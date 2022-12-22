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Hit Şarkılar
2022 En'leri
En Çok Dinlenenler | Alternatif
En Çok Dinlenenler | Alternatif
2022 En'leri
9 Bölüm | 32:59
2022 yılında en çok dinlenen alternatif şarkıları senin için derledik! İşte birbirinden popüler alternatif şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Bilir O Beni
Pinhani
03:48
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02
Güneşe Dokundum
Köfn
02:54
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03
Geçme Artık Sokağımdan
Madrigal
03:33
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04
Bi' Tek Ben Anlarım
Köfn
03:42
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05
Porselen Kalbim
Sena Şener
05:17
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06
Sen Varsın Diye
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:46
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07
Seni Dert Etmeler
Madrigal
03:08
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08
Dip
Madrigal
03:36
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09
Gökyüzünü Tutamam
Can Koç
03:15
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