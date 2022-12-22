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7/24 Dinle Hit Şarkılar 2022 En'leri En Çok Dinlenenler | Yabancı Pop
En Çok Dinlenenler | Yabancı Pop

En Çok Dinlenenler | Yabancı Pop

2022 En'leri

8 Bölüm | 25:32
"Calm Down" gibi 2022 yılına damga vurmuş yabancı pop şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte 2022 yılının en hit şarkıları...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Paro

Nej 03:27
02

Calm Down

Selena Gomez 03:59
03

Cuff it

Beyonce 03:46
04

I Ain't Worried

One Republic 02:29
05

As It Was

Harry Styles 02:45
06

Unholy

Sam Smith 02:37
07

Snap

Rosa Linn 03:13
08

Wait a Minute!

Willow Smith 03:16
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