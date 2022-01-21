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En Çok Dinlenen Arabesk Şarkılar
En Çok Dinlenen Arabesk Şarkılar
En'ler
20 Bölüm | 01:30:09
En çok dinlenen arabesk şarkıları senin için derledik. İşte listelerin üst sıralarında yerini koruyan arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Delikanlım
Yıldız Tilbe
05:14
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02
Dilek Taşı
Gülden Karaböcek
05:21
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03
Bana Sor
Ferdi Tayfur
06:01
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04
Nilüfer
Müslüm Gürses
04:18
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05
Sabahçı Kahvesi
Ferdi Tayfur
04:40
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06
Yaktı Beni
Ferdi Tayfur
03:35
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07
Kırılsın Ellerim
Gülden Karaböcek
04:09
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08
Huzurum Kalmadı
Ferdi Tayfur
03:56
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09
Merak Etme Sen
Ferdi Tayfur
03:30
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10
Sen Affetsen
Bergen
04:21
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