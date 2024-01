Her şey çok çabuk oluyor Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala Balık, balık, bak takıldın oltaya Ah, canın acıyor *** Oh, her şey çabuk oluyor Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala Balık, balık, bak takıldın oltaya Ah, canın acıyor *** Yetti yahu, ölmek daha mı zor? İki yaka düşman, birleşmiyor Samanını buldum, seyran ner'de? Davulun sesi tam dibimde *** Yetti yahu, ölmek daha mı zor? İki yaka düşman birleşmiyor Samanını buldum, seyran ner'de? Davulun sesi tam dibimde *** Oh, her şey çabuk oluyor Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala Balık, balık, bak takıldın oltaya Ah, canın acıyor *** Suç gibi kalakaldık sonunda Dünya hâli bu, kimin umurunda? Sabırla kuru olmuyo' helva Derdim böyle, kime niye söyle *** Suç gibi kalakaldık sonunda Dünya hâli bu, kimin umurunda? Sabırla kuru olmuyo' helva Kime niye söyle, derdim böyle *** Oh, her şey çabuk oluyor Dur kalk, dur kalk, hep çabuk oluyor İnsanlar kal- (kal-), kal-, kala kala Balık, balık, bak takıldın oltaya Ah, canın acıyor Ah, canın acıyor Canın acıyor *** Ah, canın acıyor Canın acıyor

Her şey küçük bir yalanla başladı önce Masum oyunlar, zararsız bakışlar Aşk alışkanlık olunca İhanet kanımda alevlendi *** Kirlettim her şeyi Yıktım aradaki köprüleri Tek bir an uğruna Yaktım tüm gemileri *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Her şey küçük bir yalanla başladı önce Masum oyunlar, zararsız bakışlar Aşk alışkanlık olunca İhanet kanımda alevlendi *** Kirlettim her şeyi Yıktım aradaki köprüleri Tek bir an uğruna Yaktım tüm gemileri *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Her şeye rağmen *** Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Yine beni sevebilir misin? Her şeye rağmen Yine benim olabilir misin? Her şeye rağmen *** Hiç sanmam Her şey bitti