-
İlk giden sen değilsin, korkma (korkma)
Alıştım yalnızlığa
***
Sen de git, terk et beni
Ölmem ya bu acıyla
İhanet kaderim sanki
Alıştım yalnızlığa
***
"Gitme" ("Gitme"), diye yalvarsam boşuna (diye yalvarsam)
Senin gözün dışarıda
Bitti (bitti), biliyorum aslında (biliyorum)
Kalbin başkasıyla
***
"Gitme" ("Gitme"), diye yalvarsam boşuna (diye yalvarsam)
Senin gözün dışarıda
İlk giden sen değilsin, korkma (korkma)
Alıştım yalnızlığa
***
Sen de git, terk et beni
Ölmem ya bu acıyla
İhanet kaderim sanki
Alıştım yalnızlığa
***
"Gitme", diye yalvarsam boşuna
Senin gözün dışarıda
Bitti, biliyorum aslında
Kalbin başkasıyla
***
"Gitme", diye yalvarsam boşuna
Senin gözün dışarıda
İlk giden sen değilsin, korkma
Alıştım yalnızlığa
***
Korkuyorum gelen günden
Her gün daha fazla
Elimde değil, nefretim
Büyüyor insanlara
***
"Gitme", diye yalvarsam boşuna
Senin gözün dışarıda
Bitti, biliyorum aslında
Kalbin başkasıyla
***
"Gitme", diye yalvarsam boşuna
Senin gözün dışarda
İlk giden sen değilsin, korkma
Alıştım yalnızlığa
***
"Gitme" ("Gitme"), diye yalvarsam boşuna (diye yalvarsam)
Senin gözün dışarda
Bitti (bitti), biliyorum aslında (biliyorum)
Kalbin başkasıyla
***
"Gitme" ("Gitme"), diye yalvarsam boşuna (diye yalvarsam)
Senin gözün dışarda
İlk giden sen değilsin, korkma (korkma)
Alıştım yalnızlığa
-
Amanın da amanın kim gelmiş
Eski sevgilim gelmiş
Sütü sıcak içmiş belli
Gezmiş görmüş öğrenmiş
***
Tok evin aç kedisi
Aferinin delisi
Ben seni nazlatamam
Bulunur yenileri
Ağa takılır biri
Ben seni fazlatamam
***
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda harcanma
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda paslanma
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Tok evin aç kedisi
Aferinin delisi
Ben seni nazlatamam
Bulunur yenileri
Ağa takılır biri
Ben seni fazlatamam
***
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda harcanma
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda paslanma
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Hadi canım hadi ama dışarı
Hayat işte cızz yapıyor adamı
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda harcanma
***
E hadi canım hadi ama dışarı
Hayat işte cızz yapıyor adamı
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda paslanma
***
Hiç bana bakma, hiç bana bakma
Sen beni sevdiğine inandırma
Sen önce kendini inandır
Ben sevilmeyen biri değilim ki
Anlatıyorsun yıllardır
***
Sen beni sevdiğine inandırma
Sen önce kendini inandır
Ben sevilmeyen biri değilim ki
Anlatıyorsun yıllardır
***
Hiç bana bakma, hiç bana bakma
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
-
Nedenini sorma
Buna hakkın yok yıllar sonra
Beni bana sorma
Bu kadar kolay mı girmek hayatıma?
***
"Her şey bitti" deyip, çekip gittin
Hangi yüzle karşımdasın?
Yıllar geçti, unuttum artık seni
Ne istiyorsun? Ah
***
Nedenini sorma
Bana sorma
Nedenini sorma
Bana sorma
***
Nedenini sorma
Buna hakkın yok yıllar sonra
Beni bana sorma
Bu kadar kolay mı girmek hayatıma?
***
"Her şey bitti" deyip, çekip gittin
Hangi yüzle karşımdasın?
Yıllar geçti, unuttum artık seni
Ne istiyorsun? Ah
***
Nedenini sorma
Bana sorma
Nedenini sorma
Bana sorma
***
Nedenini sorma
Bana sorma
Nedenini sorma
Bana sorma
-
Hani bensiz bir hiçtin?
"Nefes bile almak zor" derdin
Ben senin her şeyindim
Yalan, yalan
Gözü görmez başkasını
Senle ben elmanın iki yarısı
Bir ömür boyu beraber
Yalan, yalan
Şimdi gördüm gerçek yüzünü
Güne açan çiçekler gibiyiz
Yalan, yalan
Öyle saf ki sevgimiz
Yalan
Ayıramaz bizi hiç kimse
Yalan, yalan
Ölene dek beraberiz
Yalan
Güne açan çiçekler gibiyiz
Yalan, yalan
Öyle saf ki sevgimiz
Yalan
Ayıramaz bizi hiç kimse
Yalan, yalan
Ölene dek beraberiz
Yalan
Hani bensiz bir hiçtin?
"Nefes bile almak zor" derdin
Ben senin her şeyindim
Yalan, yalan
Gözü görmez başkasını
Senle ben elmanın iki yarısı
Bir ömür boyu beraber
Yalan, yalan
Şimdi gördüm gerçek yüzünü
Güne açan çiçekler gibiyiz
Yalan, yalan
Öyle saf ki sevgimiz
Yalan
Ayıramaz bizi hiç kimse
Yalan, yalan
Ölene dek beraberiz
Yalan
Güne açan çiçekler gibiyiz
Yalan, yalan
Öyle saf ki sevgimiz
Yalan
Ayıramaz bizi hiç kimse
Yalan, yalan
Ölene dek beraberiz
Yalan
Güne açan çiçekler gibiyiz
Öyle saf ki sevgimiz
Yalan
Ayıramaz bizi hiç kimse
Ölene dek beraberiz
Yalan
Güne açan çiçekler gibiyiz
Yalan, yalan
Öyle saf ki sevgimiz
Yalan
Ayıramaz bizi hiç kimse
Yalan, yalan
Ölene dek beraberiz
Yalan
Güne açan çiçekler gibiyiz
Yalan, yalan
Öyle saf ki sevgimiz
Yalan
Ayıramaz bizi hiç kimse
Yalan, yalan
Ölene dek beraberiz
Yalan
Hani bensiz bir hiçtin?
-
Her şey çok çabuk oluyor
Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor
İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala
Balık, balık, bak takıldın oltaya
Ah, canın acıyor
***
Oh, her şey çabuk oluyor
Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor
İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala
Balık, balık, bak takıldın oltaya
Ah, canın acıyor
***
Yetti yahu, ölmek daha mı zor?
İki yaka düşman, birleşmiyor
Samanını buldum, seyran ner'de?
Davulun sesi tam dibimde
***
Yetti yahu, ölmek daha mı zor?
İki yaka düşman birleşmiyor
Samanını buldum, seyran ner'de?
Davulun sesi tam dibimde
***
Oh, her şey çabuk oluyor
Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor
İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala
Balık, balık, bak takıldın oltaya
Ah, canın acıyor
***
Suç gibi kalakaldık sonunda
Dünya hâli bu, kimin umurunda?
Sabırla kuru olmuyo' helva
Derdim böyle, kime niye söyle
***
Suç gibi kalakaldık sonunda
Dünya hâli bu, kimin umurunda?
Sabırla kuru olmuyo' helva
Kime niye söyle, derdim böyle
***
Oh, her şey çabuk oluyor
Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor
İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala
Balık, balık, bak takıldın oltaya
Ah, canın acıyor
Ah, canın acıyor
Canın acıyor
***
Ah, canın acıyor
Canın acıyor
-
Dur dur, yavaş ol biraz
Çekil, geri dur biraz
Evet, seçtiğim sensin
Hedefe kilitlendim
***
Belki harika olur
Elin tenimi bulur
Yok yok, o kadar değil
Sınırı zorlama
***
Dur dur, daha değil, dur dur
Sana olan aşkım herkesi kudurtur
Önce beni anla, olacak zamanla
Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma
***
Dur dur, daha değil, dur dur
Sana olan aşkım herkesi kudurtur
Önce beni anla, olacak zamanla
Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma
***
Şimdi sokul da anlat
Biraz kendini parlat
Yok yok, o kadar değil
Sınırı zorlama
***
Gördün, hiç de zor değil
Olur, yaklaş ve eğil
Yok yok, o kadar değil
Sınırı zorlama
***
Dur dur, daha değil, dur dur
Sana olan aşkım herkesi kudurtur
Önce beni anla, olacak zamanla
Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma
***
Dur dur, daha değil, dur dur
Sana olan aşkım herkesi kudurtur
Önce beni anla, olacak zamanla
Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma
***
Sana dur demem gerek (Dur demem gerek)
Beni durdurmam gerek
Şimdi söyle, sence böyle olur mu?
***
Çok da takmamak gerek (Takmamak gerek)
Geriye bakmamak gerek
Şimdi söyle, sence oldu mu?
***
Na na na
Na na na
Na na na
Na na na (Fazla zorlama)
***
Na na na
Na na na (E hadi işine)
Na na na
Na na na (I'm not a criminal)
***
Dur dur, daha değil, dur dur
Sana olan aşkım herkesi kudurtur
Önce beni anla, olacak zamanla
Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma
***
Dur dur, daha değil, dur dur
Sana olan aşkım herkesi kudurtur
Önce beni anla, olacak zamanla
Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma
***
Dur dur, daha değil, dur dur
Sana olan aşkım herkesi kudurtur
Önce beni anla, olacak zamanla
Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma
***
Dur dur, daha değil, dur dur
Sana olan aşkım herkesi kudurtur
Önce beni anla, olacak zamanla
Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma
Yayma
-
Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine
Kararsız olma, sen üzme herkesi
Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim?
Bilmek isterim, yolumu çizeyim
***
Sen de üzgünsün bu hayattan, hem de nasıl
Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır?
İki kişi seven iki defa ölürmüş
Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş
***
Ah sen üzgün, ah ben üzgün
O da üzgün, yapma, herkes de üzgün
Ah sen üzgün, ah ben üzgün
O da üzgün, yapma, herkes çok üzgün
***
Gözler beni arar, kalbin onu düşünür
Tercih yap, sonra üç kalp birden ölür
Görülmemiştir böyle aşk inan dünyada
Ne biçim sevgi, üç kalp bir arada
***
Sen de üzgünsün bu hayattan, hem de nasıl
Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır?
İki kişi seven iki defa ölürmüş
Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş
***
Ah sen üzgün, ah ben üzgün
O da üzgün, yapma, herkes de üzgün
Ah sen üzgün, ah ben üzgün
O da üzgün, yapma, herkes çok üzgün
***
Ah sen üzgün, ah ben üzgün
O da üzgün, yapma, herkes de üzgün
Ah sen üzgün, ah ben üzgün
O da üzgün, yapma, herkes çok üzgün
-
Ben özgür değilim
Hiç olmadım
Ben özgür değilim
Hiç olmadım
***
Ben özgür değilim
Hiç olmadım
Ben özgür değilim, değilim
Nası' olsaydım?
***
Kredi kartımın borcu vardı
Yani özgürlük bu
***
Özgürlük mü, kimmiş özgür?
Az bileni gezdirir
Çok duyanı bezdirir
Her manada uçmaktır ki
Gel gör kuşların dili yok
***
Özgürlük mü, kimmiş özgür?
Az bileni inandırır da
Çok duyanı güldürür pek
Her manada yalnızlıktır
Gel gör reklam bu, uçmuyor
***
Papağanlar hep konuşur
Sahibinin yalancısı
E, her kanatla uçulmaz ki
Bazısıyla hep düşersin
***
Ben özgür değilim (değilim, değilim)
Hiç olmadım (-dım)
Ben tutsak değilim
Hiç olmadım
***
Ben üzgün değilim
Çok ağladım (-dım)
Ben özgür değilim
Nasıl olsaydım?
***
Kredi kartımın borcunu ödedim
Özgürlük bu
-
Her şey küçük bir yalanla başladı önce
Masum oyunlar, zararsız bakışlar
Aşk alışkanlık olunca
İhanet kanımda alevlendi
***
Kirlettim her şeyi
Yıktım aradaki köprüleri
Tek bir an uğruna
Yaktım tüm gemileri
***
Yine beni sevebilir misin?
Her şeye rağmen
Yine benim olabilir misin?
Her şeye rağmen
***
Yine beni sevebilir misin?
Her şeye rağmen
Yine benim olabilir misin?
Her şeye rağmen
***
Her şey küçük bir yalanla başladı önce
Masum oyunlar, zararsız bakışlar
Aşk alışkanlık olunca
İhanet kanımda alevlendi
***
Kirlettim her şeyi
Yıktım aradaki köprüleri
Tek bir an uğruna
Yaktım tüm gemileri
***
Yine beni sevebilir misin?
Her şeye rağmen
Yine benim olabilir misin?
Her şeye rağmen
***
Yine beni sevebilir misin?
Her şeye rağmen
Yine benim olabilir misin?
Her şeye rağmen
***
Her şeye rağmen
***
Her şeye rağmen
***
Yine beni sevebilir misin?
Her şeye rağmen
Yine benim olabilir misin?
Her şeye rağmen
***
Yine beni sevebilir misin?
Her şeye rağmen
Yine benim olabilir misin?
Her şeye rağmen
***
Hiç sanmam
Her şey bitti
-
Yokluğunda öğrendim, her insan tek başına
Yalnızlık kaderimiz
Sensizlik öğretti, her insan bir başına
Yalnızlık kaderimiz
***
Seni benim kadar seven bir başkasını bulamazsın
Elinde değil, unutamazsın (unutamazsın, unutamazsın)
***
Gecelerce (gecelerce) bekledim gelirsin diye
Gözlerim yollarda, gelmedin (gelmedin) bile bile (bile bile)
Gecelerce (gecelerce) bekledim ararsın diye
Telefonum hiç çalmadı, aramadın bir kez bile (bir kez bile, bir kez bile)
***
Yokluğunda öğrendim, her insan tek başına
Yalnızlık kaderimiz
Sensizlik öğretti, her insan bir başına
Yalnızlık kaderimiz
***
Seni benim kadar seven bir başkasını bulamazsın
Elinde değil, unutamazsın (unutamazsın, unutamazsın)
***
Gecelerce (gecelerce) bekledim gelirsin diye
Gözlerim yollarda, gelmedin (gelmedin) bile bile (bile bile)
Gecelerce (gecelerce) bekledim ararsın diye
Telefonum hiç çalmadı, aramadın bir kez bile (bir kez bile, bir kez bile)
***
Gecelerce bekledim ararsın diye
Telefonum hiç çalmadı, aramadın bir kez bile
***
Gecelerce (gecelerce) bekledim gelirsin diye
Gözlerim yollarda, gelmedin (gelmedin) bile bile (bile bile)
Gecelerce (gecelerce) bekledim ararsın diye
Telefonum hiç çalmadı, aramadın bir kez bile (bir kez bile, bir kez bile)
-
Amanın da amanın kim gelmiş
Eski sevgilim gelmiş
Sütü sıcak içmiş belli
Gezmiş görmüş öğrenmiş
***
Tok evin aç kedisi
Aferinin delisi
Ben seni nazlatamam
Bulunur yenileri
Ağa takılır biri
Ben seni fazlatamam
***
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda harcanma
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda paslanma
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Tok evin aç kedisi
Aferinin delisi
Ben seni nazlatamam
Bulunur yenileri
Ağa takılır biri
Ben seni fazlatamam
***
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda harcanma
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda paslanma
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Hadi canım hadi ama dışarı
Hayat işte cızz yapıyor adamı
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda harcanma
***
E hadi canım hadi ama dışarı
Hayat işte cızz yapıyor adamı
İyi kötü hoşsun hala
Buralarda paslanma
***
Hiç bana bakma, hiç bana bakma
Sen beni sevdiğine inandırma
Sen önce kendini inandır
Ben sevilmeyen biri değilim ki
Anlatıyorsun yıllardır
***
Sen beni sevdiğine inandırma
Sen önce kendini inandır
Ben sevilmeyen biri değilim ki
Anlatıyorsun yıllardır
***
Hiç bana bakma, hiç bana bakma
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
***
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan
Hiç bana bakma olmaz oğlan
Başkasına yuvarlan
-
Duyduğum doğruysa eğer
Benden doğruyu duymaktan başka
Bir şeycik istemeyen biri var bu odada
Tam karşımda
***
Duyduğum doğruysa eğer
Benden doğruyu duymaktan başka
Bir şeycik istemeyen biri var bu odada
Benden başka
***
Ah (ah), emin misin?
Gerçeğe demir misin?
Yalanı eğersin de
Doğruya değer misin?
Ah, ah (ah), emin misin?
***
Gerçeğe emir misin?
Yalanı eğersin de
Doğruya değer misin?
***
Doğruyu isteme, boş ver, tatlım
Doğrunun eğriye faydası yok
Nereden çıktı bu doğru merakın?
Ama tabii sen daha dün tattın
***
Doğruyu isteme, boş ver, tatlım
Doğrunun eğriye faydası yok
Nereden çıktı bu doğru merakın?
Ama tabii sen daha dün tattın
Dün tattın, daha dün tattın
***
Duyduğum doğruysa eğer
Benden doğruyu duymaktan başka
Bir şeycik istemeyen biri var bu odada
Tam karşımda
***
Duyduğum doğruysa eğer
Benden doğruyu duymaktan başka
Bir şeycik istemeyen biri var bu odada
Benden başka
***
Ah (ah), emin misin?
Gerçeğe demir misin?
Yalanı eğersin de
Doğruya değer misin?
Ah, ah (ah), emin misin?
***
Gerçeğe demir misin?
Yalanı eğersin de
Doğruya değer misin?
Doğruyu isteme, boş ver, tatlım
Doğrunun eğriye faydası yok
Nereden çıktı bu doğru merakın?
Ama tabii sen daha dün tattın
***
Doğruyu isteme, boş ver, tatlım
Doğrunun eğriye faydası yok
Nereden çıktı bu doğru merakın?
Ama tabii sen daha dün tattın
Faydası yok
Ah (yok), ah (yok), ah
Sen, sen
Ah (ah), ah
Sen daha dü- (sen daha), sen daha dü- (daha dü-)
Sen daha dü-, sen daha dü-
***
Doğruyu isteme, boş ver, tatlım
Doğrunun eğriye faydası yok
Nereden çıktı bu doğru merakın?
Ama tabii sen daha dün tattın
***
Doğruyu isteme, boş ver, tatlım
Doğrunun eğriye faydası yok
Nereden çıktı bu doğru merakın?
Ama tabii sen daha dün tattın
Dün tattın, daha dün tattın
-
Çok güzelsin, güzelsin
Çok şirinsin aslında
Yok demek haksızlık sana
Ama
***
Çok güzelsin, güzelsin
Çok özelsin aslında
Yok demek haksızlık sana
Ama
***
Belki aradığın ben değilimdir
Benziyorum ama hiç değilimdir
Belki aradığın ben değilimdir
Benziyorum ama hiç değilimdir
***
Sırf bu yüzden, bu yüzden
Bir şey söyleyemem bu gece
Sırf bu yüzden, bu yüzden
Bir şey söyleyemem bu gece
***
Çok güzelsin, güzelsin
Çok özelsin aslında
Yok demek haksızlık sana
Ama
***
Belki aradığın ben değilimdir
Benziyorum ama hiç değilimdir
Belki aradığın ben değilimdir
Benziyorum ama hiç değilimdir,
***
Sırf bu yüzden, bu yüzden
Bir şey söyleyemem bu gece
Sırf bu yüzden, bu yüzden
Bir şey söyleyemem bu gece
***
Belki aradığın ben değilimdir
Benzi...