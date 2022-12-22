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2022 En'leri 10 Bölüm | 32:13 10 Bölüm | 32:13

2022 yılının vazgeçilmez şarkılarını senin için derledik! İşte 2022 yılını rüzgar gibi estiren şarkıların yer aldığı çalma listesi...