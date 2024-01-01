Taktik ver Bir dinle, bi' yol göster Üşenme, cepte taktikler Malzeme çok ama hiç ruh yok Al sana ev yapımı robot Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana Sen ne dersen de Takmış bir kere Hızlı düşünme Son sözü söyle Takma akıllar Dengeyi bozar Kaş yapalım derken Gözü oyarlar "Sevdim" der "Deliyim" der Hiç korkmaz da "Ölürüm" der Artist çok ama iyi rol yok Al sana ev yapımı robot Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana Sen ne dersen de Takmış bir kere Hızlı düşünme Son sözü söyle Takma akıllar Dengeyi bozar Kaş yapalım derken Gözü oyarlar Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik, taktik, taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik, taktik, taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik, taktik, taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik, taktik, taktik (taktik) Sırrını ver Kalbini ver Çekinme, aç içini göster Dalavere yok ama sevgi çok Al sana ev yapımı robot Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana (taktik) Taktik (taktik) Taktik (taktik) Taktik ver bana Sen ne dersen de Takmış bir kere Hızlı düşünme Son sözü söyle Takma akıllar Dengeyi bozar Kaş yapalım derken Gözü oyarlar Sen ne dersen de Takmış bir kere Hızlı düşünme Son sözü söyle Takma akıllar Dengeyi bozar Kaş yapalım derken Gözü oyarlar

Kime Diyorum Niyetim yoktu sana bakmaya Mecalim yoktu aşık olmaya Hem biraz mahçup hem çapkın bariz Bakmasan öyle vermezdim taviz *** Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini *** Kendime bir daha şans diliyorum Mutluluk istiyor aşk istiyorum *** Bak aşk diyorum yanaş diyorum Kime diyorum *** Niyetim yoktu sana bakmaya Mecalim yoktu aşık olmaya Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini *** Kendime bir daha şans diliyorum Mutluluk istiyor aşk istiyorum *** Bak aşk diyorum yanaş diyorum Kime diyorum