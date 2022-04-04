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En Güzel Yabancı Şarkılar

En Güzel Yabancı Şarkılar

En'ler

12 Bölüm | 48:45
Büyük dinleyici kitlelerine sahip olan farklı tarzlarda başarılı yabancı şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan en güzel yabancı şarkıları dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Someone Like You

Adele 04:48
02

Lady D'arbanville

Cat Stevens 03:47
03

Born To Die

Lana Del Rey 04:46
04

Umbrella

Rihanna 04:14
05

We Are The Champions

Queen 03:05
06

I Love You Baby

Frank Sinatra 03:56
07

Fly Me To The Moon

Frank Sinatra 02:27
08

Come Get It

Selena Gomez 04:07
09

Cry Me A River

Justin Timberlake 05:18
10

No Me Ames

Jennifer Lopez 04:40
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