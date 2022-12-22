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2022 En'leri 9 Bölüm | 27:44 9 Bölüm | 27:44

2022 yılına damga vuran Türkçe pop şarkıları senin için derledik. İşte Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısının da yer aldığı çalma listesi...