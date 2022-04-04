×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Hit Şarkılar En'ler En Güzel Türkçe Şarkılar
En Güzel Türkçe Şarkılar

En Güzel Türkçe Şarkılar

En'ler

14 Bölüm | 59:01
Herkes tarafından bilinen ve dinlerken keyif alınan en güzel Türkçe şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan en güzel Türkçe şarkıları dinleyebilirsin.
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yan Benimle

Sıla 04:45
02

Namus Belası

Cem Karaca 03:40
03

Öyle Kolaysa

Mabel Matiz 04:41
04

Tuttu Fırlattı

Gökçe 03:06
05

Senden Daha Güzel

Duman 03:59
06

Elfida

Haluk Levent 05:33
07

Bana Öyle Bakma

Teoman 03:29
08

Bir Kadın Çizeceksin

Manga 04:00
09

Nane Limon Kabuğu

Barış Manço 04:27
10

Düşler Sokağı

Feridun Düzağaç 04:30
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

En Güzel Yabancı Şarkılar
En İyi Yabancı Şarkılar
En İyi Türkçe Şarkılar
En Duygusal Şarkılar
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı