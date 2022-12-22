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7/24 Dinle Hit Şarkılar 2022 En'leri En Çok Dinlenenler | Alternatif
En Çok Dinlenenler | Alternatif

En Çok Dinlenenler | Alternatif

2022 En'leri

9 Bölüm | 32:59
2022 yılında en çok dinlenen alternatif şarkıları senin için derledik! İşte birbirinden popüler alternatif şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bilir O Beni

Pinhani 03:48
02

Güneşe Dokundum

Köfn 02:54
03

Geçme Artık Sokağımdan

Madrigal 03:33
04

Bi' Tek Ben Anlarım

Köfn 03:42
05

Porselen Kalbim

Sena Şener 05:17
06

Sen Varsın Diye

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:46
07

Seni Dert Etmeler

Madrigal 03:08
08

Dip

Madrigal 03:36
09

Gökyüzünü Tutamam

Can Koç 03:15
... KAPAT
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