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7/24 Dinle Hit Şarkılar 2022 En'leri En Çok Dinlenenler | Türkçe Rap
En Çok Dinlenenler | Türkçe Rap

En Çok Dinlenenler | Türkçe Rap

2022 En'leri

8 Bölüm | 22:19
"İsabelle" gibi 2022 yılına damga vurmuş şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden hit Türkçe rap şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Olur mu?

Melike Şahin 03:37
02

NKBİ

Güneş 03:04
03

Suçlarımdan Biri

Güneş 02:58
04

Nerdesin

Ezhel 02:56
05

İmdat

Çakal 02:15
06

Senin Uğruna

Uzi 02:02
07

Tutsak

Sefo 03:02
08

İsabelle

Sefo 02:25
... KAPAT
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