Yaptın ettin, bir dur dedim Güldün geçtin, dinle dedim Sorgu sual fazla oldu Bir kenardan izle dedin *** İyi günde kötü günde Masalmış bu öğren dedin Kadir kıymet bilmek neymiş Onlar eski sözler dedin *** Oh, canıma değsin Yapacak hiç bir şeyin yok Oh, canıma değsin Ağla ağla, yakıştı sana *** Oo, canıma değsin Keyfim bilir, ben bilirim Oh, canıma değsin Tencereyle kapak oldun