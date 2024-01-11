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En İyi 80'ler

En İyi 80'ler

En'ler

14 Bölüm | 58:40
Sen de 80'lerin o romantik şarkılarını özlediysen bu çalma listesi tama sana göre!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sev Kardeşim

Şenay 03:27
02

Sevdim Seni Bir Kere

Hümeyra 03:29
03

Unutamadım

Şarkı Sözleri Barış Manço 04:01
04

İşte Hayat

İlhan İrem 03:44
05

Yeter ki

Şarkı Sözleri Fikret Kızılok 03:28
06

Seninle Başım Dertte

Şarkı Sözleri Selami Şahin 04:42
07

Erkekler Ağlamaz

Şarkı Sözleri Nilüfer 04:06
08

Kar Taneleri

Şarkı Sözleri Nilüfer 03:16
09

Bir Garip Yolcuyum

Şarkı Sözleri Ajda Pekkan 04:31
10

Gönül

Şarkı Sözleri Zerrin Özer 03:45
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