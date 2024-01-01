Kırık Kalpler Şarkı Sözleri
Hepsi Kırık Kalpler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hepsi Kırık Kalpler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kırık Kalpler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir dinle, bi' yol göster
Üşenme, cepte taktikler
Malzeme çok ama hiç ruh yok
Al sana ev yapımı robot
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana
Sen ne dersen de
Takmış bir kere
Hızlı düşünme
Son sözü söyle
Takma akıllar
Dengeyi bozar
Kaş yapalım derken
Gözü oyarlar
"Sevdim" der
"Deliyim" der
Hiç korkmaz da "Ölürüm" der
Artist çok ama iyi rol yok
Al sana ev yapımı robot
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana
Sen ne dersen de
Takmış bir kere
Hızlı düşünme
Son sözü söyle
Takma akıllar
Dengeyi bozar
Kaş yapalım derken
Gözü oyarlar
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik, taktik, taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik, taktik, taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik, taktik, taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik, taktik, taktik (taktik)
Sırrını ver
Kalbini ver
Çekinme, aç içini göster
Dalavere yok ama sevgi çok
Al sana ev yapımı robot
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik (taktik)
Taktik ver bana
Sen ne dersen de
Takmış bir kere
Hızlı düşünme
Son sözü söyle
Takma akıllar
Dengeyi bozar
Kaş yapalım derken
Gözü oyarlar
Sen ne dersen de
Takmış bir kere
Hızlı düşünme
Son sözü söyle
Takma akıllar
Dengeyi bozar
Kaş yapalım derken
Gözü oyarlar
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Niyetim yoktu sana bakmaya
Mecalim yoktu aşık olmaya
Hem biraz mahçup hem çapkın bariz
Bakmasan öyle vermezdim taviz
***
Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri
Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini
***
Kendime bir daha şans diliyorum
Mutluluk istiyor aşk istiyorum
***
Bak aşk diyorum yanaş diyorum
Kime diyorum
***
Niyetim yoktu sana bakmaya
Mecalim yoktu aşık olmaya
Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri
Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini
***
Kendime bir daha şans diliyorum
Mutluluk istiyor aşk istiyorum
***
Bak aşk diyorum yanaş diyorum
Kime diyorum
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Artık Ne Masumuz Ne Yalandan Yoksun Bırak Olsun
Resimleri Sen Al Mevsimler Zaten Benim Hadi Olsun
Bölüşülsün Şiirler Arkadaşlar Şehirler Olan Olsun
Artık Ne Özgürüz Ne De Özgür Ömrümüz Hadi Olsun
***
Ben Giderim İstanbul Senin Olsun
***
Alırım Başımı Başım Bir Deli Nehir
Silerim Yaşımı Siler ismimi Şehir
Kestirir Saçımı Kendimi Avuturum
Bir Gülü Kurutur Kurursa Unuturum
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Bir Mektup Yazarım Yokluğundan Da Ağır
Bir Kedi Alırım Sen De Anneni Çağır
Ellerin Aklımda Sevdan Kalbimde Kalır
Hep Hüsran Hep Kahır Söyle Artık Olsun
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