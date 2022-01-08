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20 Bölüm | 01:17:31
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01
Dön Bebeğim
Tarkan
04:45
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02
Yan Benimle
Sıla
04:45
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03
Dudak
Edis
03:43
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04
Seni Dert Etmeler
Madrigal
03:08
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05
Irgalamaz Beni
Gülşen
03:41
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06
Çalkala
Demet Akalın
03:13
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07
Rengarenk
Sertab Erener
02:42
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08
Gıybet
Serdar Ortaç
03:15
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09
Dön Gel Akustik / Kenan Doğulu Cover
Zeynep Bastık
04:37
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10
Yanarım
Sertab Erener
03:15
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11
Şinanay
Sezen Aksu
04:34
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12
Yaz Gülü
Yalın
03:10
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13
Vay Anam Vay
Tarkan
04:04
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14
Ki Sen
Yalın
03:55
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15
Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
04:24
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16
Afitap
Sıla
03:56
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17
Güm Güm Ft. Onur
Ayşe Hatun Önal
03:43
Sözleriyle Dinle
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18
Aşk Mı Lazım
Buray
03:29
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19
Poşet
Serdar Ortaç
05:17
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20
Ben Seni Çok Sevdim
Cem Adrian
03:55
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