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2022 En'leri
En Çok Dinlenenler | Türkçe Pop
En Çok Dinlenenler | Türkçe Pop
2022 En'leri
9 Bölüm | 27:44
2022 yılına damga vuran Türkçe pop şarkıları senin için derledik. İşte Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısının da yer aldığı çalma listesi...
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01
Canım
Göksel
03:45
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02
Ara
Zeynep Bastık
03:20
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03
Fan
Mabel Matiz
03:43
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04
Yalancı
Edis
02:32
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05
Girdap
Buray
02:51
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06
Hayatım Kaymış
Melek Mosso
04:05
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07
Yap Bi Güzellik
Tarkan
03:28
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08
Antidepresan
Mabel Matiz
04:00
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09
Arıyorum
Edis
00:00
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