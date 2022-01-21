×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Hit Şarkılar En'ler En Çok Dinlenen Arabesk Şarkılar
En Çok Dinlenen Arabesk Şarkılar

En Çok Dinlenen Arabesk Şarkılar

En'ler

20 Bölüm | 01:30:09
En çok dinlenen arabesk şarkıları senin için derledik. İşte listelerin üst sıralarında yerini koruyan arabesk şarkıların yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
02

Dilek Taşı

Gülden Karaböcek 05:21
03

Bana Sor

Ferdi Tayfur 06:01
04

Nilüfer

Müslüm Gürses 04:18
05

Sabahçı Kahvesi

Ferdi Tayfur 04:40
06

Yaktı Beni

Ferdi Tayfur 03:35
07

Kırılsın Ellerim

Gülden Karaböcek 04:09
08

Huzurum Kalmadı

Ferdi Tayfur 03:56
09

Merak Etme Sen

Ferdi Tayfur 03:30
10

Sen Affetsen

Bergen 04:21
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar
En Güzel Türkçe Şarkılar
En Çok Dinlenen Pop Şarkılar
En Çok Dinlenen Hareketli Şarkılar
En Çok Dinlenen Türküler
En Çok Dinlenen Slow Şarkılar
En Güzel Yabancı Şarkılar
En İyi Yabancı Şarkılar
En İyi Türkçe Şarkılar
En Duygusal Şarkılar
En Popüler Yabancı Şarkılar

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı