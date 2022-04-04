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En Güzel Türkçe Şarkılar
En Güzel Türkçe Şarkılar
En'ler
14 Bölüm | 59:01
Herkes tarafından bilinen ve dinlerken keyif alınan en güzel Türkçe şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan en güzel Türkçe şarkıları dinleyebilirsin.
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01
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Sıla
04:45
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02
Namus Belası
Cem Karaca
03:40
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03
Öyle Kolaysa
Mabel Matiz
04:41
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04
Tuttu Fırlattı
Gökçe
03:06
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05
Senden Daha Güzel
Duman
03:59
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
Besteci:
Kaan Tangöze
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06
Elfida
Haluk Levent
05:33
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Haluk Levent -Emrah Aydoğdu
Besteci:
Ömer Faruk Güney
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07
Bana Öyle Bakma
Teoman
03:29
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08
Bir Kadın Çizeceksin
Manga
04:00
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09
Nane Limon Kabuğu
Barış Manço
04:27
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
Barış Manço
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10
Düşler Sokağı
Feridun Düzağaç
04:30
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