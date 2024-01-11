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Efsane 70'ler

Efsane 70'ler

En'ler

22 Bölüm | 01:13:49
70'lerin dillerden düşmeyen o muhteşem şarkılarını senin için derledik. işte, Ben Böyleyim, Bal Gibi Olur ve daha fazlası...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Eski Dostlar

Nesrin Ersipahi 03:11
02

Sev Yeter

Kamuran Akkor 04:07
03

Boşver Arkadaş

Şarkı Sözleri İlhan İrem 03:02
04

Ah Dede Vah Dede(1975)

Engin Evin 03:06
05

Tatlı Dillim

Selda Bağcan 02:05
06

Ara Sıra Bazı Bazı (1975)

Şarkı Sözleri Nilüfer 02:54
07

Sürünüyorum

Şarkı Sözleri Gülden Karaböcek 03:34
08

Kadınım

Tanju Okan 04:07
09

Aşkı Bulacaksın

Tanju Okan 04:38
10

Aşk Dediğin Laftır

Gökben 02:18
... KAPAT
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