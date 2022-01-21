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En Çok Dinlenen Türkçe Rock Şarkılar

En Çok Dinlenen Türkçe Rock Şarkılar

En'ler

13 Bölüm | 55:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Son Nefesim (Akustik)

Kolpa 04:26
02

Ve Gülümse Şimdi (Akustik)

Emre Aydın 04:37
03

Believer

Imagine Dragons 03:25
04

Unutulur Her Şey

RockA 04:45
05

Gökyüzünde

Zakkum 03:51
06

Uzun İnce Bir Yoldayım

Yavuz Bingöl 06:49
07

İlkbaharda Kıyamet

Fatma Turgut 04:28
08

Anlatması Zor

RockA 03:23
09

Hatıran Yeter

Zakkum 03:45
10

Senden Daha Güzel

Duman 03:59
... KAPAT
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