki
Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki
Değeri yok ki fındık kadar
***
Kucak dolusu paket paket her gün
Hediye al diye ben mi dedim?
İlk defa böyle çok seviyormuş ben de yedim
El ele, diz dize yapışık ikiz gibi
İlişkileri sevmem şekerim
***
Aşık rolünü oynamak istesem
Kısa metraj film çekerim
(La la di da di da bam bam bam)
Bence bu konu tamam
Kendimi daha açık inan anlatamam
***
Yok ki gereği yok ki
Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki
Değeri yok ki fındık kadar kalptan var mı fazlası?
***
Yok ki gereği yok ki
Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki
Değeri yok ki fındık kadar kalptan var mı fazlası?
***
Yok ki gereği yok ki
Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki
Değeri yok ki fındık kadar kalptan var mı fazlası?
***
Yok ki gereği yok ki
Dünya kadar malı olsa bana faydası yok ki
Değeri yok ki fındık kadar