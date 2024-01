Her şey küçük bir yalanla başladı önce Masum oyunlar, zararsız bakışlar Aşk alışkanlık olunca İhanet kanımda alevlendi *** Kirlettim her şeyi Yıktım aradaki köprüleri Tek bir an uğruna Yaktım tüm gemileri *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Her şey küçük bir yalanla başladı önce Masum oyunlar, zararsız bakışlar Aşk alışkanlık olunca İhanet kanımda alevlendi *** Kirlettim her şeyi Yıktım aradaki köprüleri Tek bir an uğruna Yaktım tüm gemileri *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Her şeye rağmen *** Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Hiç sanmam Her şey bitti