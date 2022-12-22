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Hit Şarkılar
2022 En'leri
En Çok Dinlenenler | Türkçe Rap
En Çok Dinlenenler | Türkçe Rap
2022 En'leri
8 Bölüm | 22:19
"İsabelle" gibi 2022 yılına damga vurmuş şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden hit Türkçe rap şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Olur mu?
Melike Şahin
03:37
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02
NKBİ
Güneş
03:04
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03
Suçlarımdan Biri
Güneş
02:58
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04
Nerdesin
Ezhel
02:56
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05
İmdat
Çakal
02:15
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06
Senin Uğruna
Uzi
02:02
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07
Tutsak
Sefo
03:02
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08
İsabelle
Sefo
02:25
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