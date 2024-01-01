-
Bana ne (Ne), bana ne (Ne)
Bana ne (Ne), bana ne (Ne)
Beni al (Al), beni al (Al), onu alma
***
Bak atının terkisine de atmış, gözleri şaşı gelini
Mor kaftanlara sarmış haspam, odun gibi belini
Ah verin elime de kırayım, cadının dersi kara elini
Seni gidi dilleri fitne fücur, kıyametin gelsin
***
Sen o alacası içinde fesatla hangi günü gün edecen?
Ah o kaditin üstüne, bir de atlas yorgan serecen
***
Amanın, yansın ocağın, barkın utansın
Ağan, emmin her bir yerine, kırmızı kınalar yaksın
***
Varsın bize vursun felek, ne çeyiz düzdüm emek emek
Allah bildiği gibi yapsın, ah
***
Böyle de nispet olmaz ki, seni gidi zalim yar
Zorla da kısmet olmaz ki, seni gidi hain yar
***
Bana ne, bana ne, bana ne
Beni al, beni al, onu alma
***
Bana ne, bana ne, bana ne
Beni al, beni al, onu alma
***
Bende bu yetim kirazlar al al dururken
Tek başıma kara gecelerde zar zor uyurken
Yâr eteğimde çakallar, kurtlar ulurken
İçine sinerse senin de kıyametin gelsin
***
Sen o alacası içinde fesatla hangi günü gün edecen?
Ah o kaditin üstüne, bir de atlas yorgan serecen
***
Amanın, yansın ocağın, barkın utansın
Ağan, emmin her bir yerine, kırmızı kınalar yaksın
***
Varsın bize vursun felek, ne çeyiz düzdüm emek emek
Allah bildiği gibi yapsın, ah
***
Böyle de nispet olmaz ki, seni gidi zalim yar
Zorla da kısmet olmaz ki, seni gidi hain yar
***
Bana ne, bana ne, bana ne
Beni al, beni al, onu alma
***
Bana ne, bana ne, bana ne
Beni al, beni al, onu alma
***
Neydi sorun anlat şimdi
Davullu zurnalı düğün mü derdin?
Gelin nerde peki?
Boynuz yedi
Senin gibisini kim alır ki?
Noldu canım zoruna mı gitti?
Devir böyle aşkım yeni mi sekti?
Ordan burdan şimdi de soldan
Düelloya varım ama zaman bitti
***
Bana ne, bana ne, bana ne
Beni al, beni al, onu alma
***
Bana ne, bana ne, bana ne
Beni al, beni al, onu alma
***
Bana ne, bana ne, bana ne
Beni al, beni al, onu alma
***
Bana ne, bana ne, bana ne
Beni al, beni al, onu alma
***
Seni gidi hain yar
-
Dört peynirli pizza
Aç gel bunu kaçırma
Herkes tadına hasta
Dört peynirli pizza
Yanında kola da yolla
Aman kilonu kolla
***
Ekstra mozeralla
Tazesin lezzetlisin
Daha ne istesin bu çılgınlar
Sıcaksın bazen acısın
Anlayan anlar panik olma
***
Zekisin isteklisin
Daha ne ister bu hayranlar
Sosyalsin misyonun var
Doğru yoldasın sakın durma
***
Afiyet olsun
Aç dünyan doysun
Suyun bol olsun
İç iç iç iç
***
Kaynanan sevsin
Parmağını yersin
Tatlı istersin
Ye ye ye ye
***
4 peynirli pizza
Aç gel bunu kaçırma
Herkes tadına hasta (tadına hasta)
Çok mersi
***
Dört peynirli pizza
Yanında kola da yolla
Aman kilonu kolla
Ekstra mozerella
***
Afiyet olsun
Aç dünyan doysun
Suyun bol olsun
İç iç iç iç
***
Kaynanan sevsin
Parmağını yersin
Tatlı istersin
Ye ye ye ye
***
İç iç iç iç
***
Dört peynirli pizza
Ye ye ye ye
***
Afiyet olsun
Aç dünyan doysun
Suyun bol olsun
İç iç iç iç
***
Kaynanan sevsin
Parmağını yersin
Tatlı istersin
Ye ye ye ye
***
Bir varsın
Bir yoksun
Anlık bir rüya
Ye ye ye ye ye ye ye
***
Çok sevdim
Bayıldım
Bitmez bu sevda
-
Şarkı söylerim beğenmezsin
Konuşurum dinlemezsin (dinlemezsin)
Şakalarıma gülmezsin, işin aslı sevgilim
Sen bana fazla iyisin, iyisin
Fazla
***
Yemeklerimden yemezsin
Arkadaşlarımı sevmezsin (Ah)
Saçlarımı beğenmezsin, işin aslı sevgilim
Sen bana fazla iyisin, iyisin
Fazla
***
Ben hiç mükemmel değilim
Belki de sıradan biriyim
İşin aslı sevgilim
Sen bana fazla iyisin
***
Ben hiç mükemmel değilim
Belki de sıradan biriyim
İşin aslı sevgilim
Sen bana fazla iyisin
***
Çok gülerim kızarsın
Ağlayınca kaçarsın
Güzel bile bulmazsın
Sen bana fazla iyisin
Fazla
***
Tanrım yine aynı hesap
Senden iyisini vermedi kader
Dünya yalan senle birlikte
Bedenin bur'da, ruhun ner'de?
Harika yazar, harika söylerim
***
Gülmeyi severim, ağlamayı da bilirim
İşin aslı sevgilim
Ben sana fazla gelirim
***
Ben hiç mükemmel değilim
Belki de sıradan biriyim
İşin aslı sevgilim
Sen bana fazla iyisin
***
Ben hiç mükemmel değilim
Belki de sıradan biriyim
İşin aslı sevgilim
Sen bana fazla iyisin, iyisin
***
Böyle olunca kapı arkanda
Hadi or'dan be, beni kızdırma
Hoşsun ama boşsun be yavrum
İşin aslı şu sevgili
İstersem çeker giderim
***
Sen bana fazla iyisin, iyisin
Fazla
***
Sen bana fazla iyisin, iyisin
-
Yeni tanıştık belki de ama kim bilir belki de hep vardın
Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice, belki de
Şimdi şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni beki de
Lime lime savurdun sevdiklerimi, belki de
***
Yalnızlığım
Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin
Yalnızlığım
Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin
***
Yalnızlığım
Bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin
Yalnızlığım
Tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin
***
Toksin damlası hücrelerimde dostluk kuran her içki
Hatır sormaz, sadece zarar verir yaşama sen gibi
Bavul toplayan ellerinde, yırtılır tapusu olmayan kalbim
Eğer bir kapıysa bugün kilitlidir dudaklarım
***
Kalbim boş sefer yapar, bir mektup bırakır ardından
Yalnızlık yakın dostum, biraz depresif ve melankolik
Kim okur ki kim bilir, yanlızlık bana özel
Elbet birgün beni de terkeder
***
Senin olmanı istedin ama belki de bir aşık gibi
İnatla bunca zaman kendine sakladın belki de
Bir tohum gibi serpildin, filizlendin ben oldun belki de
Yatağımı bile paylaşabilmek için benimle
***
Yalnızlığım
Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin
Yalnızlığım
Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin
***
Yalnızlığım
Bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin
Yalnızlığım
Tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin
***
Yalnızlığım
Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin
Yalnızlığım
Tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin
-
Hep bana, hep bana
***
Hep bana, hep bana
***
Hep bana
***
Hep bana
Bana, bana, bana
***
Hem vazgeçip hem seçtiklerimle
Yepyeni bir dünya kursam
Hem isteyip de hem yapmadığım
Hayallerim gerçek olsa
***
Evli olup bekar kalsam
Çalışmadan zengin olsam
Çok yiyerek zayıflasam
Sevgilimden ayrılmadan
Her gün yeni aşk yaşasam
Gizli olsa, herkes bilse
***
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
***
Ben yine her gün kaybolsam
Kandan korkan bi' doktor olsam
Aşkımı alıp dağlara çıksam
Dünya çirkin, düzelir sansam
Her şey benim, peki sen kimsin?
Sıkıldı ruhum, yeni bi' şey bulun
Sözleri sattım, sonra geri aldım
Bedenim büyüdü, ben çocuk kaldım
Bir gece, iki gece derken her gece
Aşk zili çaldı, dedim "Git be!"
***
Hem vazgeçip hem seçtiklerimle
Yepyeni bir dünya kursam
Hem isteyip de hem yapmadığım
Hayallerim gerçek olsa
***
İstemeden seçtiklerim
Ne işim var bur'da benim
Ben aslında caz severim
Çok yaşasam, yaşlanmasam
Estetiksiz güzel olsam
Olgunlaşıp çocuk kalsam
***
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
***
Her şey benim, peki sen kimsin?
Sıkıldı ruhum, yeni bi' şey bulun
Sözleri sattım, sonra geri aldım
Bedenim büyüdü, ben çocuk kaldım
Bir gece, iki gece derken her gece
Aşk zili çaldı, dedim "Git be!"
Rujum mujum, her şeyim var kuzum
Tadım tuzum kalmadı, susun be
***
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana
Bana hep bana, bana
Hep bana
-
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Çok üzgünüm istemeden
Seni dün gece aldattım
Kim olduğu mühim değil
Sana bağlanmaktan kaçtım
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Çok üzgünüm istemeden
Bir bakışa aldandım
İnan bana bütün sabah
Pişmanlıktan ağladım
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Çok üzgünüm istemeden
Seni dün gece aldattım
Kim olduğu mühim değil
Sana bağlanmaktan kaçtım
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Çok üzgünüm istemeden
Bir bakışa aldandım
İnan bana bütün sabah
Pişmanlıktan ağladım
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
Aşk he rşeyi affeder mi
***
İsteksiz olmadı fark ettim
Kaşlarıma bağladı
Yalan söyledi
Aşk beni affetmez
Sen söyledin
Derdime tasama
Cevap verdin
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Korku değil aslında
Pişmanlık
Bağlılık uğruna bir
Aptallık
Kumarbaz buldumda seni aldattım
Bu oyunu aslında ben kazandım
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
Aşk he rşeyi affeder mi
***
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
-
Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz
Bile bile üstüme gelmene ne gerek var
Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz
Ve bunca yaşanmış yılların da hatırı var
***
Eğer her gün bu işkence eğer her gün bu karmaşa
Eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsan
***
Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi
Yanılırsam çık karşıma göster kendini
Belki zamanla teker teker silinirler aklından
Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman
***
Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi
Yanılırsam çık karşıma göster kendini
Belki zamanla teker teker silinirler aklından
Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman
***
Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz
Bile bile üstüme gelmene ne gerek var
Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz
Ve bunca yaşanmış yılların da hatırı var
***
Eğer her gün bu işkence eğer her gün bu karmaşa
Eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsan
***
Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi
Yanılırsam çık karşıma göster kendini
Belki zamanla teker teker silinirler aklından
Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman
***
Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi
Yanılırsam çık karşıma göster kendini
Belki zamanla teker teker silinirler aklından
Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman
***
Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi
Yanılırsam çık karşıma göster kendini
Belki zamanla teker teker silinirler aklından
Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman
-
Beni kategorize etme
Benle oynama
Yaftayı yapıştırıp
Bana isim koyma
***
Karikatürleştirme beni
İlahlaştırma
Tabulaştırma sakın
Tabulaştırma
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim, böyle mi sevdim?
***
Matematiklaştirme beni
Çarpma, bölme
Toplama, çıkarma
Sakın beni hesaplaştırma
***
Mekanikleştirme beni
Otomatiklaştirme
Beni yarıştırma onla bunla
Karşılaştırma
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim?
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim?
***
Sen beni nasıl bildin ki sevdin?
Bilmece gibiydim ama görmedin
O kadar çok yol var ki burda
Sana yardımcı oldum aslında
***
Tik tak derken zaman
Kaşların çatık her an
Koştum yıllarca arkandan
Şimdi sıra sende
***
Sıkıştırıp tıkıştırma beni
Depolaştırma
Duygularım yok oldu
Yüreğimi nasırlaştırma
***
Beni demoralize etme
Depolitize etme
Her işten kaçar oldum
İllegalize etme
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim, böyle mi sevdim?
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim, böyle mi sevdim?
***
Bir-bir-birçok basamak var karşında
İlk basamakta sakın geri kayma
Zor mu denemek, elemek, sevmek?
O kadar kolay mı bırakıp gitmek?
***
Tik tak derken zaman
Kaşların çatık her an
Bu hayat acımasız bir çarktı
Bu oyunu çok sevdim, bu da farklı
***
Ben seni öyle sevdim, böyle mi sevdim?
-
Gözlerinle mahvettin
Kapılarınla hapsettin
Seninim, al tamam
***
Şeytanın ahı tutmuş
Şarkılar aşka gelmiş
Durumum el yaman
***
Gözlerinle mahvettin
Kapılarınla hapsettin
Seninim, al tamam
***
Şeytanın ahı tutmuş
Şarkılar aşka gelmiş
Durumum el yaman
***
Bu oyun hep çileli
Bana zarlar hileli
Kaderin bitmek bilmeyen
Oyunu mu bu?
***
Şeşiçar ve pencüse
Severim güzeli gencüse
Gönül uslanmaz
Kandım işte
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Gözlerinle mahvettin
Kapılarında hapsettin
Seninim, al tamam
***
Şeytanın ahı tutmuş
Şarkılar aşka gelmiş
Durumum el yaman
***
Gözlerinle mahvettin
Kapılarında hapsettin
Seninim, al tamam
***
Şeytanın ahı tutmuş
Şarkılar aşka gelmiş
Durumum el yaman
***
Bu oyun hep çileli
Bana zarlar hileli
Kaderin bitmek bilmeyen
Oyunu mu bu?
***
Şeşiçar ve pencüse
Severim güzeli gencüse
Gönül uslanmaz
Kandım işte
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Dapdar sokak, her yerde sen var
Kaçsam da olmaz, çıkmaz sokak
Direnme artık, sabrım tutsak
Uyumasan artık, dağlara kaçsak
***
Kumar masasında güzel bi' kız
Yenemedi seni, aman da yandık
Ama şimdi elimde zarlar
Ve bu zarlar sizsiniz baylar
***
Havva'ya sorsan Adem'e tapar
Adem'e sorsan Havva'ya ağlar
Hep düşeş gelse bile zarlar
Bu oyun baştan, baştan batar
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Tavla, tavla
Tavla, salla
Salla, salla
Tavla, salla
***
Tavla, tavla
Tavla, salla
Salla, salla
Tavla
-
Sakın gelme sözlerim kayıp
Ayıp ediyorum kendime
Bir sızı var içimde
Ölesim tuttu
***
Yaşıyorum gürül gürül
Kaç gündür
Uyku tutmuyor
Sakın gelme
***
Sakın gelme hazır değilim
Deliyim kaç gündür
Lodosum tuttu poyrazım soğuk
***
Sakın gelme dönesim yok
Çok uzaktayım çok
Bir şarkı var aklımda
Söylemesi ayıp
Sözleri kayıp
Kaç zamandır dilimde
Sakın söyleme
***
Sakın gelme sözlerim kayıp
Ayıp ediyorum kendime
Bir sızı var içimde
Ölesim tuttu
***
Yaşıyorum gürül gürül
Kaç gündür
Uyku tutmuyor
Sakın gelme
***
Sakın gelme hazır değilim
Deliyim kaç gündür
Lodosum tuttu poyrazım soğuk
***
Sakın gelme dönesim yok
Çok uzaktayım çok
Bir şarkı var aklımda
Söylemesi ayıp
Sözleri kayıp
Kaç zamandır dilimde
Sakın söyleme
***
Sakın gelme hazır değilim
Deliyim kaç gündür
Lodosum tuttu poyrazım soğuk
Sakın gelme dönesim yok
Çok uzaktayım çok
Bir şarkı var aklımda
Söylemesi ayıp
Sözleri kayıp
Kaç zamandır dilimde
Sakın söyleme
***
Bunların bir tarifi olmalı söyle
Bir oyun gibi başladı adı körebe
Bir sızı var içimde
Coşasım tuttu
***
İlk cümleden itibaren bağlanıp kaldım
Sözler gelmedi bulunur sandım
Hadi gel hadi gel ölesim yok
Çok uzaktayım çok
***
Durma hadi, sende söyle işte orda
Gel artık beni bekletme
***
Hadi gel hadi gel, gel artık
***
Hadi gel hadi gel, gel artık
Hadi gel hadi gel, gel artık
-
Yalnızdım bunca yıldır yalnızım
Görmedim ki sımsıcak aşkı
Sevgi telaşını
Çılgın aşkını
Çaldın sen büyük bir parça kalbimden
Ağlama sana
kızan yok ki tatlım
Gerçek aşkı buldun sen mutlu ol yeter
Sımsıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine deli gibi yor beni
Muhabbet olsun gönüller çoşsun
Bilmiyorum istemiyorum seviyorum
Ölümüne sev yeter (ki beni iste)
Yalnızdım bunca yıldır yalnızdım
Neler gördüm saçma sapan aşklar
Yalan itiraflar hep sahte duygular
Ah bilsen kaç zamandır gönüllüyüm
Kendimi sana
adadım ben artık
Gerçek aşkı buldun sen mutlu ol yeter