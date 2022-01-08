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En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar

En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar

En'ler

20 Bölüm | 01:17:31
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dön Bebeğim

Tarkan 04:45
02

Yan Benimle

Sıla 04:45
03

Dudak

Edis 03:43
04

Seni Dert Etmeler

Madrigal 03:08
05

Irgalamaz Beni

Gülşen 03:41
06

Çalkala

Demet Akalın 03:13
07

Rengarenk

Sertab Erener 02:42
08

Gıybet

Serdar Ortaç 03:15
09

Dön Gel Akustik / Kenan Doğulu Cover

Zeynep Bastık 04:37
10

Yanarım

Sertab Erener 03:15
11

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
12

Yaz Gülü

Yalın 03:10
13

Vay Anam Vay

Tarkan 04:04
14

Ki Sen

Yalın 03:55
15

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
16

Afitap

Sıla 03:56
17

Güm Güm Ft. Onur

Ayşe Hatun Önal 03:43
18

Aşk Mı Lazım

Buray 03:29
19

Poşet

Serdar Ortaç 05:17
20

Ben Seni Çok Sevdim

Cem Adrian 03:55
... KAPAT
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