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En Çok Dinlenen Slow Şarkılar
En Çok Dinlenen Slow Şarkılar
En'ler
20 Bölüm | 01:27:37
Slow şarkı dinlemeyi seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte en çok dinlenen slow şarkıların yer alıdğı çalma listesi...
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01
Dön Bebeğim
Tarkan
04:45
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02
Yanarım
Sertab Erener
03:15
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03
Yan Benimle
Sıla
04:45
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04
Ki Sen
Yalın
03:55
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05
Küçük Bir Yol
Hadise
04:40
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06
Delikanlım
Yıldız Tilbe
05:14
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07
Ben Seni Çok Sevdim
Cem Adrian
03:55
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08
Çatı Katı
Gökhan Türkmen
04:26
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09
Aldanırım
Yaşar
05:03
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10
Yalancı Bahar
Aşkın Nur Yengi
03:38
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