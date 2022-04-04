En Duygusal Şarkılar

En'ler 17 Bölüm | 01:07:44 17 Bölüm | 01:07:44

Dinlerken uzaklara dalıp gideceğin en duygusal şarkılar bu çalma listesinde... Hüzünlü ve slow şarkıları istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.