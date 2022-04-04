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En Duygusal Şarkılar
En Duygusal Şarkılar
En'ler
17 Bölüm | 01:07:44
Dinlerken uzaklara dalıp gideceğin en duygusal şarkılar bu çalma listesinde... Hüzünlü ve slow şarkıları istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Dön Bebeğim
Tarkan
04:45
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02
Yan Benimle
Sıla
04:45
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03
Yanarım
Sertab Erener
03:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murat Hasari-Aysel Gürel
Besteci:
Murat Hasarı
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04
Ben Seni Çok Sevdim
Cem Adrian
03:55
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05
Kurşun Adres Sormaz Ki
Kenan Doğulu
04:57
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06
Kış Güneşi
Tarkan
03:42
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07
Aldırma Deli Gönlüm
Sertab Erener
04:31
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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08
Üstüme Basıp Geçme Yar
Gökhan Kırdar
04:18
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09
Beni Unutma
Feridun Düzağaç
05:16
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10
Nefes Bile Almadan
Redd
04:45
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