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7/24 Dinle Hit Şarkılar 2022 En'leri En Çok Dinlenenler | Türkçe Pop
En Çok Dinlenenler | Türkçe Pop

En Çok Dinlenenler | Türkçe Pop

2022 En'leri

9 Bölüm | 27:44
2022 yılına damga vuran Türkçe pop şarkıları senin için derledik. İşte Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısının da yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Canım

Göksel 03:45
02

Ara

Zeynep Bastık 03:20
03

Fan

Mabel Matiz 03:43
04

Yalancı

Edis 02:32
05

Girdap

Buray 02:51
06

Hayatım Kaymış

Melek Mosso 04:05
07

Yap Bi Güzellik

Tarkan 03:28
08

Antidepresan

Mabel Matiz 04:00
09

Arıyorum

Edis 00:00
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