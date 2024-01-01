Yalan Hani bensiz bir hiçtin? "Nefes bile almak zor" derdin Ben senin her şeyindim Yalan, yalan Gözü görmez başkasını Senle ben elmanın iki yarısı Bir ömür boyu beraber Yalan, yalan Şimdi gördüm gerçek yüzünü Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Hani bensiz bir hiçtin? "Nefes bile almak zor" derdin Ben senin her şeyindim Yalan, yalan Gözü görmez başkasını Senle ben elmanın iki yarısı Bir ömür boyu beraber Yalan, yalan Şimdi gördüm gerçek yüzünü Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Hani bensiz bir hiçtin?

Yaralım Gül bahçesi dikensiz olmaz Geçecek, geçecek Ağlamam, sızlamam hiçbir şeye Gün gelip devran dönecek Gül bahçesi dikensiz olmaz Geçecek, geçecek Ağlamam, sızlamam hiçbir şeye Gün gelip devran dönecek İçimden öldürmek geliyor seni Sadece söylemesi kolay Bu yıl da aşk beni terk ediyor Hayırlısı olsun, kısmet değilmişsin bana (Kısmet değilmişsin bana) Yaralıyım anla Yine o yanında Nasıl beklersin benden bir söz Aklı başında? Yaralıyım anla Yine o yanında Nasıl beklersin benden son söz Aklı başında? Gül bahçesi dikensiz olmaz Geçecek, geçecek Ağlamam, sızlamam hiçbir şeye Gün gelip devran dönecek İçimden öldürmek geliyor seni Sadece söylemesi kolay Bu yıl da aşk beni terk ediyor Hayırlısı olsun, kısmet değilmişsin bana (Kısmet değilmişsin bana) Yaralıyım anla Yine o yanında Nasıl beklersin benden bir söz Aklı başında? Yaralıyım anla Yine o yanında Nasıl beklersin benden son söz Aklı başında? Yaralıyım anla Yine o yanında Nasıl beklersin benden bir söz Aklı başında? Yaralıyım anla Yine o yanında Nasıl beklersin benden son söz Aklı başında? **

Söz Verdik Ben umdugumu buldum hayattan o da sen Gördüğüm duyduğum en güzel şey Onun da adı sen Ben umdugumu buldum hayattan o da sen Gördüğüm duyduğum en güzel şey Onun da adı sen Söz verdik biz Allah'a Candan öte bir aşkla Bir daha gelsem dünyaya Yine sen ol yanımda Söz verdik biz Allah'a Candan öte bir aşkla Bir daha gelsem dünyaya Yine sen ol yanımda Küçücük fırtınalar bizi bizden edemez Kederli mutlulukla sınandık Yine de aşkımız bitmez Küçücük fırtınalar bizi bizden edemez Kederli mutlulukla sınandık Yine de aşkımız bitmez Söz verdik biz Allah'a Candan öte bir aşkla Bir daha gelsem dünyaya Yine sen ol yanımda Söz verdik biz Allah'a Candan öte bir aşkla Bir daha gelsem dünyaya Yine sen ol yanımda Yine sen ol yanımda Yine sen ol yanımda

Mnyk Biraz kara bulutluyum ama gecer Hesaplar bazen tutar Bazen de doner Bugun yara alırsam Sanma acım diner Gel ilacım sen ol yeter ** Biraz kara bulutluyum ama gecer Bazen de doner Sanma ac?m diner (scroll up) **

Aramadın Ayrılırken anlaştık, küsmeyecektik Başkalarını sevemezsek yeniden deneyecektik En kötü ihtimalle yalnız dost kalarak Aklımıza estikçe, bir "Alo" diyecektik ** Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam ** "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz din... **

Çiçekler Açar Çok sevdim çok üzüldüm ben Yinede pişmanım diyemem Gün gelir çiçekler coşar, kuşlar öter Her gün yeni umutla uyanmak güzel. ** Ne ettimse kendime ettim Bu benim yolum Bilmeden kalp kırdıysamda elbet bir kulum ** Çiçekler solar, kuşlar göçer Yinede acısı tatlısıyla hayat güzel Kötülük yoksa iyilik fark edilmez Cefa cekmeyen dil sefasını süremez. ** Her gün ağlayan alışmış, gülmeyi bilmez Her şeye rağmen nefes almak güzel. Ne ettinse kendine ettin Bu senin yolun Bilmeden kalp kırdıysanda canın sağ olsun. ** Çiçekler açar elbet kuşlar döner Umudun peşinde yorulmak güzel. **

Gönül Hikayesi Bir sen vardın benim için, Bir ben vardım senin için, Sarmaşık güller gibiydik biz Bir varmış bir yokmuş. Hem azmış hem çokmuş. ** Ne çabuk soldu bak sevgimiz O zaman bir gönül hikayesi diyelim Bu aşkın adına Bir gurur yaktı bizi Aklım fikrim hep yanında. ** Kalbimi ısıtan gülüşün nerde, nerde? İçimdeki ateşi söndür gelde, gelde **

Mnyk (Oryantal) Biraz kara bulutluyum ama gecer Hesaplar bazen tutar Bazen de doner Bugun yara alırsam Sanma acım diner Gel ilacım sen ol yeter ** Biraz kara bulutluyum ama gecer Bazen de doner Sanma ac?m diner (scroll up) **

Söz Verdik (Gitar Version) Ben umdugumu buldum hayattan o da sen Gördüğüm duyduğum en güzel şey Onun da adı sen Ben umdugumu buldum hayattan o da sen Gördüğüm duyduğum en güzel şey Onun da adı sen Söz verdik biz Allah'a Candan öte bir aşkla Bir daha gelsem dünyaya Yine sen ol yanımda Söz verdik biz Allah'a Candan öte bir aşkla Bir daha gelsem dünyaya Yine sen ol yanımda Küçücük fırtınalar bizi bizden edemez Kederli mutlulukla sınandık Yine de aşkımız bitmez Küçücük fırtınalar bizi bizden edemez Kederli mutlulukla sınandık Yine de aşkımız bitmez Söz verdik biz Allah'a Candan öte bir aşkla Bir daha gelsem dünyaya Yine sen ol yanımda Söz verdik biz Allah'a Candan öte bir aşkla Bir daha gelsem dünyaya Yine sen ol yanımda Yine sen ol yanımda Yine sen ol yanımda