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Hit Şarkılar
En'ler
Efsane 70'ler
Efsane 70'ler
En'ler
22 Bölüm | 01:13:49
70'lerin dillerden düşmeyen o muhteşem şarkılarını senin için derledik. işte, Ben Böyleyim, Bal Gibi Olur ve daha fazlası...
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01
Eski Dostlar
Nesrin Ersipahi
03:11
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02
Sev Yeter
Kamuran Akkor
04:07
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03
Boşver Arkadaş
Şarkı Sözleri
İlhan İrem
03:02
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04
Ah Dede Vah Dede(1975)
Engin Evin
03:06
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05
Tatlı Dillim
Selda Bağcan
02:05
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06
Ara Sıra Bazı Bazı (1975)
Şarkı Sözleri
Nilüfer
02:54
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07
Sürünüyorum
Şarkı Sözleri
Gülden Karaböcek
03:34
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08
Kadınım
Tanju Okan
04:07
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09
Aşkı Bulacaksın
Tanju Okan
04:38
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10
Aşk Dediğin Laftır
Gökben
02:18
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