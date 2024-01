Hani bensiz bir hiçtin? "Nefes bile almak zor" derdin Ben senin her şeyindim Yalan, yalan Gözü görmez başkasını Senle ben elmanın iki yarısı Bir ömür boyu beraber Yalan, yalan Şimdi gördüm gerçek yüzünü Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Hani bensiz bir hiçtin? "Nefes bile almak zor" derdin Ben senin her şeyindim Yalan, yalan Gözü görmez başkasını Senle ben elmanın iki yarısı Bir ömür boyu beraber Yalan, yalan Şimdi gördüm gerçek yüzünü Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Güne açan çiçekler gibiyiz Yalan, yalan Öyle saf ki sevgimiz Yalan Ayıramaz bizi hiç kimse Yalan, yalan Ölene dek beraberiz Yalan Hani bensiz bir hiçtin?

Biraz kara bulutluyum ama gecer Hesaplar bazen tutar Bazen de doner Bugun yara alırsam Sanma acım diner Gel ilacım sen ol yeter ** Biraz kara bulutluyum ama gecer Bazen de doner Sanma ac?m diner

Çok sevdim çok üzüldüm ben Yinede pişmanım diyemem Gün gelir çiçekler coşar, kuşlar öter Her gün yeni umutla uyanmak güzel. ** Ne ettimse kendime ettim Bu benim yolum Bilmeden kalp kırdıysamda elbet bir kulum ** Çiçekler solar, kuşlar göçer Yinede acısı tatlısıyla hayat güzel Kötülük yoksa iyilik fark edilmez Cefa cekmeyen dil sefasını süremez. ** Her gün ağlayan alışmış, gülmeyi bilmez Her şeye rağmen nefes almak güzel. Ne ettinse kendine ettin Bu senin yolun Bilmeden kalp kırdıysanda canın sağ olsun. ** Çiçekler açar elbet kuşlar döner Umudun peşinde yorulmak güzel. **