Hep bana, hep bana *** Hep bana, hep bana *** Hep bana *** Hep bana Bana, bana, bana *** Hem vazgeçip hem seçtiklerimle Yepyeni bir dünya kursam Hem isteyip de hem yapmadığım Hayallerim gerçek olsa *** Evli olup bekar kalsam Çalışmadan zengin olsam Çok yiyerek zayıflasam Sevgilimden ayrılmadan Her gün yeni aşk yaşasam Gizli olsa, herkes bilse *** Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana *** Ben yine her gün kaybolsam Kandan korkan bi' doktor olsam Aşkımı alıp dağlara çıksam Dünya çirkin, düzelir sansam Her şey benim, peki sen kimsin? Sıkıldı ruhum, yeni bi' şey bulun Sözleri sattım, sonra geri aldım Bedenim büyüdü, ben çocuk kaldım Bir gece, iki gece derken her gece Aşk zili çaldı, dedim "Git be!" *** Hem vazgeçip hem seçtiklerimle Yepyeni bir dünya kursam Hem isteyip de hem yapmadığım Hayallerim gerçek olsa *** İstemeden seçtiklerim Ne işim var bur'da benim Ben aslında caz severim Çok yaşasam, yaşlanmasam Estetiksiz güzel olsam Olgunlaşıp çocuk kalsam *** Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana *** Her şey benim, peki sen kimsin? Sıkıldı ruhum, yeni bi' şey bulun Sözleri sattım, sonra geri aldım Bedenim büyüdü, ben çocuk kaldım Bir gece, iki gece derken her gece Aşk zili çaldı, dedim "Git be!" Rujum mujum, her şeyim var kuzum Tadım tuzum kalmadı, susun be *** Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana, hep bana bana, hep bana Bana hep bana, bana Hep bana

Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk he rşeyi affeder mi *** Çok üzgünüm istemeden Seni dün gece aldattım Kim olduğu mühim değil Sana bağlanmaktan kaçtım Aşk he rşeyi affeder mi *** Çok üzgünüm istemeden Bir bakışa aldandım İnan bana bütün sabah Pişmanlıktan ağladım Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** Çok üzgünüm istemeden Seni dün gece aldattım Kim olduğu mühim değil Sana bağlanmaktan kaçtım Aşk he rşeyi affeder mi *** Çok üzgünüm istemeden Bir bakışa aldandım İnan bana bütün sabah Pişmanlıktan ağladım Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** İsteksiz olmadı fark ettim Kaşlarıma bağladı Yalan söyledi Aşk beni affetmez Sen söyledin Derdime tasama Cevap verdin Aşk he rşeyi affeder mi *** Korku değil aslında Pişmanlık Bağlılık uğruna bir Aptallık Kumarbaz buldumda seni aldattım Bu oyunu aslında ben kazandım Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk he rşeyi affeder mi *** Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi