Nedenini Sorma Nedenini sorma Buna hakkın yok yıllar sonra Beni bana sorma Bu kadar kolay mı girmek hayatıma? *** "Her şey bitti" deyip, çekip gittin Hangi yüzle karşımdasın? Yıllar geçti, unuttum artık seni Ne istiyorsun? Ah *** Nedenini sorma Bana sorma Nedenini sorma Bana sorma *** Nedenini sorma Buna hakkın yok yıllar sonra Beni bana sorma Bu kadar kolay mı girmek hayatıma? *** "Her şey bitti" deyip, çekip gittin Hangi yüzle karşımdasın? Yıllar geçti, unuttum artık seni Ne istiyorsun? Ah *** Nedenini sorma Bana sorma Nedenini sorma Bana sorma *** Nedenini sorma Bana sorma Nedenini sorma Bana sorma

Olmaz Oğlan Amanın da amanın kim gelmiş Eski sevgilim gelmiş Sütü sıcak içmiş belli Gezmiş görmüş öğrenmiş *** Tok evin aç kedisi Aferinin delisi Ben seni nazlatamam Bulunur yenileri Ağa takılır biri Ben seni fazlatamam *** İyi kötü hoşsun hala Buralarda harcanma İyi kötü hoşsun hala Buralarda paslanma *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Tok evin aç kedisi Aferinin delisi Ben seni nazlatamam Bulunur yenileri Ağa takılır biri Ben seni fazlatamam *** İyi kötü hoşsun hala Buralarda harcanma İyi kötü hoşsun hala Buralarda paslanma *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Hadi canım hadi ama dışarı Hayat işte cızz yapıyor adamı İyi kötü hoşsun hala Buralarda harcanma *** E hadi canım hadi ama dışarı Hayat işte cızz yapıyor adamı İyi kötü hoşsun hala Buralarda paslanma *** Hiç bana bakma, hiç bana bakma Sen beni sevdiğine inandırma Sen önce kendini inandır Ben sevilmeyen biri değilim ki Anlatıyorsun yıllardır *** Sen beni sevdiğine inandırma Sen önce kendini inandır Ben sevilmeyen biri değilim ki Anlatıyorsun yıllardır *** Hiç bana bakma, hiç bana bakma *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan

Yalan Hani bensiz bir hiçtin? "Nefes bile almak zor" derdin Ben senin her şeyindim Yalan, yalan Gözü görmez başkasını Senle ben elmanın iki yarısı Bir ömür boyu beraber Yalan, yalan Şimdi gördüm gerçek yüzünü Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Hani bensiz bir hiçtin? "Nefes bile almak zor" derdin Ben senin her şeyindim Yalan, yalan Gözü görmez başkasını Senle ben elmanın iki yarısı Bir ömür boyu beraber Yalan, yalan Şimdi gördüm gerçek yüzünü Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Hani bensiz bir hiçtin?

Olta Her şey çok çabuk oluyor Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala Balık, balık, bak takıldın oltaya Ah, canın acıyor *** Oh, her şey çabuk oluyor Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala Balık, balık, bak takıldın oltaya Ah, canın acıyor *** Yetti yahu, ölmek daha mı zor? İki yaka düşman, birleşmiyor Samanını buldum, seyran ner'de? Davulun sesi tam dibimde *** Yetti yahu, ölmek daha mı zor? İki yaka düşman birleşmiyor Samanını buldum, seyran ner'de? Davulun sesi tam dibimde *** Oh, her şey çabuk oluyor Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala Balık, balık, bak takıldın oltaya Ah, canın acıyor *** Suç gibi kalakaldık sonunda Dünya hâli bu, kimin umurunda? Sabırla kuru olmuyo' helva Derdim böyle, kime niye söyle *** Suç gibi kalakaldık sonunda Dünya hâli bu, kimin umurunda? Sabırla kuru olmuyo' helva Kime niye söyle, derdim böyle *** Oh, her şey çabuk oluyor Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala Balık, balık, bak takıldın oltaya Ah, canın acıyor Ah, canın acıyor Canın acıyor *** Ah, canın acıyor Canın acıyor

Dur Dur Dur dur, yavaş ol biraz Çekil, geri dur biraz Evet, seçtiğim sensin Hedefe kilitlendim *** Belki harika olur Elin tenimi bulur Yok yok, o kadar değil Sınırı zorlama *** Dur dur, daha değil, dur dur Sana olan aşkım herkesi kudurtur Önce beni anla, olacak zamanla Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma *** Dur dur, daha değil, dur dur Sana olan aşkım herkesi kudurtur Önce beni anla, olacak zamanla Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma *** Şimdi sokul da anlat Biraz kendini parlat Yok yok, o kadar değil Sınırı zorlama *** Gördün, hiç de zor değil Olur, yaklaş ve eğil Yok yok, o kadar değil Sınırı zorlama *** Dur dur, daha değil, dur dur Sana olan aşkım herkesi kudurtur Önce beni anla, olacak zamanla Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma *** Dur dur, daha değil, dur dur Sana olan aşkım herkesi kudurtur Önce beni anla, olacak zamanla Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma *** Sana dur demem gerek (Dur demem gerek) Beni durdurmam gerek Şimdi söyle, sence böyle olur mu? *** Çok da takmamak gerek (Takmamak gerek) Geriye bakmamak gerek Şimdi söyle, sence oldu mu? *** Na na na Na na na Na na na Na na na (Fazla zorlama) *** Na na na Na na na (E hadi işine) Na na na Na na na (I'm not a criminal) *** Dur dur, daha değil, dur dur Sana olan aşkım herkesi kudurtur Önce beni anla, olacak zamanla Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma *** Dur dur, daha değil, dur dur Sana olan aşkım herkesi kudurtur Önce beni anla, olacak zamanla Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma *** Dur dur, daha değil, dur dur Sana olan aşkım herkesi kudurtur Önce beni anla, olacak zamanla Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma *** Dur dur, daha değil, dur dur Sana olan aşkım herkesi kudurtur Önce beni anla, olacak zamanla Bu sözüme sevinip, şımarıp fazla yayma Yayma

Üç Kalp Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine Kararsız olma, sen üzme herkesi Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim, yolumu çizeyim *** Sen de üzgünsün bu hayattan, hem de nasıl Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş *** Ah sen üzgün, ah ben üzgün O da üzgün, yapma, herkes de üzgün Ah sen üzgün, ah ben üzgün O da üzgün, yapma, herkes çok üzgün *** Gözler beni arar, kalbin onu düşünür Tercih yap, sonra üç kalp birden ölür Görülmemiştir böyle aşk inan dünyada Ne biçim sevgi, üç kalp bir arada *** Sen de üzgünsün bu hayattan, hem de nasıl Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş *** Ah sen üzgün, ah ben üzgün O da üzgün, yapma, herkes de üzgün Ah sen üzgün, ah ben üzgün O da üzgün, yapma, herkes çok üzgün *** Ah sen üzgün, ah ben üzgün O da üzgün, yapma, herkes de üzgün Ah sen üzgün, ah ben üzgün O da üzgün, yapma, herkes çok üzgün

Özgür Değilim Ben özgür değilim Hiç olmadım Ben özgür değilim Hiç olmadım *** Ben özgür değilim Hiç olmadım Ben özgür değilim, değilim Nası' olsaydım? *** Kredi kartımın borcu vardı Yani özgürlük bu *** Özgürlük mü, kimmiş özgür? Az bileni gezdirir Çok duyanı bezdirir Her manada uçmaktır ki Gel gör kuşların dili yok *** Özgürlük mü, kimmiş özgür? Az bileni inandırır da Çok duyanı güldürür pek Her manada yalnızlıktır Gel gör reklam bu, uçmuyor *** Papağanlar hep konuşur Sahibinin yalancısı E, her kanatla uçulmaz ki Bazısıyla hep düşersin *** Ben özgür değilim (değilim, değilim) Hiç olmadım (-dım) Ben tutsak değilim Hiç olmadım *** Ben üzgün değilim Çok ağladım (-dım) Ben özgür değilim Nasıl olsaydım? *** Kredi kartımın borcunu ödedim Özgürlük bu

Herşeye Rağmen Her şey küçük bir yalanla başladı önce Masum oyunlar, zararsız bakışlar Aşk alışkanlık olunca İhanet kanımda alevlendi *** Kirlettim her şeyi Yıktım aradaki köprüleri Tek bir an uğruna Yaktım tüm gemileri *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Her şey küçük bir yalanla başladı önce Masum oyunlar, zararsız bakışlar Aşk alışkanlık olunca İhanet kanımda alevlendi *** Kirlettim her şeyi Yıktım aradaki köprüleri Tek bir an uğruna Yaktım tüm gemileri *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Her şeye rağmen *** Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Hiç sanmam Her şey bitti

Gitme İlk giden sen değilsin, korkma (korkma) Alıştım yalnızlığa *** Sen de git, terk et beni Ölmem ya bu acıyla İhanet kaderim sanki Alıştım yalnızlığa *** "Gitme" ("Gitme"), diye yalvarsam boşuna (diye yalvarsam) Senin gözün dışarıda Bitti (bitti), biliyorum aslında (biliyorum) Kalbin başkasıyla *** "Gitme" ("Gitme"), diye yalvarsam boşuna (diye yalvarsam) Senin gözün dışarıda İlk giden sen değilsin, korkma (korkma) Alıştım yalnızlığa *** Sen de git, terk et beni Ölmem ya bu acıyla İhanet kaderim sanki Alıştım yalnızlığa *** "Gitme", diye yalvarsam boşuna Senin gözün dışarıda Bitti, biliyorum aslında Kalbin başkasıyla *** "Gitme", diye yalvarsam boşuna Senin gözün dışarıda İlk giden sen değilsin, korkma Alıştım yalnızlığa *** Korkuyorum gelen günden Her gün daha fazla Elimde değil, nefretim Büyüyor insanlara *** "Gitme", diye yalvarsam boşuna Senin gözün dışarıda Bitti, biliyorum aslında Kalbin başkasıyla *** "Gitme", diye yalvarsam boşuna Senin gözün dışarda İlk giden sen değilsin, korkma Alıştım yalnızlığa *** "Gitme" ("Gitme"), diye yalvarsam boşuna (diye yalvarsam) Senin gözün dışarda Bitti (bitti), biliyorum aslında (biliyorum) Kalbin başkasıyla *** "Gitme" ("Gitme"), diye yalvarsam boşuna (diye yalvarsam) Senin gözün dışarda İlk giden sen değilsin, korkma (korkma) Alıştım yalnızlığa

Gecelerce Yokluğunda öğrendim, her insan tek başına Yalnızlık kaderimiz Sensizlik öğretti, her insan bir başına Yalnızlık kaderimiz *** Seni benim kadar seven bir başkasını bulamazsın Elinde değil, unutamazsın (unutamazsın, unutamazsın) *** Gecelerce (gecelerce) bekledim gelirsin diye Gözlerim yollarda, gelmedin (gelmedin) bile bile (bile bile) Gecelerce (gecelerce) bekledim ararsın diye Telefonum hiç çalmadı, aramadın bir kez bile (bir kez bile, bir kez bile) *** Yokluğunda öğrendim, her insan tek başına Yalnızlık kaderimiz Sensizlik öğretti, her insan bir başına Yalnızlık kaderimiz *** Seni benim kadar seven bir başkasını bulamazsın Elinde değil, unutamazsın (unutamazsın, unutamazsın) *** Gecelerce (gecelerce) bekledim gelirsin diye Gözlerim yollarda, gelmedin (gelmedin) bile bile (bile bile) Gecelerce (gecelerce) bekledim ararsın diye Telefonum hiç çalmadı, aramadın bir kez bile (bir kez bile, bir kez bile) *** Gecelerce bekledim ararsın diye Telefonum hiç çalmadı, aramadın bir kez bile *** Gecelerce (gecelerce) bekledim gelirsin diye Gözlerim yollarda, gelmedin (gelmedin) bile bile (bile bile) Gecelerce (gecelerce) bekledim ararsın diye Telefonum hiç çalmadı, aramadın bir kez bile (bir kez bile, bir kez bile)

Olmaz Oğlan (Remix) Amanın da amanın kim gelmiş Eski sevgilim gelmiş Sütü sıcak içmiş belli Gezmiş görmüş öğrenmiş *** Tok evin aç kedisi Aferinin delisi Ben seni nazlatamam Bulunur yenileri Ağa takılır biri Ben seni fazlatamam *** İyi kötü hoşsun hala Buralarda harcanma İyi kötü hoşsun hala Buralarda paslanma *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Tok evin aç kedisi Aferinin delisi Ben seni nazlatamam Bulunur yenileri Ağa takılır biri Ben seni fazlatamam *** İyi kötü hoşsun hala Buralarda harcanma İyi kötü hoşsun hala Buralarda paslanma *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Hadi canım hadi ama dışarı Hayat işte cızz yapıyor adamı İyi kötü hoşsun hala Buralarda harcanma *** E hadi canım hadi ama dışarı Hayat işte cızz yapıyor adamı İyi kötü hoşsun hala Buralarda paslanma *** Hiç bana bakma, hiç bana bakma Sen beni sevdiğine inandırma Sen önce kendini inandır Ben sevilmeyen biri değilim ki Anlatıyorsun yıllardır *** Sen beni sevdiğine inandırma Sen önce kendini inandır Ben sevilmeyen biri değilim ki Anlatıyorsun yıllardır *** Hiç bana bakma, hiç bana bakma *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan *** Hiç bana bakma olmaz oğlan Sen kendine ısmarlan, sen kendine ısmarlan Hiç bana bakma olmaz oğlan Başkasına yuvarlan

Dün Tattın Duyduğum doğruysa eğer Benden doğruyu duymaktan başka Bir şeycik istemeyen biri var bu odada Tam karşımda *** Duyduğum doğruysa eğer Benden doğruyu duymaktan başka Bir şeycik istemeyen biri var bu odada Benden başka *** Ah (ah), emin misin? Gerçeğe demir misin? Yalanı eğersin de Doğruya değer misin? Ah, ah (ah), emin misin? *** Gerçeğe emir misin? Yalanı eğersin de Doğruya değer misin? *** Doğruyu isteme, boş ver, tatlım Doğrunun eğriye faydası yok Nereden çıktı bu doğru merakın? Ama tabii sen daha dün tattın *** Doğruyu isteme, boş ver, tatlım Doğrunun eğriye faydası yok Nereden çıktı bu doğru merakın? Ama tabii sen daha dün tattın Dün tattın, daha dün tattın *** Duyduğum doğruysa eğer Benden doğruyu duymaktan başka Bir şeycik istemeyen biri var bu odada Tam karşımda *** Duyduğum doğruysa eğer Benden doğruyu duymaktan başka Bir şeycik istemeyen biri var bu odada Benden başka *** Ah (ah), emin misin? Gerçeğe demir misin? Yalanı eğersin de Doğruya değer misin? Ah, ah (ah), emin misin? *** Gerçeğe demir misin? Yalanı eğersin de Doğruya değer misin? Doğruyu isteme, boş ver, tatlım Doğrunun eğriye faydası yok Nereden çıktı bu doğru merakın? Ama tabii sen daha dün tattın *** Doğruyu isteme, boş ver, tatlım Doğrunun eğriye faydası yok Nereden çıktı bu doğru merakın? Ama tabii sen daha dün tattın Faydası yok Ah (yok), ah (yok), ah Sen, sen Ah (ah), ah Sen daha dü- (sen daha), sen daha dü- (daha dü-) Sen daha dü-, sen daha dü- *** Doğruyu isteme, boş ver, tatlım Doğrunun eğriye faydası yok Nereden çıktı bu doğru merakın? Ama tabii sen daha dün tattın *** Doğruyu isteme, boş ver, tatlım Doğrunun eğriye faydası yok Nereden çıktı bu doğru merakın? Ama tabii sen daha dün tattın Dün tattın, daha dün tattın