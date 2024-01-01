Kafanı Takma Kafanı takma dur, yüreğini dinle Kafanı takma hiç, yüreğini dinle Kafanı takma dur, yüreğini dinle Sustur her şeyi, yüreğini dinle *** Sustun, niye? Anlat gitsin Aksın kinin, derdin bitsin Değmez kimse, üzülüp durma, sat derdini Seni terk etti, belki de iyi etti Değmez, aşkına layık mıydı, bak Sana değer veriyorsa bırak *** Yeter düşündüğün, ama sevdim Yeter üzüldüğün, çok sevdim Yeter kırıldığın, hayat beklemez *** Yeter düşündüğün, ama sevdim Yeter üzüldüğün, çok sevdim Yeter kırıldığın, unutulmaz, hayat beklemez *** Kafanı takma dur, yüreğini dinle Kafanı takma hiç, yüreğini dinle Kafanı takma dur, yüreğini dinle Sustur her şeyi, yüreğini dinle *** Sustun, niye? Anlat gitsin Aksın kinin, derdin bitsin Değmez kimse, üzülüp durma, sat derdini Seni terk etti, belki de iyi etti Değmez, aşkına layık mıydı, bak Sana değer veriyorsa bırak *** Yeter düşündüğün, ama sevdim Yeter üzüldüğün, çok sevdim Yeter kırıldığın, unutulmaz, hayat beklemez *** Yeter düşündüğün, ama sevdim Yeter üzüldüğün, çok sevdim Yeter kırıldığın, unutulmaz, hayat beklemez *** Kafanı takma dur, yüreğini dinle Kafanı takma hiç, yüreğini dinle Kafanı takma dur, yüreğini dinle Sustur her şeyi, yüreğini dinle *** Kafanı takma dur, yüreğini dinle Kafanı takma hiç, yüreğini dinle Kafanı takma dur, yüreğini dinle Sustur her şeyi, yüreğini dinle *** Kafanı takma dur, yüreğini dinle Kafanı takma hiç, yüreğini dinle

Olmaz Böyle Şey Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle *** O tepenin yamacında, o deniz kenarında O ağacın altında, o korunun yollarında Dolaşıyorsun sen şimdi yine Beraber gezdiğimiz aynı yerlerde Gözyaşı dökmek artık neye yarar Şimdi benim yerimde bir başkası var *** Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı Tam mutlu oldum derken Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem Söyle küçük bey Hiç mi kalbin sızlamaz Olmaz böyle şey *** Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle *** Kendi derdim yeterken bir de sen dert oldun başıma Bu aşk artık en son derken nerden çıktın karşıma Aşkın adını anmayacaktım Söz vermiştim bir daha, kanmayacaktım Ne sözler kaldı ne de yeminler Gönül bir kez sevince ferman mı dinler *** Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı Tam mutlu oldum derken Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem Söyle küçük bey Hiç mi kalbin sizlamaz Olmaz böyle şey *** Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle *** Dilerim ki en sonunda sen de pişman olursun Ettiğin bunca ezayı başkasından bulursun Az mı çektirdin yıllarca bana? Bir gün gelir başkası çektirir sana Sen de ağlarsın, sen de inlersin Sen de aynı şarkıyı ona söylersin, *** Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı Tam mutlu oldum derken Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem Söyle küçük bey Hiç mi kalbin sizlamaz Olmaz böyle şey *** Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle

Mum Her zamanki gibi sözünü tutmadın Aramanı bekledim Hani sana güvenebilirdim ama ben Yanılmanı istedim *** Yalancının mumu sönmeli Bu defa şansın hiç gülmedi *** Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım Seni gördüm, buna çok üzüldüm Kafamdaki resme benzemiyor artık Kalbimde eriyip bittin *** Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım Seni gördüm, buna çok üzüldüm Kafamdaki resme benzemiyor artık Kalbimde sönüp gittin *** Çok üzüldüm Maskeyi çıkardım *** Her zamanki gibi sözünü tutmadın Aramanı bekledim Hani sana güvenebilirdim ama ben Yanılmanı istedim *** Yalancının mumu sönmeli Bu defa şansın hiç gülmedi *** Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım Seni gördüm, buna çok üzüldüm Kafamdaki resme benzemiyor artık Kalbimde eriyip bittin *** Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım Seni gördüm, buna çok üzüldüm Kafamdaki resme benzemiyor artık Kalbimde sönüp gittin *** Söylesene aklın nerede? Hiç mi düşünmedin sonunu? Soracağım olsun yine de Şimdi pişman oldun mu? *** Pişman oldun mu? Pişman oldun mu? *** Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım Seni gördüm, buna çok üzüldüm Kafamdaki resme benzemiyor artık Kalbimde eriyip bittin *** Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım Seni gördüm, buna çok üzüldüm Kafamdaki resme benzemiyor artık Kalbimde sönüp gittin *** Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım Seni gördüm, buna çok üzüldüm Kafamdaki resme benzemiyor artık Kalbimde eriyip bittin *** Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım Seni gördüm, buna çok üzüldüm Kafamdaki resme benzemiyor artık Kalbimde sönüp gittin

Kalpsizsin Senin iyi bir kalbin olduğuna İnandım, bekledim sabırla Ama kabul, yanıldım Sen yalandın *** Ne kadar uğraştıysam olmadı Aşk sana bir türlü yakışmadı Kimsin, kimsin? Kalpsizsin, kalpsizsin *** Sözüne hiç (Hah ha) güvenilmez (Hah ha) Sana aşktan (Hah ha) bahsedilmez Kalpsizsin *** Kimseyi görmezsin Yüzüne gülmezsin Kendine hayransın Bencilsin, sevemezsin Aynalara bir bak Senden güzel mi var? *** Sevmeyi bilmezsin Susar, dinlemezsin Kendine hayransın Bencilsin, sevemezsin Aynalara bir bak Senden güzel mi var? *** Senin iyi bir kalbin olduğuna İnandım, bekledim sabırla Ama kabul, yanıldım Sen yalandın *** Ne kadar uğraştıysam olmadı Aşk sana bir türlü yakışmadı Kimsin, kimsin? Kalpsizsin, kalpsizsin *** Sözüne hiç (Hah ha) güvenilmez (Hah ha) Sana aşktan (Hah ha) bahsedilmez Kalpsizsin *** Kimseyi görmezsin Yüzüne gülmezsin Kendine hayransın Bencilsin, sevemezsin Aynalara bir bak Senden güzel mi var? *** Sevmeyi bilmezsin Susar, dinlemezsin Kendine hayransın Bencilsin, sevemezsin Aynalara bir bak Senden güzel mi var? *** Kalbin taş mı oldu yoksa? Senin için sevmek de zorsa Yalnız kal, akıllan artık Bak dünya dönüyor *** Kalbin taş mı oldu yoksa? Senin için sevmek de zorsa Yalnız kal, akıllan artık Bak dünya dönüyor Kimseyi görmezsin Yüzüne gülmezsin Kendine hayransın Bencilsin, sevemezsin Aynalara bir bak Senden güzel mi var? *** Sevmeyi bilmezsin Susar dinlemezsin Kendine hayransın Bencilsin, sevemezsin Aynalara bir bak Senden güzel mi var?

Tik Tak Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak Geçiyor zaman beklemiyor Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor Koş zamanı yakala Sakın ha yorulma Geçmişe bakınca yarın gelmiyor *** Sorularımı, acılarımı Beni kuşatan anılarımı Topladım birer birer Sattım ah bir eskiciye *** Ne kazandı üzülenler? Gözyaşı dökenler? Geriye bakıp da düşünenler Kazanamaz asla bu koşuyu *** Koş sakın ha ayağına bakma Koş sakın ha yarıda bırakma Nefesini tut, durma Aramaktan korkma *** Tik-tak, tik-tak Geçiyor zaman beklemiyor Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor Koş zamanı yakala Sakın ha yorulma Geçmişe bakınca yarın gelmiyor *** Sorularımı, acılarımı Beni kuşatan anılarımı Topladım birer birer Sattım ah bir eskiciye *** Ne kazandı üzülenler? Gözyaşı dökenler? Geriye bakıp da düşünenler Kazanamaz asla bu koşuyu *** Koş sakın ha ayağına bakma Koş sakın ha yarıda bırakma Nefesini tut, durma Aramaktan korkma *** Tik-tak, tik-tak Geçiyor zaman beklemiyor Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor Koş zamanı yakala Sakın ha yorulma Geçmişe bakınca yarın gelmiyor *** Tik-tak, tik-tak Geçiyor zaman beklemiyor Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor Koş zamanı yakala Sakın ha yorulma Geçmişe bakınca yarın gelmiyor *** Zaman zaman durma İçimizden geç Zaman durma Korkmuyoruz senden *** Tik-tak, tik-tak Geçiyor zaman beklemiyor (zaman beklemiyor) Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor Koş zamanı yakala Sakın ha yorulma (sakın ha) Geçmişe bakınca (geçmişe bakınca) yarın gelmiyor *** Tik-tak, tik-tak Geçiyor zaman beklemiyor Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor Koş zamanı yakala Sakın ha yorulma Geçmişe bakınca yarın gelmiyor

Hani miş O da bi' gün büyüyecek Tıpış tıpış yürüyecek O da bi' gün büyüyecek Sevmesini öğrenecek *** Vah vah hanimiş benim koca bebeğim? Uyusun da büyüsün, adam olsun görelim İstediğin her şey ayağına gelmez Ağlamayan bebeğe kimse mama vermez *** Annene hiç benziyor mu? Dön yüzüme iyice bak Ruh yaşımız tutmuyor Yetti seni pışpışlamak *** O da bi' gün büyüyecek Tıpış tıpış yürüyecek O da bi' gün büyüyecek Sevmesini öğrenecek *** Vah vah hanimiş benim koca bebeğim? Uyusun da büyüsün, adam olsun görelim İstediğin her şey ayağına gelmez Ağlamayan bebeğe kimse mama vermez *** Annene hiç benziyor mu? Dön yüzüme iyice bak Ruh yaşımız tutmuyor Yetti seni pışpışlamak *** Ah bir anlayabilsem senden ne istediğimi Sana güvenebilsem Ah bir inanabilsem Kendi kanatlarınla uçmayı artık öğren Ah anlayabilsen *** O da bi' gün büyüyecek Tıpış tıpış yürüyecek O da bi' gün büyüyecek Sevmesini öğrenecek *** O da bi' gün büyüyecek Tıpış tıpış yürüyecek O da bi' gün büyüyecek Sevmesini öğrenecek *** Aşk senden bi'kaç adım uzak Önünde çok yol var daha aşılacak Gittiğin her yerde elini tutacak Birini bulmazsan işin zor olacak *** O da bi' gün büyüyecek Tıpış tıpış yürüyecek O da bi' gün büyüyecek Sevmesini öğrenecek *** O da bi' gün büyüyecek Tıpış tıpış yürüyecek O da bi' gün büyüyecek Sevmesini

Kolay mı Sevmek Hop, hop, dur bakalım Öyle hemen havalara girme, aceleye gelmez Aşk dediğin ruhların işi Kalbime girmek böyle kolay olmaz *** Hop, dur bakalım Öyle hemen havalara girme, aceleye gelmez Aşk dediğin ruhların işi Kalbime girmek böyle kolay olmaz *** Kolay mı sevmek? (Söyle) Bi' kalbe girmek (gizlice) Kolay mı gözlerine bakınca erimek? *** Kolay mı sevmek? (Söyle) Bi' kalbe girmek (gizlice) Kolay mı gözlerine bakınca erimek? (Hop, hop, hop, hop, hop) *** Hoşlandım senden belki birazcık Ama bana zaman ver Seni hemen sevemem Hop, hop, hop, hop, hop *** Hoşlandım senden belki birazcık Ama bana zaman ver Zor aşkına inanmak Hop, hop, hop, hop, hop *** Zora gelmez, kolay olmaz İkisinin arası, kalbimin havası Zora gelmez, kolay olmaz İkisinin arası, kalbimin havası *** Seviyorsan beklersin Üzerime hiç gelmezsin Seviyorsan küsmezsin Beni anlar, dinlersin *** Kolay mı sevmek? (Söyle) Bi' kalbe girmek (gizlice) Kolay mı gözlerine bakınca erimek? *** Kolay mı sevmek? (Söyle) Bi' kalbe girmek (gizlice) Kolay mı gözlerine bakınca erimek? (Hop, hop, hop, hop, hop) *** Hoşlandım senden belki birazcık Ama bana zaman ver Seni hemen sevemem Hop, hop, hop, hop, hop *** Hoşlandım senden belki birazcık Ama bana zaman ver Zor aşkına inanmak Hop, hop, hop, hop, hop *** Hop, hop, hop, hop, hop *** Hop, hop, hop, hop, hop *** Hoşlandım senden belki birazcık Ama bana zaman ver Seni hemen sevemem Hop, hop, hop, hop, hop *** Hoşlandım senden belki birazcık Ama bana zaman ver Zor aşkına inanmak Hop, hop, hop, hop, hop

İki Kelime Söylemem gizlerim Kalbimde iki kelime Kim bilir kimleri Yandırır bu iki kelime *** Sormayın söylemem Aşkı bulmak çok zor Harcamam boş yere Değmiyor hiç kimse *** Aşktan sarhoş olsam da söylemem Saklarım her sorana söylemem Aşktan sarhoş olsam da söylemem Saklarım da her sorana söylemem *** O da seviyor, bu da seviyor Seni seviyor, herkes seviyor O da seviyor, bu da seviyor Seni seviyor, herkes seviyor *** Bana bunu sorma a-oh, a-oh Yine duyamazsın söyleyemem Bana bunu sorma a-oh, a-oh Söyleyemem *** Söylemem, gizlerim Kalbimde kalsın İstemem, sormayın Gözlerim anlatsın *** Aşktan sarhoş olsam da söylemem Saklarım her sorana söylemem Aşktan sarhoş olsam da söylemem Saklarım da her sorana söylemem *** O da seviyor, bu da seviyor Seni seviyor, herkes seviyor O da seviyor, bu da seviyor Seni seviyor, herkes seviyor

Bakalım Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma *** Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma *** Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma *** Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma *** Bakalım seni kim, kim Sevecekmiş böyle Zor bulursun biraz *** Yerime seni kim, kim Çekecekmiş söyle Aranırsın biraz *** Bardak doldu, sabrım taştı Şansın bitti, bekleme Vaktin doldu, aşkım bitti Senden geçti, bekleme Bardak doldu, sabrım taştı Şansın bitti, bekleme Vaktin doldu, aşkım bitti, Bekleme *** Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma *** Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma *** Bakalım seni kim, kim Dinleyecek böyle Konuşursun daha Bakalım yüzüne kim, kim Gülecek böyle Dolanırsın daha *** Bardak doldu, sabrım taştı Şansın bitti, bekleme Vaktin doldu, aşkım bitti Senden geçti, bekleme Bardak doldu, sabrım taştı Şansın bitti, bekleme Vaktin doldu, aşkım bitti, Bekleme *** Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma *** Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma *** Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma *** Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma Bunu yapma, bunu bana yapma

Aşk Sakızı Seni sildim telefon defterimden Adının üstünü hep karaladım Yüzünü görmekten çok sıkıldım Nereye gitsem peşimdesin sen *** Üf, üf sıktın artık Sabrımı taşırdın artık Sakız gibi yapıştın da Tadını kaçırdın artık Üf yeter, üf -üf yeter Yoksa sen aşk sakızı mısın? *** Ayrıldık sana anlatamadım Kaçtım kaçtım, kurtulamadım Bir türlü silemedin aklından Bıktırdın düşemedin yakamdan Aşk sakızı mısın? Aşk sakızı mısın? *** Seni sildim telefon defterimden Adının üstünü hep karaladım Yüzünü görmekten çok sıkıldım Nereye gitsem peşimdesin sen *** Üf, üf sıktın artık Sabrımı taşırdın artık Sakız gibi yapıştın da Tadını kaçırdın artık Üf yeter, üf-üf yeter Yoksa sen aşk sakızı mısın? *** Ayrıldık sana anlatamadım Kaçtım kaçtım, kurtulamadım Bir türlü silemedin aklından Bıktırdın düşemedin yakamdan Aşk sakızı mısın? *** Ayrıldık sana anlatamadım Kaçtım kaçtım kurtulamadım Bir türlü silemedin aklından Bıktırdın düşemedin yakamdan *** Kaçırdın, tadını kaçırdın (Üf yeter, kaçırdın, yeter) Kaçırdın, tadını kaçırdın (Üf yeter, üf-üf yeter) Kaçırdın, tadını kaçırdın (Üf yeter, sıktın yeter) Kaçırdın, tadını kaçırdın (Üf yeter, sıktın yeter) *** Aşk sakızı mısın? Ayrıldık sana anlatamadım Kaçtım kaçtım, kurtulamadım Bir türlü silemedin aklından Bıktırdın düşemedin yakamdan *** Aşk sakızı mısın? Ayrıldık sana anlatamadım Kaçtım kaçtım, kurtulamadım Bir türlü silemedin aklından Bıktırdın düşemedin yakamdan *** Aşk sakızı mısın? Ayrıldık sana anlatamadım Kaçtım kaçtım, kurtulamadım Bir türlü silemedin aklından Bıktırdın düşemedin yakamdan *** Aşk sakızı mısın? *** Aşk sakızı mısın?

Saklambaç Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem görmezsem *** Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem ki görmezsem *** Ne haber, sözüme mi geldin? Gidiyordun, ayağıma geldin Düştün aşkın tuzağına *** Aklın başına mı geldi? Kaçmak kolayına geldi Aşk sana zor mu geldi? *** Saklambaç bu, aşk oyunu Kavuşursak hiç aşk olur mu? Söyle *** Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem görmezsem *** Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem ki görmezsem *** Ne haber, sözüme mi geldin? Gidiyordun, ayağıma geldin Düştün aşkın tuzağına *** Aklın başına mı geldi? Kaçmak kolayına geldi Aşk sana zor mu geldi? *** Saklambaç bu, aşk oyunu Kavuşursak hiç aşk olur mu? Söyle *** Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem görmezsem *** Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem ki görmezsem *** Aklın başına mı geldi? Saklambaç bu, aşk oyunu Kaçmak kolayına geldi Saklambaç bu, aşk oyunu *** Aşk sana zor mu geldi? Saklambaç bu, aşk oyunu Kavuşursak hiç aşk olur mu? Saklambaç bu, aşk oyunu *** Çık ortaya birden *** Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem görmezsem *** Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem ki görmezsem *** Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem görmezsem *** Ce e, çık ortaya birden Ce e, kaybol hadi yeniden Nerelere saklandın sen? Sobelerim, affetmem ki görmezsem

Dinlemem Kim inanır aşkına? Yüzüme bi' baksana Artık sana kanmam Aşkını da al git *** Bırak hadi, zorlama Yeter, oyun oynama Bir öyle bir böyle Bana sorma *** Kanmam, varsa yoksa hep yalan Kim sana aldanan? Hangi birini ah anlatsam *** Oh oh, oh oh, dinlemem Ne söylersen duymak istemem *** Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem *** Kim inanır aşkına? Yüzüme bi' baksana Artık sana kanmam Aşkını da al git *** Bırak hadi, zorlama Yeter, oyun oynama Bir öyle bi' böyle Bana sorma *** Kanmam, varsa yoksa hep yalan Kim sana aldanan? Hangi birini ah anlatsam *** Oh oh, oh oh, dinlemem Ne söylersen duymak istemem *** Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem Yüzüme bi', bi' baksana bana Ne söylersen duymak istemem Yüzüme bi', bi' baksana bana (Yüzüme bi' baksana) Anlatma hiç, senden duymak istemem (Anlatma hiç, duymak istemem) *** Oh oh, oh oh, dinlemem Ne söylersen duymak istemem Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem *** Oh oh, oh oh, dinlemem (dinlemem) Ne söylersen duymak istemem Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem (Anlatma hiç, duymak istemem) *** Oh oh, oh oh, dinlemem Ne söylersen duymak istemem Oh oh, oh oh, uh uh Anlatma hiç Senden duymak istemem