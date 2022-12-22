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2022 En'leri 8 Bölüm | 25:32 8 Bölüm | 25:32

"Calm Down" gibi 2022 yılına damga vurmuş yabancı pop şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte 2022 yılının en hit şarkıları...