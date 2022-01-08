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En Çok Dinlenen Türküler

En Çok Dinlenen Türküler

En'ler

2 Bölüm | 07:07
En çok dinlenen türküleri senin için derledik. İşte çok sevilen türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fidayda

Hacer Buluş 04:29
02

Hele Yar Zalim Yar

Gülcan Kaya 02:38
... KAPAT
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