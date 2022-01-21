En Çok Dinlenen Arabesk Şarkılar

En'ler 20 Bölüm | 01:30:09 20 Bölüm | 01:30:09

En çok dinlenen arabesk şarkıları senin için derledik. İşte listelerin üst sıralarında yerini koruyan arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...