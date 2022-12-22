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2022 En'leri 9 Bölüm | 32:59 9 Bölüm | 32:59

2022 yılında en çok dinlenen alternatif şarkıları senin için derledik! İşte birbirinden popüler alternatif şarkıların yer aldığı çalma listesi...