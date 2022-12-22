×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Hit Şarkılar 2022 En'leri En Çok Dinlenenler | Efsaneler
En Çok Dinlenenler | Efsaneler

En Çok Dinlenenler | Efsaneler

2022 En'leri

10 Bölüm | 32:13
2022 yılının vazgeçilmez şarkılarını senin için derledik! İşte 2022 yılını rüzgar gibi estiren şarkıların yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalancı

Edis 02:32
02

Bi' Tek Ben Anlarım

Köfn 03:42
03

Tutsak

Sefo 03:02
04

İsabelle

Sefo 02:25
05

Calm Down

Selena Gomez 03:59
06

NKBİ

Güneş 03:04
07

Nerdesin

Ezhel 02:56
08

Arıyorum

Edis 03:18
09

Antidepresan

Mabel Matiz 04:00
10

Gökyüzünü Tutamam

Can Koç 03:15
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

En Çok Dinlenenler | Türkçe Pop
En Çok Dinlenenler | Yabancı Pop
En Çok Dinlenenler | Alternatif
En Çok Dinlenenler | Türkçe Rap

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı