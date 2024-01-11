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En İyi 80'ler
En İyi 80'ler
En'ler
14 Bölüm | 58:40
Sen de 80'lerin o romantik şarkılarını özlediysen bu çalma listesi tama sana göre!
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01
Sev Kardeşim
Şenay
03:27
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02
Sevdim Seni Bir Kere
Hümeyra
03:29
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03
Unutamadım
Şarkı Sözleri
Barış Manço
04:01
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04
İşte Hayat
İlhan İrem
03:44
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05
Yeter ki
Şarkı Sözleri
Fikret Kızılok
03:28
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06
Seninle Başım Dertte
Şarkı Sözleri
Selami Şahin
04:42
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07
Erkekler Ağlamaz
Şarkı Sözleri
Nilüfer
04:06
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08
Kar Taneleri
Şarkı Sözleri
Nilüfer
03:16
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09
Bir Garip Yolcuyum
Şarkı Sözleri
Ajda Pekkan
04:31
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10
Gönül
Şarkı Sözleri
Zerrin Özer
03:45
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