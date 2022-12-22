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Hit Şarkılar
2022 En'leri
En Çok Dinlenenler | Yabancı Pop
En Çok Dinlenenler | Yabancı Pop
2022 En'leri
8 Bölüm | 25:32
"Calm Down" gibi 2022 yılına damga vurmuş yabancı pop şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte 2022 yılının en hit şarkıları...
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01
Paro
Nej
03:27
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02
Calm Down
Selena Gomez
03:59
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03
Cuff it
Beyonce
03:46
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04
I Ain't Worried
One Republic
02:29
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05
As It Was
Harry Styles
02:45
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06
Unholy
Sam Smith
02:37
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07
Snap
Rosa Linn
03:13
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08
Wait a Minute!
Willow Smith
03:16
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