-
Her zamanki gibi sözünü tutmadın
Aramanı bekledim
Hani sana güvenebilirdim ama ben
Yanılmanı istedim
***
Yalancının mumu sönmeli
Bu defa şansın hiç gülmedi
***
Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım
Seni gördüm, buna çok üzüldüm
Kafamdaki resme benzemiyor artık
Kalbimde eriyip bittin
***
Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım
Seni gördüm, buna çok üzüldüm
Kafamdaki resme benzemiyor artık
Kalbimde sönüp gittin
***
Çok üzüldüm
Maskeyi çıkardım
***
Her zamanki gibi sözünü tutmadın
Aramanı bekledim
Hani sana güvenebilirdim ama ben
Yanılmanı istedim
***
Yalancının mumu sönmeli
Bu defa şansın hiç gülmedi
***
Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım
Seni gördüm, buna çok üzüldüm
Kafamdaki resme benzemiyor artık
Kalbimde eriyip bittin
***
Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım
Seni gördüm, buna çok üzüldüm
Kafamdaki resme benzemiyor artık
Kalbimde sönüp gittin
***
Söylesene aklın nerede?
Hiç mi düşünmedin sonunu?
Soracağım olsun yine de
Şimdi pişman oldun mu?
***
Pişman oldun mu?
Pişman oldun mu?
***
Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım
Seni gördüm, buna çok üzüldüm
Kafamdaki resme benzemiyor artık
Kalbimde eriyip bittin
***
Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım
Seni gördüm, buna çok üzüldüm
Kafamdaki resme benzemiyor artık
Kalbimde sönüp gittin
***
Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım
Seni gördüm, buna çok üzüldüm
Kafamdaki resme benzemiyor artık
Kalbimde eriyip bittin
***
Yüzündeki süslü maskeyi çıkardım
Seni gördüm, buna çok üzüldüm
Kafamdaki resme benzemiyor artık
Kalbimde sönüp gittin
-
Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle
Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle
***
O tepenin yamacında, o deniz kenarında
O ağacın altında, o korunun yollarında
Dolaşıyorsun sen şimdi yine
Beraber gezdiğimiz aynı yerlerde
Gözyaşı dökmek artık neye yarar
Şimdi benim yerimde bir başkası var
***
Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı
Tam mutlu oldum derken
Yıktın bütün dünyamı
Ben bu dertten ölürsem
Söyle küçük bey
Hiç mi kalbin sızlamaz
Olmaz böyle şey
***
Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle
Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle
***
Kendi derdim yeterken bir de sen dert oldun başıma
Bu aşk artık en son derken nerden çıktın karşıma
Aşkın adını anmayacaktım
Söz vermiştim bir daha, kanmayacaktım
Ne sözler kaldı ne de yeminler
Gönül bir kez sevince ferman mı dinler
***
Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı
Tam mutlu oldum derken
Yıktın bütün dünyamı
Ben bu dertten ölürsem
Söyle küçük bey
Hiç mi kalbin sizlamaz
Olmaz böyle şey
***
Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle
Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle
***
Dilerim ki en sonunda sen de pişman olursun
Ettiğin bunca ezayı başkasından bulursun
Az mı çektirdin yıllarca bana?
Bir gün gelir başkası çektirir sana
Sen de ağlarsın, sen de inlersin
Sen de aynı şarkıyı ona söylersin,
***
Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı
Tam mutlu oldum derken
Yıktın bütün dünyamı
Ben bu dertten ölürsem
Söyle küçük bey
Hiç mi kalbin sizlamaz
Olmaz böyle şey
***
Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle
Şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle şey, olmaz böyle
-
Senin iyi bir kalbin olduğuna
İnandım, bekledim sabırla
Ama kabul, yanıldım
Sen yalandın
***
Ne kadar uğraştıysam olmadı
Aşk sana bir türlü yakışmadı
Kimsin, kimsin?
Kalpsizsin, kalpsizsin
***
Sözüne hiç (Hah ha) güvenilmez (Hah ha)
Sana aşktan (Hah ha) bahsedilmez
Kalpsizsin
***
Kimseyi görmezsin
Yüzüne gülmezsin
Kendine hayransın
Bencilsin, sevemezsin
Aynalara bir bak
Senden güzel mi var?
***
Sevmeyi bilmezsin
Susar, dinlemezsin
Kendine hayransın
Bencilsin, sevemezsin
Aynalara bir bak
Senden güzel mi var?
***
Senin iyi bir kalbin olduğuna
İnandım, bekledim sabırla
Ama kabul, yanıldım
Sen yalandın
***
Ne kadar uğraştıysam olmadı
Aşk sana bir türlü yakışmadı
Kimsin, kimsin?
Kalpsizsin, kalpsizsin
***
Sözüne hiç (Hah ha) güvenilmez (Hah ha)
Sana aşktan (Hah ha) bahsedilmez
Kalpsizsin
***
Kimseyi görmezsin
Yüzüne gülmezsin
Kendine hayransın
Bencilsin, sevemezsin
Aynalara bir bak
Senden güzel mi var?
***
Sevmeyi bilmezsin
Susar, dinlemezsin
Kendine hayransın
Bencilsin, sevemezsin
Aynalara bir bak
Senden güzel mi var?
***
Kalbin taş mı oldu yoksa?
Senin için sevmek de zorsa
Yalnız kal, akıllan artık
Bak dünya dönüyor
***
Kalbin taş mı oldu yoksa?
Senin için sevmek de zorsa
Yalnız kal, akıllan artık
Bak dünya dönüyor
Kimseyi görmezsin
Yüzüne gülmezsin
Kendine hayransın
Bencilsin, sevemezsin
Aynalara bir bak
Senden güzel mi var?
***
Sevmeyi bilmezsin
Susar dinlemezsin
Kendine hayransın
Bencilsin, sevemezsin
Aynalara bir bak
Senden güzel mi var?
-
Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak
Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak
Geçiyor zaman beklemiyor
Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor
Koş zamanı yakala
Sakın ha yorulma
Geçmişe bakınca yarın gelmiyor
***
Sorularımı, acılarımı
Beni kuşatan anılarımı
Topladım birer birer
Sattım ah bir eskiciye
***
Ne kazandı üzülenler?
Gözyaşı dökenler?
Geriye bakıp da düşünenler
Kazanamaz asla bu koşuyu
***
Koş sakın ha ayağına bakma
Koş sakın ha yarıda bırakma
Nefesini tut, durma
Aramaktan korkma
***
Tik-tak, tik-tak
Geçiyor zaman beklemiyor
Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor
Koş zamanı yakala
Sakın ha yorulma
Geçmişe bakınca yarın gelmiyor
***
Sorularımı, acılarımı
Beni kuşatan anılarımı
Topladım birer birer
Sattım ah bir eskiciye
***
Ne kazandı üzülenler?
Gözyaşı dökenler?
Geriye bakıp da düşünenler
Kazanamaz asla bu koşuyu
***
Koş sakın ha ayağına bakma
Koş sakın ha yarıda bırakma
Nefesini tut, durma
Aramaktan korkma
***
Tik-tak, tik-tak
Geçiyor zaman beklemiyor
Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor
Koş zamanı yakala
Sakın ha yorulma
Geçmişe bakınca yarın gelmiyor
***
Tik-tak, tik-tak
Geçiyor zaman beklemiyor
Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor
Koş zamanı yakala
Sakın ha yorulma
Geçmişe bakınca yarın gelmiyor
***
Zaman zaman durma
İçimizden geç
Zaman durma
Korkmuyoruz senden
***
Tik-tak, tik-tak
Geçiyor zaman beklemiyor (zaman beklemiyor)
Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor
Koş zamanı yakala
Sakın ha yorulma (sakın ha)
Geçmişe bakınca (geçmişe bakınca) yarın gelmiyor
***
Tik-tak, tik-tak
Geçiyor zaman beklemiyor
Aşk bir kez kaçınca geri gelmiyor
Koş zamanı yakala
Sakın ha yorulma
Geçmişe bakınca yarın gelmiyor
-
O da bi' gün büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
O da bi' gün büyüyecek
Sevmesini öğrenecek
***
Vah vah hanimiş benim koca bebeğim?
Uyusun da büyüsün, adam olsun görelim
İstediğin her şey ayağına gelmez
Ağlamayan bebeğe kimse mama vermez
***
Annene hiç benziyor mu?
Dön yüzüme iyice bak
Ruh yaşımız tutmuyor
Yetti seni pışpışlamak
***
O da bi' gün büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
O da bi' gün büyüyecek
Sevmesini öğrenecek
***
Vah vah hanimiş benim koca bebeğim?
Uyusun da büyüsün, adam olsun görelim
İstediğin her şey ayağına gelmez
Ağlamayan bebeğe kimse mama vermez
***
Annene hiç benziyor mu?
Dön yüzüme iyice bak
Ruh yaşımız tutmuyor
Yetti seni pışpışlamak
***
Ah bir anlayabilsem senden ne istediğimi
Sana güvenebilsem
Ah bir inanabilsem
Kendi kanatlarınla uçmayı artık öğren
Ah anlayabilsen
***
O da bi' gün büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
O da bi' gün büyüyecek
Sevmesini öğrenecek
***
O da bi' gün büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
O da bi' gün büyüyecek
Sevmesini öğrenecek
***
Aşk senden bi'kaç adım uzak
Önünde çok yol var daha aşılacak
Gittiğin her yerde elini tutacak
Birini bulmazsan işin zor olacak
***
O da bi' gün büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
O da bi' gün büyüyecek
Sevmesini öğrenecek
***
O da bi' gün büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
O da bi' gün büyüyecek
Sevmesini
-
Hop, hop, dur bakalım
Öyle hemen havalara girme, aceleye gelmez
Aşk dediğin ruhların işi
Kalbime girmek böyle kolay olmaz
***
Hop, dur bakalım
Öyle hemen havalara girme, aceleye gelmez
Aşk dediğin ruhların işi
Kalbime girmek böyle kolay olmaz
***
Kolay mı sevmek? (Söyle)
Bi' kalbe girmek (gizlice)
Kolay mı gözlerine bakınca erimek?
***
Kolay mı sevmek? (Söyle)
Bi' kalbe girmek (gizlice)
Kolay mı gözlerine bakınca erimek? (Hop, hop, hop, hop, hop)
***
Hoşlandım senden belki birazcık
Ama bana zaman ver
Seni hemen sevemem
Hop, hop, hop, hop, hop
***
Hoşlandım senden belki birazcık
Ama bana zaman ver
Zor aşkına inanmak
Hop, hop, hop, hop, hop
***
Zora gelmez, kolay olmaz
İkisinin arası, kalbimin havası
Zora gelmez, kolay olmaz
İkisinin arası, kalbimin havası
***
Seviyorsan beklersin
Üzerime hiç gelmezsin
Seviyorsan küsmezsin
Beni anlar, dinlersin
***
Kolay mı sevmek? (Söyle)
Bi' kalbe girmek (gizlice)
Kolay mı gözlerine bakınca erimek?
***
Kolay mı sevmek? (Söyle)
Bi' kalbe girmek (gizlice)
Kolay mı gözlerine bakınca erimek? (Hop, hop, hop, hop, hop)
***
Hoşlandım senden belki birazcık
Ama bana zaman ver
Seni hemen sevemem
Hop, hop, hop, hop, hop
***
Hoşlandım senden belki birazcık
Ama bana zaman ver
Zor aşkına inanmak
Hop, hop, hop, hop, hop
***
Hop, hop, hop, hop, hop
***
Hop, hop, hop, hop, hop
***
Hoşlandım senden belki birazcık
Ama bana zaman ver
Seni hemen sevemem
Hop, hop, hop, hop, hop
***
Hoşlandım senden belki birazcık
Ama bana zaman ver
Zor aşkına inanmak
Hop, hop, hop, hop, hop
-
Söylemem gizlerim
Kalbimde iki kelime
Kim bilir kimleri
Yandırır bu iki kelime
***
Sormayın söylemem
Aşkı bulmak çok zor
Harcamam boş yere
Değmiyor hiç kimse
***
Aşktan sarhoş olsam da söylemem
Saklarım her sorana söylemem
Aşktan sarhoş olsam da söylemem
Saklarım da her sorana söylemem
***
O da seviyor, bu da seviyor
Seni seviyor, herkes seviyor
O da seviyor, bu da seviyor
Seni seviyor, herkes seviyor
***
Bana bunu sorma a-oh, a-oh
Yine duyamazsın söyleyemem
Bana bunu sorma a-oh, a-oh
Söyleyemem
***
Söylemem, gizlerim
Kalbimde kalsın
İstemem, sormayın
Gözlerim anlatsın
***
Aşktan sarhoş olsam da söylemem
Saklarım her sorana söylemem
Aşktan sarhoş olsam da söylemem
Saklarım da her sorana söylemem
***
O da seviyor, bu da seviyor
Seni seviyor, herkes seviyor
O da seviyor, bu da seviyor
Seni seviyor, herkes seviyor
-
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
***
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
***
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
***
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
***
Bakalım seni kim, kim
Sevecekmiş böyle
Zor bulursun biraz
***
Yerime seni kim, kim
Çekecekmiş söyle
Aranırsın biraz
***
Bardak doldu, sabrım taştı
Şansın bitti, bekleme
Vaktin doldu, aşkım bitti
Senden geçti, bekleme
Bardak doldu, sabrım taştı
Şansın bitti, bekleme
Vaktin doldu, aşkım bitti,
Bekleme
***
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
***
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
***
Bakalım seni kim, kim
Dinleyecek böyle
Konuşursun daha
Bakalım yüzüne kim, kim
Gülecek böyle
Dolanırsın daha
***
Bardak doldu, sabrım taştı
Şansın bitti, bekleme
Vaktin doldu, aşkım bitti
Senden geçti, bekleme
Bardak doldu, sabrım taştı
Şansın bitti, bekleme
Vaktin doldu, aşkım bitti,
Bekleme
***
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
***
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
***
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
***
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
Bunu yapma, bunu bana yapma
-
Seni sildim telefon defterimden
Adının üstünü hep karaladım
Yüzünü görmekten çok sıkıldım
Nereye gitsem peşimdesin sen
***
Üf, üf sıktın artık
Sabrımı taşırdın artık
Sakız gibi yapıştın da
Tadını kaçırdın artık
Üf yeter, üf -üf yeter
Yoksa sen aşk sakızı mısın?
***
Ayrıldık sana anlatamadım
Kaçtım kaçtım, kurtulamadım
Bir türlü silemedin aklından
Bıktırdın düşemedin yakamdan
Aşk sakızı mısın?
Aşk sakızı mısın?
***
Seni sildim telefon defterimden
Adının üstünü hep karaladım
Yüzünü görmekten çok sıkıldım
Nereye gitsem peşimdesin sen
***
Üf, üf sıktın artık
Sabrımı taşırdın artık
Sakız gibi yapıştın da
Tadını kaçırdın artık
Üf yeter, üf-üf yeter
Yoksa sen aşk sakızı mısın?
***
Ayrıldık sana anlatamadım
Kaçtım kaçtım, kurtulamadım
Bir türlü silemedin aklından
Bıktırdın düşemedin yakamdan
Aşk sakızı mısın?
***
Ayrıldık sana anlatamadım
Kaçtım kaçtım kurtulamadım
Bir türlü silemedin aklından
Bıktırdın düşemedin yakamdan
***
Kaçırdın, tadını kaçırdın (Üf yeter, kaçırdın, yeter)
Kaçırdın, tadını kaçırdın (Üf yeter, üf-üf yeter)
Kaçırdın, tadını kaçırdın (Üf yeter, sıktın yeter)
Kaçırdın, tadını kaçırdın (Üf yeter, sıktın yeter)
***
Aşk sakızı mısın?
Ayrıldık sana anlatamadım
Kaçtım kaçtım, kurtulamadım
Bir türlü silemedin aklından
Bıktırdın düşemedin yakamdan
***
Aşk sakızı mısın?
Ayrıldık sana anlatamadım
Kaçtım kaçtım, kurtulamadım
Bir türlü silemedin aklından
Bıktırdın düşemedin yakamdan
***
Aşk sakızı mısın?
Ayrıldık sana anlatamadım
Kaçtım kaçtım, kurtulamadım
Bir türlü silemedin aklından
Bıktırdın düşemedin yakamdan
***
Aşk sakızı mısın?
***
Aşk sakızı mısın?
-
Kafanı takma dur, yüreğini dinle
Kafanı takma hiç, yüreğini dinle
Kafanı takma dur, yüreğini dinle
Sustur her şeyi, yüreğini dinle
***
Sustun, niye? Anlat gitsin
Aksın kinin, derdin bitsin
Değmez kimse, üzülüp durma, sat derdini
Seni terk etti, belki de iyi etti
Değmez, aşkına layık mıydı, bak
Sana değer veriyorsa bırak
***
Yeter düşündüğün, ama sevdim
Yeter üzüldüğün, çok sevdim
Yeter kırıldığın, hayat beklemez
***
Yeter düşündüğün, ama sevdim
Yeter üzüldüğün, çok sevdim
Yeter kırıldığın, unutulmaz, hayat beklemez
***
Kafanı takma dur, yüreğini dinle
Kafanı takma hiç, yüreğini dinle
Kafanı takma dur, yüreğini dinle
Sustur her şeyi, yüreğini dinle
***
Sustun, niye? Anlat gitsin
Aksın kinin, derdin bitsin
Değmez kimse, üzülüp durma, sat derdini
Seni terk etti, belki de iyi etti
Değmez, aşkına layık mıydı, bak
Sana değer veriyorsa bırak
***
Yeter düşündüğün, ama sevdim
Yeter üzüldüğün, çok sevdim
Yeter kırıldığın, unutulmaz, hayat beklemez
***
Yeter düşündüğün, ama sevdim
Yeter üzüldüğün, çok sevdim
Yeter kırıldığın, unutulmaz, hayat beklemez
***
Kafanı takma dur, yüreğini dinle
Kafanı takma hiç, yüreğini dinle
Kafanı takma dur, yüreğini dinle
Sustur her şeyi, yüreğini dinle
***
Kafanı takma dur, yüreğini dinle
Kafanı takma hiç, yüreğini dinle
Kafanı takma dur, yüreğini dinle
Sustur her şeyi, yüreğini dinle
***
Kafanı takma dur, yüreğini dinle
Kafanı takma hiç, yüreğini dinle
-
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem görmezsem
***
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem ki görmezsem
***
Ne haber, sözüme mi geldin?
Gidiyordun, ayağıma geldin
Düştün aşkın tuzağına
***
Aklın başına mı geldi?
Kaçmak kolayına geldi
Aşk sana zor mu geldi?
***
Saklambaç bu, aşk oyunu
Kavuşursak hiç aşk olur mu?
Söyle
***
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem görmezsem
***
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem ki görmezsem
***
Ne haber, sözüme mi geldin?
Gidiyordun, ayağıma geldin
Düştün aşkın tuzağına
***
Aklın başına mı geldi?
Kaçmak kolayına geldi
Aşk sana zor mu geldi?
***
Saklambaç bu, aşk oyunu
Kavuşursak hiç aşk olur mu?
Söyle
***
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem görmezsem
***
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem ki görmezsem
***
Aklın başına mı geldi?
Saklambaç bu, aşk oyunu
Kaçmak kolayına geldi
Saklambaç bu, aşk oyunu
***
Aşk sana zor mu geldi?
Saklambaç bu, aşk oyunu
Kavuşursak hiç aşk olur mu?
Saklambaç bu, aşk oyunu
***
Çık ortaya birden
***
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem görmezsem
***
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem ki görmezsem
***
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem görmezsem
***
Ce e, çık ortaya birden
Ce e, kaybol hadi yeniden
Nerelere saklandın sen?
Sobelerim, affetmem ki görmezsem
-
Kim inanır aşkına?
Yüzüme bi' baksana
Artık sana kanmam
Aşkını da al git
***
Bırak hadi, zorlama
Yeter, oyun oynama
Bir öyle bir böyle
Bana sorma
***
Kanmam, varsa yoksa hep yalan
Kim sana aldanan?
Hangi birini ah anlatsam
***
Oh oh, oh oh, dinlemem
Ne söylersen duymak istemem
***
Oh oh, oh oh, uh uh
Anlatma hiç
Senden duymak istemem
***
Kim inanır aşkına?
Yüzüme bi' baksana
Artık sana kanmam
Aşkını da al git
***
Bırak hadi, zorlama
Yeter, oyun oynama
Bir öyle bi' böyle
Bana sorma
***
Kanmam, varsa yoksa hep yalan
Kim sana aldanan?
Hangi birini ah anlatsam
***
Oh oh, oh oh, dinlemem
Ne söylersen duymak istemem
***
Oh oh, oh oh, uh uh
Anlatma hiç
Senden duymak istemem
Yüzüme bi', bi' baksana bana
Ne söylersen duymak istemem
Yüzüme bi', bi' baksana bana (Yüzüme bi' baksana)
Anlatma hiç, senden duymak istemem (Anlatma hiç, duymak istemem)
***
Oh oh, oh oh, dinlemem
Ne söylersen duymak istemem
Oh oh, oh oh, uh uh
Anlatma hiç
Senden duymak istemem
***
Oh oh, oh oh, dinlemem (dinlemem)
Ne söylersen duymak istemem
Oh oh, oh oh, uh uh
Anlatma hiç
Senden duymak istemem (Anlatma hiç, duymak istemem)
***
Oh oh, oh oh, dinlemem
Ne söylersen duymak istemem
Oh oh, oh oh, uh uh
Anlatma hiç
Senden duymak istemem
-
Uzat elini, aşka uzan
Yüreğini sarsın duygular
Uzat elini, aşka uzan
Dayanamaz aşka korkular
***
Uzat elini, aşka uzan
Yüreğini sarsın duygular
Uzat elini, aşka uzan
Dayanamaz aşka korkular
Dayanamaz aşka korkular
***
Yüzüne bakınca gözlerin her şeyi anlatıyor (ha)
Dayanamaz aşka korkular
***
Yanında olunca her şey nasıl da güzel oluyor
Ne olur kalbim durma, aşkla yan
Geceleri uykular yalan
Her yeni güne aşkla uyan
Sende sevmeye engel mi var? (ha, ha, ha)
Dayanamaz aşka korkular
***
Uzat elini, aşka uzan
Yüreğini sarsın duygular
Uzat elini, aşka uzan
Dayanamaz aşka korkular (uzat elini)
Dayanamaz aşka korkular
***
Uzat elini, aşka uzan
Yüreğini sarsın duygular
Uzat elini, aşka uzan
Dayanamaz aşka korkular (ha)
Dayanamaz aşka korkular
***
Yüzüne bakınca gözlerin her şeyi anlatıyor
Yanında olunca her şey nasıl da güzel oluyor
Ne olur kalbim durma, aşkla yan
Geceleri uykular yalan
Her yeni güne aşkla uyan
Sende sevmeye engel mi var? (ha, ha, ha)
Dayanamaz aşka korkular
***
Uzat elini, aşka uzan
Yüreğini sarsın duygular
Uzat elini, aşka uzan
Dayanamaz aşka korkular (uzat elini)
Dayanamaz aşka korkular
***
Uzat elini, aşka uzan
Yüreğini sarsın duygular
Uzat elini, aşka uzan
Dayanamaz aşka korkular
Onunlayken zaman dursun
Her şeyi unutursun
Mutlusun düşünmeden
Dayanamaz aşka korkular
***
O an yeter
Uzat elini, aşka uzan
Yüreğini sarsın duygular
Uzat elini, aşka uzan
Dayanamaz aşka korkular (hu, hu)
Dayanamaz aşka korkular
***
Aşka uzan, sarsın duygular duygular uzat elini aşka uzan