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En Duygusal Şarkılar

En Duygusal Şarkılar

En'ler

17 Bölüm | 01:07:44
Dinlerken uzaklara dalıp gideceğin en duygusal şarkılar bu çalma listesinde... Hüzünlü ve slow şarkıları istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dön Bebeğim

Tarkan 04:45
02

Yan Benimle

Sıla 04:45
03

Yanarım

Sertab Erener 03:15
04

Ben Seni Çok Sevdim

Cem Adrian 03:55
05

Kurşun Adres Sormaz Ki

Kenan Doğulu 04:57
06

Kış Güneşi

Tarkan 03:42
07

Aldırma Deli Gönlüm

Sertab Erener 04:31
08

Üstüme Basıp Geçme Yar

Gökhan Kırdar 04:18
09

Beni Unutma

Feridun Düzağaç 05:16
10

Nefes Bile Almadan

Redd 04:45
... KAPAT
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