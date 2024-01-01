Sakın Gelme Sakın gelme sözlerim kayıp Ayıp ediyorum kendime Bir sızı var içimde Ölesim tuttu *** Yaşıyorum gürül gürül Kaç gündür Uyku tutmuyor Sakın gelme *** Sakın gelme hazır değilim Deliyim kaç gündür Lodosum tuttu poyrazım soğuk *** Sakın gelme dönesim yok Çok uzaktayım çok Bir şarkı var aklımda Söylemesi ayıp Sözleri kayıp Kaç zamandır dilimde Sakın söyleme *** Sakın gelme sözlerim kayıp Ayıp ediyorum kendime Bir sızı var içimde Ölesim tuttu *** Yaşıyorum gürül gürül Kaç gündür Uyku tutmuyor Sakın gelme *** Sakın gelme hazır değilim Deliyim kaç gündür Lodosum tuttu poyrazım soğuk *** Sakın gelme dönesim yok Çok uzaktayım çok Bir şarkı var aklımda Söylemesi ayıp Sözleri kayıp Kaç zamandır dilimde Sakın söyleme *** Sakın gelme hazır değilim Deliyim kaç gündür Lodosum tuttu poyrazım soğuk Sakın gelme dönesim yok Çok uzaktayım çok Bir şarkı var aklımda Söylemesi ayıp Sözleri kayıp Kaç zamandır dilimde Sakın söyleme *** Bunların bir tarifi olmalı söyle Bir oyun gibi başladı adı körebe Bir sızı var içimde Coşasım tuttu *** İlk cümleden itibaren bağlanıp kaldım Sözler gelmedi bulunur sandım Hadi gel hadi gel ölesim yok Çok uzaktayım çok *** Durma hadi, sende söyle işte orda Gel artık beni bekletme *** Hadi gel hadi gel, gel artık *** Hadi gel hadi gel, gel artık Hadi gel hadi gel, gel artık

4 Peynirli Pizza Dört peynirli pizza Aç gel bunu kaçırma Herkes tadına hasta Dört peynirli pizza Yanında kola da yolla Aman kilonu kolla *** Ekstra mozeralla Tazesin lezzetlisin Daha ne istesin bu çılgınlar Sıcaksın bazen acısın Anlayan anlar panik olma *** Zekisin isteklisin Daha ne ister bu hayranlar Sosyalsin misyonun var Doğru yoldasın sakın durma *** Afiyet olsun Aç dünyan doysun Suyun bol olsun İç iç iç iç *** Kaynanan sevsin Parmağını yersin Tatlı istersin Ye ye ye ye *** 4 peynirli pizza Aç gel bunu kaçırma Herkes tadına hasta (tadına hasta) Çok mersi *** Dört peynirli pizza Yanında kola da yolla Aman kilonu kolla Ekstra mozerella *** Afiyet olsun Aç dünyan doysun Suyun bol olsun İç iç iç iç *** Kaynanan sevsin Parmağını yersin Tatlı istersin Ye ye ye ye *** İç iç iç iç *** Dört peynirli pizza Ye ye ye ye *** Afiyet olsun Aç dünyan doysun Suyun bol olsun İç iç iç iç *** Kaynanan sevsin Parmağını yersin Tatlı istersin Ye ye ye ye *** Bir varsın Bir yoksun Anlık bir rüya Ye ye ye ye ye ye ye *** Çok sevdim Bayıldım Bitmez bu sevda

İyisin Şarkı söylerim beğenmezsin Konuşurum dinlemezsin (dinlemezsin) Şakalarıma gülmezsin, işin aslı sevgilim Sen bana fazla iyisin, iyisin Fazla *** Yemeklerimden yemezsin Arkadaşlarımı sevmezsin (Ah) Saçlarımı beğenmezsin, işin aslı sevgilim Sen bana fazla iyisin, iyisin Fazla *** Ben hiç mükemmel değilim Belki de sıradan biriyim İşin aslı sevgilim Sen bana fazla iyisin *** Ben hiç mükemmel değilim Belki de sıradan biriyim İşin aslı sevgilim Sen bana fazla iyisin *** Çok gülerim kızarsın Ağlayınca kaçarsın Güzel bile bulmazsın Sen bana fazla iyisin Fazla *** Tanrım yine aynı hesap Senden iyisini vermedi kader Dünya yalan senle birlikte Bedenin bur'da, ruhun ner'de? Harika yazar, harika söylerim *** Gülmeyi severim, ağlamayı da bilirim İşin aslı sevgilim Ben sana fazla gelirim *** Ben hiç mükemmel değilim Belki de sıradan biriyim İşin aslı sevgilim Sen bana fazla iyisin *** Ben hiç mükemmel değilim Belki de sıradan biriyim İşin aslı sevgilim Sen bana fazla iyisin, iyisin *** Böyle olunca kapı arkanda Hadi or'dan be, beni kızdırma Hoşsun ama boşsun be yavrum İşin aslı şu sevgili İstersem çeker giderim *** Sen bana fazla iyisin, iyisin Fazla *** Sen bana fazla iyisin, iyisin

Yalnızlığım Yeni tanıştık belki de ama kim bilir belki de hep vardın Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice, belki de Şimdi şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni beki de Lime lime savurdun sevdiklerimi, belki de *** Yalnızlığım Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin Yalnızlığım Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin *** Yalnızlığım Bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin Yalnızlığım Tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin *** Toksin damlası hücrelerimde dostluk kuran her içki Hatır sormaz, sadece zarar verir yaşama sen gibi Bavul toplayan ellerinde, yırtılır tapusu olmayan kalbim Eğer bir kapıysa bugün kilitlidir dudaklarım *** Kalbim boş sefer yapar, bir mektup bırakır ardından Yalnızlık yakın dostum, biraz depresif ve melankolik Kim okur ki kim bilir, yanlızlık bana özel Elbet birgün beni de terkeder *** Senin olmanı istedin ama belki de bir aşık gibi İnatla bunca zaman kendine sakladın belki de Bir tohum gibi serpildin, filizlendin ben oldun belki de Yatağımı bile paylaşabilmek için benimle *** Yalnızlığım Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin Yalnızlığım Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin *** Yalnızlığım Bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin Yalnızlığım Tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin *** Yalnızlığım Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin Yalnızlığım Tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin

Hep Bana Hep bana, hep bana *** Hep bana, hep bana *** Hep bana *** Hep bana Bana, bana, bana *** Hem vazgeçip hem seçtiklerimle Yepyeni bir dünya kursam Hem isteyip de hem yapmadığım Hayallerim gerçek olsa *** Evli olup bekar kalsam Çalışmadan zengin olsam Çok yiyerek zayıflasam Sevgilimden ayrılmadan Her gün yeni aşk yaşasam Gizli olsa, herkes bilse *** Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana *** Ben yine her gün kaybolsam Kandan korkan bi' doktor olsam Aşkımı alıp dağlara çıksam Dünya çirkin, düzelir sansam Her şey benim, peki sen kimsin? Sıkıldı ruhum, yeni bi' şey bulun Sözleri sattım, sonra geri aldım Bedenim büyüdü, ben çocuk kaldım Bir gece, iki gece derken her gece Aşk zili çaldı, dedim "Git be!" *** Hem vazgeçip hem seçtiklerimle Yepyeni bir dünya kursam Hem isteyip de hem yapmadığım Hayallerim gerçek olsa *** İstemeden seçtiklerim Ne işim var bur'da benim Ben aslında caz severim Çok yaşasam, yaşlanmasam Estetiksiz güzel olsam Olgunlaşıp çocuk kalsam *** Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana *** Her şey benim, peki sen kimsin? Sıkıldı ruhum, yeni bi' şey bulun Sözleri sattım, sonra geri aldım Bedenim büyüdü, ben çocuk kaldım Bir gece, iki gece derken her gece Aşk zili çaldı, dedim "Git be!" Rujum mujum, her şeyim var kuzum Tadım tuzum kalmadı, susun be *** Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana Hep bana

Aşk Herşeyi Affeder Mi Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk he rşeyi affeder mi *** Çok üzgünüm istemeden Seni dün gece aldattım Kim olduğu mühim değil Sana bağlanmaktan kaçtım Aşk he rşeyi affeder mi *** Çok üzgünüm istemeden Bir bakışa aldandım İnan bana bütün sabah Pişmanlıktan ağladım Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** Çok üzgünüm istemeden Seni dün gece aldattım Kim olduğu mühim değil Sana bağlanmaktan kaçtım Aşk he rşeyi affeder mi *** Çok üzgünüm istemeden Bir bakışa aldandım İnan bana bütün sabah Pişmanlıktan ağladım Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** İsteksiz olmadı fark ettim Kaşlarıma bağladı Yalan söyledi Aşk beni affetmez Sen söyledin Derdime tasama Cevap verdin Aşk he rşeyi affeder mi *** Korku değil aslında Pişmanlık Bağlılık uğruna bir Aptallık Kumarbaz buldumda seni aldattım Bu oyunu aslında ben kazandım Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi

Yaz Yaz Yaz Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz Bile bile üstüme gelmene ne gerek var Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz Ve bunca yaşanmış yılların da hatırı var *** Eğer her gün bu işkence eğer her gün bu karmaşa Eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsan *** Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi Yanılırsam çık karşıma göster kendini Belki zamanla teker teker silinirler aklından Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman *** Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi Yanılırsam çık karşıma göster kendini Belki zamanla teker teker silinirler aklından Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman *** Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz Bile bile üstüme gelmene ne gerek var Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz Ve bunca yaşanmış yılların da hatırı var *** Eğer her gün bu işkence eğer her gün bu karmaşa Eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsan *** Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi Yanılırsam çık karşıma göster kendini Belki zamanla teker teker silinirler aklından Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman *** Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi Yanılırsam çık karşıma göster kendini Belki zamanla teker teker silinirler aklından Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman *** Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi Yanılırsam çık karşıma göster kendini Belki zamanla teker teker silinirler aklından Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman

Beni Kategorize Etme Beni kategorize etme Benle oynama Yaftayı yapıştırıp Bana isim koyma *** Karikatürleştirme beni İlahlaştırma Tabulaştırma sakın Tabulaştırma *** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? *** Matematiklaştirme beni Çarpma, bölme Toplama, çıkarma Sakın beni hesaplaştırma *** Mekanikleştirme beni Otomatiklaştirme Beni yarıştırma onla bunla Karşılaştırma *** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim? *** Sen beni nasıl bildin ki sevdin? Bilmece gibiydim ama görmedin O kadar çok yol var ki burda Sana yardımcı oldum aslında *** Tik tak derken zaman Kaşların çatık her an Koştum yıllarca arkandan Şimdi sıra sende *** Sıkıştırıp tıkıştırma beni Depolaştırma Duygularım yok oldu Yüreğimi nasırlaştırma *** Beni demoralize etme Depolitize etme Her işten kaçar oldum İllegalize etme *** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Ben seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? *** Bir-bir-birçok basamak var karşında İlk basamakta sakın geri kayma Zor mu denemek, elemek, sevmek? O kadar kolay mı bırakıp gitmek? *** Tik tak derken zaman Kaşların çatık her an Bu hayat acımasız bir çarktı Bu oyunu çok sevdim, bu da farklı *** Ben seni öyle sevdim, böyle mi sevdim?

Tavla Gözlerinle mahvettin Kapılarınla hapsettin Seninim, al tamam *** Şeytanın ahı tutmuş Şarkılar aşka gelmiş Durumum el yaman *** Gözlerinle mahvettin Kapılarınla hapsettin Seninim, al tamam *** Şeytanın ahı tutmuş Şarkılar aşka gelmiş Durumum el yaman *** Bu oyun hep çileli Bana zarlar hileli Kaderin bitmek bilmeyen Oyunu mu bu? *** Şeşiçar ve pencüse Severim güzeli gencüse Gönül uslanmaz Kandım işte *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Gözlerinle mahvettin Kapılarında hapsettin Seninim, al tamam *** Şeytanın ahı tutmuş Şarkılar aşka gelmiş Durumum el yaman *** Gözlerinle mahvettin Kapılarında hapsettin Seninim, al tamam *** Şeytanın ahı tutmuş Şarkılar aşka gelmiş Durumum el yaman *** Bu oyun hep çileli Bana zarlar hileli Kaderin bitmek bilmeyen Oyunu mu bu? *** Şeşiçar ve pencüse Severim güzeli gencüse Gönül uslanmaz Kandım işte *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Dapdar sokak, her yerde sen var Kaçsam da olmaz, çıkmaz sokak Direnme artık, sabrım tutsak Uyumasan artık, dağlara kaçsak *** Kumar masasında güzel bi' kız Yenemedi seni, aman da yandık Ama şimdi elimde zarlar Ve bu zarlar sizsiniz baylar *** Havva'ya sorsan Adem'e tapar Adem'e sorsan Havva'ya ağlar Hep düşeş gelse bile zarlar Bu oyun baştan, baştan batar *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Tavla, tavla Tavla, salla Salla, salla Tavla, salla *** Tavla, tavla Tavla, salla Salla, salla Tavla

Onu Alma Beni Al Bana ne (Ne), bana ne (Ne) Bana ne (Ne), bana ne (Ne) Beni al (Al), beni al (Al), onu alma *** Bak atının terkisine de atmış, gözleri şaşı gelini Mor kaftanlara sarmış haspam, odun gibi belini Ah verin elime de kırayım, cadının dersi kara elini Seni gidi dilleri fitne fücur, kıyametin gelsin *** Sen o alacası içinde fesatla hangi günü gün edecen? Ah o kaditin üstüne, bir de atlas yorgan serecen *** Amanın, yansın ocağın, barkın utansın Ağan, emmin her bir yerine, kırmızı kınalar yaksın *** Varsın bize vursun felek, ne çeyiz düzdüm emek emek Allah bildiği gibi yapsın, ah *** Böyle de nispet olmaz ki, seni gidi zalim yar Zorla da kısmet olmaz ki, seni gidi hain yar *** Bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma *** Bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma *** Bende bu yetim kirazlar al al dururken Tek başıma kara gecelerde zar zor uyurken Yâr eteğimde çakallar, kurtlar ulurken İçine sinerse senin de kıyametin gelsin *** Sen o alacası içinde fesatla hangi günü gün edecen? Ah o kaditin üstüne, bir de atlas yorgan serecen *** Amanın, yansın ocağın, barkın utansın Ağan, emmin her bir yerine, kırmızı kınalar yaksın *** Varsın bize vursun felek, ne çeyiz düzdüm emek emek Allah bildiği gibi yapsın, ah *** Böyle de nispet olmaz ki, seni gidi zalim yar Zorla da kısmet olmaz ki, seni gidi hain yar *** Bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma *** Bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma *** Neydi sorun anlat şimdi Davullu zurnalı düğün mü derdin? Gelin nerde peki? Boynuz yedi Senin gibisini kim alır ki? Noldu canım zoruna mı gitti? Devir böyle aşkım yeni mi sekti? Ordan burdan şimdi de soldan Düelloya varım ama zaman bitti *** Bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma *** Bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma *** Bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma *** Bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma *** Seni gidi hain yar