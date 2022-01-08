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7/24 Dinle Hit Şarkılar En'ler En Çok Dinlenen Pop Şarkılar
En Çok Dinlenen Pop Şarkılar

En Çok Dinlenen Pop Şarkılar

En'ler

20 Bölüm | 01:17:13
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Crazy In Love

Beyonce 03:55
02

Womanizer

Britney Spears 03:43
03

Yalla

Inna 02:49
04

Beautiful Liar

Beyonce 03:16
05

Get Right

Jennifer Lopez 03:45
06

Dön Bebeğim

Tarkan 04:45
07

Club Rocker

Inna 03:37
08

Yan Benimle

Sıla 04:45
09

Dudak

Edis 03:43
10

On The Floor

Jennifer Lopez 04:44
11

Rude Boy

Rihanna 03:44
12

Irgalamaz Beni

Gülşen 03:41
13

Çalkala

Demet Akalın 03:13
14

Rengarenk

Sertab Erener 02:42
15

Beat It

Michael Jackson 04:36
16

Black Or White

Michael Jackson 04:34
17

Gıybet

Serdar Ortaç 03:15
18

Dön Gel Akustik / Kenan Doğulu Cover

Zeynep Bastık 04:37
19

Yanarım

Sertab Erener 03:15
20

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
... KAPAT
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