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En Çok Dinlenen Slow Şarkılar

En Çok Dinlenen Slow Şarkılar

En'ler

20 Bölüm | 01:27:37
Slow şarkı dinlemeyi seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte en çok dinlenen slow şarkıların yer alıdğı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dön Bebeğim

Tarkan 04:45
02

Yanarım

Sertab Erener 03:15
03

Yan Benimle

Sıla 04:45
04

Ki Sen

Yalın 03:55
05

Küçük Bir Yol

Hadise 04:40
06

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
07

Ben Seni Çok Sevdim

Cem Adrian 03:55
08

Çatı Katı

Gökhan Türkmen 04:26
09

Aldanırım

Yaşar 05:03
10

Yalancı Bahar

Aşkın Nur Yengi 03:38
... KAPAT
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