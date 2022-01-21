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En Çok Dinlenen Türkçe Rock Şarkılar
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13 Bölüm | 55:55
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01
Son Nefesim (Akustik)
Kolpa
04:26
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02
Ve Gülümse Şimdi (Akustik)
Emre Aydın
04:37
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03
Believer
Imagine Dragons
03:25
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04
Unutulur Her Şey
RockA
04:45
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05
Gökyüzünde
Zakkum
03:51
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06
Uzun İnce Bir Yoldayım
Yavuz Bingöl
06:49
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07
İlkbaharda Kıyamet
Fatma Turgut
04:28
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08
Anlatması Zor
RockA
03:23
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09
Hatıran Yeter
Zakkum
03:45
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10
Senden Daha Güzel
Duman
03:59
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